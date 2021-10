ADVARER: Espen Rostrup Nakstad sier tiltak er aktuelt hvis vinteren byr på mange virusinfeksjon-innleggelser samtidig.

Nakstad: En rekke lokale tiltak er aktuelt

Munnbind er blant tiltakene som er aktuelt hvis smitten og innleggelsestallene drar seg til, sier den assisterende helsedirektøren.

– En rekke lokale tiltak kan bli aktuelle, dersom situasjonen forverres. Målrettet bruk av munnbind ved trengsel, mer regelmessig testing og å holde avstand kan bli gitt av kommuner med økende smittepress, sier Espen Rostrup Nakstad til VG.

– Munnbind er kanskje den mest lavthengende frukten.

Med forverres mener han at tall på innleggelser fortsetter å øke. Økende smitte spiller også inn, men mindre nå som de fleste er vaksinert.

Vinterbølge kan komme

Han peker på utviklingen i Europa, som han mener tyder på at vaksinasjonsprogrammet ikke har løst alle problemer:

– Det er fortsatt en høy andel vaksinerte som havner på sykehus og økende smitte i mange land. Dette sammen med en kaldere årstid kan gjøre det nødvendig med lokale smittetiltak også i Norge, dersom innleggelsene øker.

FHI har tidligere i oktober sagt til VG at de er bekymret for at en vinterbølge kan overbelaste sykehusene, spesielt hvis den treffer samtidig som influensabølgen. Tiltak som avstand og munnbind vil hjelpe mot begge deler, sier den assisterende helsedirektøren.

I tillegg ser Norge nå en økning av antall RS-pasienter, en virussykdom som i stor grad rammer små barn.

Mandag ble det registrert 893 nye smittetilfeller med coronaviruset i Norge. Trenden i registrert smitte er ifølge VGs beregning stigende. Tallet på innlagte på norske sykehus var mandag 125 personer.

Smitte i nord

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har de siste to ukene sett en stor økning i antall pasienter.

Flere kommuner i nord, deriblant Tromsø og Alta, har fått et hopp i smittetallene.

– Tromsø har for tiden høyt smittepress, er det eksempel på en kommune som bør vurdere munnbind og meteren?

– Jeg tror dette er tiltak som Tromsø kommune vil vurdere fortløpende hvis smitten fortsetter å øke, og flere innlegges i sykehus.

– Har dere en terskel for hvor mange innlagte /smittede det kan bli før man innfører tiltak?

– Den totale belastningen på helsetjenesten avhenger av flere forhold, ikke bare det totale antallet samtidig smittede. Særlig er det avgjørende om pasientene er svært syke og trenger intensivbehandling. Fordelingen av pasienter i ulike helseregioner spiller også inn, den har vært ulik i de siste tre bølgene i Norge. Akkurat nå er andelen inneliggende sett i forhold til befolkningen høyest i Tromsø. Mange av de inneliggende pasientene finnes også på Østlandet.

Ikke gitt at vaksiner er nok

Nakstad sier det er vanskelig å spå smittesituasjonen fremover, fordi man ennå ikke har sett effekten av en tredje vaksinedose til de over 65 år:

– I tillegg ser det ut som mange vil vaksinere seg mot influensa, og dette vil samlet sett være en stor fordel for oss. Men det er ikke gitt at 90 prosent vaksinedekning er nok for å holde pandemien i sjakk.

– Burde dere ikke rustet intensivkapasiteten så folk slipper å gå med munnbind og få andre tiltak?

– Hvis man har en stigende smittetrend, vil en dobling av intensivkapasiteten bare hjelpe i en viss periode. Før eller senere blir man uansett nødt til å håndtere smittesituasjonen. Det er rett og slett ikke mulig å komme seg ut av en situasjon med raskt økende eksponentiell smittevekst bare ved å øke intensivkapasiteten.