HEVET BEREDSKAP: St. Olavs hospital i Trondheim.

St. Olavs hospital: 41 ferdigbehandlede pasienter venter på kommunal omsorg

Hittil i år har Melhus kommune betalt 4,3 millioner kroner i bøter fordi de ikke har tatt imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. – Vi ser en «coronaeffekt» på syke eldre og pårørende, sier kommunalsjef.

Av Anne Stine Sæther

41 pasienter var onsdag kveld ferdig behandlet på St. Olavs hospital i Trondheim. De er utskrivningsklare og venter på at hjemkommunen skal ha kapasitet til å ta imot dem og gi dem videre helsehjelp. Det skaper store kapasitetsproblemer for sykehuset.

– Konsekvensen er at de ferdigbehandlede pasientene opptar sengene til akutt syke pasienter som kommer til sykehuset. De ferdigbehandlede pasientene blir liggende i sengeavdelingene hvor de har blitt behandlet, og det er derfor ingen ledige senger å sende akuttpasientene til. Da hoper det seg opp med pasienter i akuttmottaket, sier viseadministrerende direktør Tom Christian Martinsen ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Han sier at situasjonen truer pasientsikkerheten. Tirsdag hevet St. Olavs hospital beredskapen, noe som blant annet innebærer at de utsetter planlagte operasjoner som kan vente slik at de får frigjort senger.

KREVENDE: Tom Christian Martinsen, viseadministrerende direktør, beskriver situasjonen på St Olavs Hospital som krevende.

«Coronaeffekt»

Skrøpelige hjemmeboende eldre er blitt dårligere under coronaperioden. Melhus kommune mener en hovedårsak er avlyste rehabiliterings- og aktivitetstilbud. Kommunen sliter nå med å ta imot eldre pasienter som er ferdigbehandlet på St. Olavs hospital i Trondheim.

– Vi ser en «coronaeffekt» på syke eldre og pårørende. Mange aktiviteter har vært midlertidig stengt. Det gjelder blant annet tilbudene om dagrehabilitering. Det har medført økt belastning på pårørende som nå er slitne. Det har også ført til at skrøpelige eldre som kunne vært hjemmeboende med god avlastning, trenger opphold på korttidsavdelingene i kommunen. Vi har for få slike plasser, sier Albert Verhagen i Melhus kommune.

I 2018 betalte kommunen sør for Trondheim nesten 1,2 millioner kroner i dagbøter til St. Olavs hospital i Trondheim fordi de ikke tok imot utskrivningsklare pasienter. Det viste VGs kartlegging av situasjonen i kommunene etter samhandlingsreformen.

BØTER: Melhus kommune sliter med å ta imot ferdigbehandlede pasienter fra St Olavs Hospital. Virksomhetsleder Albert Verhagen sier at kommunen ser en coronaeffekt på kommunens skrøpeligste.

Dette var bøter for pasienter som ble liggende ekstra døgn på sykehus, etter at de var ferdig behandlet. Bøtene for ikke å ta imot pasientene, ble innført med samhandlingsreformen i 2012.

I år koster det kommunen 5167 kroner døgnet å la en pasient ligge ferdig behandlet på sykehus.

– Per utgangen av september i år hadde vi betalt 4,3 millioner kroner i dagbøter til sykehuset, sier Verhagen.

Han sier at helseledelsen tydelig ser at utsatt rehabilitering fører til at sykdom utvikler seg.

– Vi trenger flere plasser til pasienter som er utskrivningsklare fra sykehuset. Kommunestyret vedtok i forrige uke å bruke 3,5 millioner kroner på en midlertidig avdeling. For kommende år har vi lagt 16 millioner ekstra på budsjettet, sier kommunalsjef Verhagen.

Han sier at helseledelsen ser en klar sammenheng mellom ensomhet, reduserte kommunale tilbud og fysisk form under pandemien.

– I utgangspunktet har Melhus kommune gode helsetilbud til innbyggerne våre. Vi har en ganske stor gruppe eldre innbyggere, blant annet flytter mange pensjonister hit fra byen. I coronaperioden har sosial distanse skapt mer ensomhet. Mangelen på tilbud, har gitt større belastning på pårørende. Med færre kommunale dagtilbud og utsatt rehabilitering, forverrer helsen seg. Den effekten ser vi tydelig nå, sier Verhagen.

Fjernet forebyggende tiltak

Trondheim kommune har også en stor andel av de utskrivningsklare pasientene som blir liggende på sykehus etter at de er ferdig behandlet.

– Vi har i liten grad oppretthold tilbud gjennom pandemien. Vi har omdisponert personell og økt kapasitet på heldøgns omsorg, samtidig har vi tatt ned kapasitet på dagtilbud og avlastning. Det er de tilbudene som er viktige forebyggende tiltak og som gjør at folk kan bo hjemme lenger. Vi har lurt på det samme som Melhus kommune, om den endringen er årsaken til at vi har flere på sykehus, sier helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli.

Smitteverntiltakene har også ført til lavere dødelighet i befolkningen.

– Det skal ikke mye til før også det påvirker kapasiteten i helse- og omsorgssektoren i kommunene, sier Dehli.

– Svært krevende situasjon

Trondheim kommune har satt ned en arbeidsgruppe for å se på hvorfor flere utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehus.

Helse- og velferdsdirektøren sier at kommunen tar imot like mange utskrivningsklare pasienter fra sykehuset som de pleier. Problemet er at flere er innlagt.

– Smittesituasjonen er veldig krevende. Den medfører isolasjonskrav og sykefravær i tjenestene våre. Nå er vårt store fokus å holde forsvarlige tjenester oppe for de som bor på sykehjem eller har tilbud i hjemmetjenesten, sier Dehli.

OVERLIGGERE: Helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli

Kommunen vil forsøke å øke kapasiteten slik at de kan ta imot flere pasienter som er ferdig behandlet på sykehuset.

– Vi er tjent med at sykehuset har mest mulig vanlig drift og vi vil at pasienter som er ferdig behandlet, skal slippe å ligge på sykehus og vente. Sykehusene kan ta opp og ned planlagt virksomhet. Kommunehelsetjenesten har ikke et slikt handlingsrom. Vi har aktivitet på et fast nivå. Pasientene som er utskrivningsklare, skal få et tilbud hos oss så fort som mulig. Vi ser på alle muligheter for å øke kapasiteten, sier helse- og velferdsdirektøren.