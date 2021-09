Samfunnsvitenskapelig Fakultet ved UiO tar selvkritikk etter det som skjedde.

Eksamen for 12 studenter annullert etter tabbe

Flere uker etter eksamen fikk 12 studenter beskjed om at at de må ta den på nytt. Årsaken er en tabbe ved Universitet i Oslo.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Nå nettopp

En såkalt utsatt eksamen i statsvitenskap den 10. august, i emnet «Metode og statistikk» gikk ikke helt etter planen tidligere i høst. Universitas omtalte tabben først.

Eksamen ble arrangert av det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, for 12 studenter som ønsket å forbedre karakterene sine fra den ordinære eksamenen i juni.

Fikk vondt i magen da hun så oppgaven

Janicke Eckhoff (24) er en av studentene som ble rammet. Hun studerer i høst et helt annet fag, men ønsket å ta opp igjen denne eksamenen ved siden av.

– Jeg fikk vondt i magen da jeg så oppgaven. Den var veldig lik en gammel oppgave jeg hadde øvet på kvelden før. Jeg var livredd for at jeg skulle referere feil til tidligere eksamensbesvarelser eller på annen måte bli beskyldt for plagiat. Det var noe som virket rart, men jeg fullførte likevel og leverte, sier hun.

les også Slår alarm om svakhet og mulig smutthull i fuske-program

SKUFFET: Janicke Eckhoff (24) må ta eksamen på nytt.

Det viste seg at oppgavesettet i «ordinær eksamen» 10. juni og «utsatt eksamen» 10. august var svært like.

les også Hva kan ny regjering bety for deg som er student?

Flere uker etterpå fikk hun skriftlig beskjed fra Universitetet om at hun måtte forberede seg på å ta eksamen helt på nytt. Der skriver UiO rett ut at oppgavene er for like og at de tar ansvar for feilen:

«Det er utelukkende fakultetets ansvar og feil at vi har brukt det samme eksamenssettet til ordinær og utsatt eksamen, med sensorveiledningen tilgjengelig på nettsiden».

– Jeg synes dette er for dårlig. Tabben til Universitetet gjør at jeg må legge andre fag og arbeid til side og forberede meg på denne eksamen en gang til. Dette går på bekostning av de andre fagene, det er uheldig, sier hun.

UIO: Samfunnsvitenskapelig Fakultet arrangerte eksamenen.

– Avholdes ny eksamen

Fakultetsdirektør Gudleik Grimstad sier at de ble gjort oppmerksom på at utsatt eksamen og ordinær eksamen i STV1020 hadde store likheter med hverandre.

– Den mulige formelle feilen ble oppdaget etter at sensureringen av utsatt eksamen var påbegynt, sier Grimstad til VG.

les også Katharina (22) har fått tre ulike karakterer på samme eksamen

Han opplyser at fakultetet sendte ut forhåndsvarsel om mulig formell feil på eksamen til de berørte studentene.

– I etterkant konkluderte fakultetet i henhold til UH-loven at det var en formell feil, og at sensurvedtaket oppheves, og at det skal avholdes ny eksamen med nye sensorer, sier Grimstad.

Han svarer slik på kritikken:

– Fakultetet ønsker at det skal være et høyt nivå på eksamener avholdt hos oss, og vi syns det er alvorlig det disse studentene opplever. Det er 12 studenter som må avlegge utsatt eksamen i dette emnet på nytt, sier han.

Grimstad sier at de så langt det er mulig vil sørge for at studentene ikke blir forsinket i studieløpet.