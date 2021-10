EKSAMEN: Noen studenter opplever at karakteren oppleves urettferdig. Men hvor stor sannsynlighet er det for å få bedre karakter dersom du klager?

Så sannsynlig er det å få bedre karakter om du klager

Rundt 12 prosent blir satt ned når de klager på eksamenskarakteren.

VG har samlet data om klagesensur fra de 10 største studieinstitusjonene i landet.

Informasjonen har vi sammenstilt for å kunne gi tall på hvor stor sannsynlighet det er for å bli endret til gunst (høyere karakter) eller ugunst (lavere karakter) dersom du som student klager på eksamenskarakteren.

I 2020 var resultatet etter påklagede karakterer slik:

Antall klager, klagegrunnlag og vurderingsgrunnlag vil variere fra år til år.

Kategorien «Annet» viser til situasjoner hvor klager f.eks. har trukket klagen.

Men når er det lurt å klage? Og hva risikerer du?

– Studenter bør først be om begrunnelse for karakteren, og gjøre en vurdering opp mot retningslinjene for hvordan eksamenen skal bedømmes, forteller studentombud ved UiO, Marianne Høva Rustberggard.

Studentombud ved UiO, Marianne Høva Rustberggard.

– Er man uenig, bør man vurdere å klage.

Rustberggard sier at å klage på karakter styrker studentenes rettssikkerhet, men at man bør være oppmerksom på at man ikke har mulighet til å begrunne hvorfor man klager.

Når man klager, fyller man gjerne ut et skjema på studiestedets nettsider.

Ved UiO er det karakteren C som oftest blir påklagd. Siden 2019 har C-er utgjort en av tre karakter-klager. Deretter følger D, og så F. Ganske få klager på en E. Det samme gjelder B. Hos UiO er bare 5,6 prosent av klagene på B-er.

Klagde på en B

Da UiB-student Ingvild Hagen Lindalen forrige skoleår fikk en B på eksamen, ønsket hun å lese karakterbegrunnelsen. I den sto det at oppgaven lå mellom en A og en B.

– Siden det ikke sto at det var noen feil i besvarelsen, valgte jeg å klage på karakteren. Jeg hadde sammenlignet min oppgave med en venninne som fikk A, og vi hadde med alle de samme tingene.

I den første begrunnelsen fikk UiB-student Ingvild Hagen Lindalen beskjed om at hun lå mellom A og B. Sensor i klagerunden får ikke denne informasjonen, og vurderte besvarelsen til en C.

Men selv om Lindalens oppgave tilsynelatende lignet venninnens A-besvarelse, og beskjeden var at hun vippet mellom B og A, fikk hun en C på klagesensuren.

– Jeg forstår jo at det er en risiko for å gå ned når man klager, men jeg hadde ikke fått noen indikasjoner på at besvarelsen var noe dårligere enn en B.

Heller ikke i den nye karakterbegrunnelsen kommer det fram hvorfor besvarelsen ikke nådde opp. Snarere tvert imot trekkes det fram at besvarelsen er «meget god» i begrunnelsen som kun består av et par setninger. Lindalen ba derfor om en bedre begrunnelse.

VG har lest begge karakterbegrunnelsene.

Ny lov skal bedre karakterfastsettelsen

Fra universitetet fikk Lindalen beskjed om at hun ikke hadde rett på mer utfyllende begrunnelse enn den som var gitt fra klagekommisjonen. Klagesensuren er endelig, og dersom Lindalen ønsker en bedre karakter må hun ta eksamen på nytt.

Lindalen er en av flere studenter VG har snakket med som reagerer på hvordan påklagde karakterer behandles. Tidligere har vi skrevet om NTNU-studenten Katharina som gikk fra F til A, og så til C da hun klaget på eksamenskarakteren sin.

– Er studentene godt nok ivaretatt i behandlingen av klager?

– Generelt har vi ikke grunnlag for å hevde noe annet, sier studentombud Rustberggard.

– Når vi dog snakker med enkeltstudenter som har opplevd store karaktersprik mellom sensur og klagesensur, forstår vi at man ikke føler seg godt nok ivaretatt.

Mai 2021 ble det lovpålagt med to sensorer på eksamen, for å bidra til bedre og sikrere karakterfastsettelse. Fremdeles får studenter «blind sensur» på klager. Blind sensur vil si at sensor i klagerunden ikke får tilgang til opprinnelig karakter eller sensors begrunnelse for denne.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim gikk ikke inn for å fjerne bestemmelsen om blind sensur tidligere i år.

I 2020 kom en ny NOU (Norges offentlige utredninger) til universitets- og høyskoleloven. I den går et nedsatt utvalg inn for å oppheve bestemmelsen om blind sensur. Utvalget mener ordningen er et avvik fra forvaltningslovens hovedregel om at saker skal være så godt opplyst som mulig.

Det valgte Solberg-regjeringen å ikke gå inn for, da de mener blind sensur gir en god og uavhengig sensur.

– Vi er uenige om at det er riktig å fjerne blind sensur. Jeg mener at hvis du klager på en karakter så er det veldig viktig at den nye sensoren ikke vet hva du først fikk. Vi er uenige med dem på det, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim til VG tidligere i år.