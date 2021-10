INNESTENGT: Dette skiltet står 20 meter fra paret Gunnar og Alice Moslings hus. Livet på grensen mellom Sverige og Norge ble svært komplisert for dem i åtte måneder.

Jubler over full grenseåpning: − Det skal bli jättegodt med normale tider

Ved midnatt åpner åpner alle grenseoverganger i Norge. Det er Gunnar og Alice Mosling ekstremt glade for. I 250 dager har paret bosatt på svenskegrensen hatt åtte mil frem og tilbake til postkassen, i stedet for 800 meter.

Av Karin Muri

– Det skal bli fantastisk med gjenåpning. Jeg tror ikke Erna har forstått hvor mange praktiske problemer dette har skapt for oss, sier Gunnar Mosling (65), med både latter og lett oppgitthet i stemmen.

Han og kona bor i et rødmalt hus på et torp mellom tette granlegger, tett inntil riksgrensen mellom Norge og Sverige.

Livet på grensen har vært ekstremt komplisert for dem de siste åtte månedene.

Stedet heter Östervallskog, og hver eneste dag før alt stengte ned, passerte ekteparet over grensen til Norge – før veien gikk inn i Sverige igjen. På den måten kom de seg til post, søppel og jobb.

20 meter fra gårdsplassen lyser det gule skiltet: Riksgrense Sverige. 8–900 meter lenger bort er selve grensepasseringen, som de pleide å kjøre over flere ganger daglig.

GRENSEKRØLL: De passerte daglig over grensen til Norge før coronanedstengningen, for så å svinge inn igjen i Sverige for å komme til postkassen, søppeltømming og jobb. Så ble det helt umulig.

Politi hver dag

En morgen for rundt 250 dager siden var veien plutselig stengt av stabler med rød- og gulmalte kjempestore lastebildekk.

– Dermed måtte vi kjøre lange omveier inn i Sverige. Veien til jobb i Töckfors ble plutselig seks mil, i stedet for to. Til postkassen ble det åtte mil, i stedet for 800 meter og de tre store søppelspannene som skulle kjøres for tømming måtte plutselig kjøres åtte mil frem og tilbake, forteller Gunnar, som er oppvokst i Levanger i Trøndelag.

Det var NRK som første gang fortalte historien om ekteparet i fotodokumentaren «Seks små historier som er helt i grenseland».

Posten ble av praktiske grunner bare hentet en gang i uken i coronatiden.

Nå var grensepassering rett og slett forbudt. Den minste lille overtredelse kunne gi bot på 10.000 kroner eller fengsel i ti dager, forkynte Riksadvokaten.

– Grensestengingen har plaget oss ille. Jeg har til tider vært mektig irritert og følt meg innemurt, sier Gunnar Mosling.

IRRITERT: Disse skiltene og fysiske avsperringene har møtt Gunnar Mosling i 250 dager. Til tider har det gjort ham mektig irritert.

Etter et par måneder plasserte Gunnar og Alice en bil på hver side av grensen, og gikk de få metrene over kjølen. I vinter måtte de skrape bilrutene både i Sverige og i Norge.

– Det likte ikke fruen, sier Gunnar. Alice er opprinnelig fra varmere strøk; Portugal.

Det som før var en selvfølge, tok nå lang tid.

– Det var mye politi hver eneste gang vi skulle over, og noen ganger var de ikke informert om at vi var gitt tillatelse til å ha bilene der og måtte ringe sjefene sine. Det kunne ta tid, minnes Mosling.

– Det skal bli jättegodt med normale tider, sier Gunnar Mosling.

De siste dagene har han tatt hjullasteren sin og flyttet grensesperringene noen meter, for så å flytte dem tilbake igjen – slik at de kunne komme forbi med bilen, da den andre gikk i stykker.

Det ble stilltiende godtatt, nå som åpningen nærmet seg.

Nå åpner grensene

Fra midnatt åpner Norge. Regjeringen har besluttet å åpne alle grenseoverganger til Norge natt til 6. oktober.

Det betyr at fysiske sperringer på alle grenseoverganger fjernes og at politiet heretter kun vil foreta stikk-kontroller.

Norge er nå over på en normal hverdag med økt beredskap, der innreiserestriksjonene fjernes gradvis.

Reisende med testplikt skal som hovedregel fortsatt teste seg på grensen der det finnes teststasjon. Det gjelder alle flyplasser med utenrikstrafikk og over grensepasseringene på Svinesund og Storskog.

De siste dagene har det vært jobbet med å fjerne sperringene mellom Norge og Sverige på grenseoverganger.

Er det ikke en teststasjon på grensen eller den ikke er åpen, må man teste seg med en antigen hurtigtest på offentlig teststasjon så raskt som mulig, og senest innen 24 timer fra ankomst.

Kommunene rigger seg nå for å imøtekomme det nye testkravet.

Denne endringen trer i kraft fra midnatt, natt til onsdag 6. oktober.

25. september ble innreiserestriksjoner fra EØS/Schengen og lilla land, det vil si land utenfor EØS-området som FHI mener har en gunstig smittesituasjon opphevet. Det betyr at EØS-borgere, personer fra andre land som er bosatt i EØS-området og folk som bor i Storbritannia og Sveits kan reise inn i Norge.

Innreiserestriksjoner vil fortsatt gjelde for personer som bor i alle andre land, med disse unntakene.

Her finner du de også de vanligste spørsmålene og svarene om innreisekarantene og coronasertifikat.

Det stengte grenselandet

Det er en særdeles lang grense mellom Norge og Sverige som gjenåpner ved midnatt.

Den strekker seg hele 1630 kilometer fra Iddefjorden i sør til Treriksrøysen i Storfjord i nord, og inkluderer også grensen til Finland og Russland i nord.

Grensen mellom Norge og Sverige er den lengste og eldste mellom to land i Europa, og har stått uendret helt siden den ble tegnet opp i årene før traktaten ble inngått, i 1751.

Ikke mange ganger gjennom disse 270 årene har den vært fysisk avstengt slik den var i vinter, fra begge lands sider.

GRENSEN GJENNOM GÅRDSTUNET: Gårdsbruket på Aurbakken i Eidskog kommune har sperringer som det var forbudt å forsere.

Det fikk fotograf Adrian Øhrn Johansen til å legge ut på en 8–9000 kilometer lang bilreise sist vinter, for å dokumentere virkningene av den historiske grensestengningen for folk og samfunn.

– Da Sverige stengte grensen mot Norge 25. januar i år, ble den svenske forsvarsmakten utplassert ved grensen til Norge for å avhjelpe det svenske politiet. På den norske siden sto soldater fra Heimevernet. Med unntak av at grensevakter ble mobilisert ved unionsoppløsningen i 1905, har dette knapt nok skjedd tidligere, sier Johansen.

Under krigen var det tyskerne som stengte grensen mellom nabolandene.

Johansen tok mål av seg til å besøke flest mulige grenseoverganger. Han regnet seg frem til at det fantes rundt 140 veier over den lange grensen, mange av dem blindveier, bomveier, hytteveier, skogsveier og nærmest stier.

Grensen mellom våre to land består for det meste av ingenmannsland; skog, fjellområder og ubebodde strøk.

SPERRING I ØDELAND: Riksgrensen går over et jorde i Aurskog-Høland kommune og har fått seg en omgang med sperretape.

Kartverket opererer med mellom 64 til 69 allmenne grenseoverganger mellom Norge og Sverige, det vil si der det er allment farbar vei.

I natt åpner alle.

Legitimasjon i ødemarka

Adrian Øhrn Johansen oppsøkte 58 av dem, ved flere reiser før Sverige åpnet grensene til Norge igjen 31. mai. Det ble mange «hundre tusen» omveier og mange tusen kilometer på vinterveien i en golf med piggfrie dekk.

Han var avskåret fra å ta veier og snarveier inn og ut av Sverige.

– Målet var å dokumentere månedene da Norge var stengt og hvilke konsekvenser det fikk for grensebefolkningen. De praktiske problemene som oppsto, viste hvor sammenvevd nordmenn og svensker på grensen er - og hvordan dagligliv ble forrykket.

Grensen er langt mer enn svenskehandel, minner Johansen om.

CORONALENGSEL: Marit Molin venter på et møte og et gjensyn med ektemannen, som er på andre siden av grensen i Halden på fylkesvei 102.

Det var familier som ikke fikk sett hverandre i bursdager og begravelser, besteforeldre som var atskilt fra barnebarn gjennom måneder, kolleger som ikke kunne møtes og mange småbedrifter som ikke kunne samarbeide lokalt.

– Jeg så folk overlevere husdyr på Svinesundgrensen. Jeg husker kvinnen som sto og ventet på ektemannen hun var karanteneatskilt fra på grensestreken i Halden og familien i Aremark som feiret bursdag ved å møtes på hver sin side av grensen og skyve gaver og plastkrus med drikke over «kjølen», som svenskegrensen kalles.

BURSDAG PÅ GRENSESTREKEN: Familien i Aremark bor på hver sin side av grensen og feiret med å skyve gaver og drikke til hverandre over grensen på Fylkesvei 106.

Fotografen har på den spesielle reisen i det stengte grenselandet observert en enorm mengde sperretape, sperrebukker og stabler med gigantiske dekk på sin reise langs grensen gjennom vinteren.

Ikke få ganger er han blitt stoppet av politi, Heimevern og tollvesen. Til slutt ble han en slags «grensekjenning».

– Jeg ble snappet opp på kamera og rett som det var bedt om å vise legitimasjon midt ute i skogen, forteller han.

Samtidsdokumentet er nå blitt til boken «Grenseeksaminasjon 2021», og kommer ut i disse dager. Fotografen mener den vil ha økt verdi etter som årene går, når vi skal se tilbake på og snakke om de spesielle månedene vi har vært gjennom.

Tittelen spiller tilbake på grensetraktaten som ble opprettet mellom Norge og Sverige i oktober 1751.

Representanter for myndighetene gikk opp hele grensen og snakket med innbyggerne og nedtegnet samtalene i dagboksform, det som ble til «Grenseeksaminasjons-protokoller». De la grunnlaget for grensen slik den ble til mellom våre naboland, og slik den fortsatt ligger.

Adrian Øhrn Johansen har gått i fotsporene deres 270 år etterpå.

HJEMME IGJEN: Det var disse to som tok den lange turen langs den nedstengte svenskegrrensen. Fotograf Adrian Øhrn Johansen og golfen uten piggdekk.

Men under helt andre forhold. I en nedstengt grense og verden.

