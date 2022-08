USIKRE UTSIKTER: Ole Olsen vil ha mer forutsigbarhet fra regjeringen om strømprisene.

Hjørnesteinsbedrifter med strømfrykt: − Helt ute av kontroll

ARENDAL (VG) Strømprisene på sørvestlandet sender sjokkbølger inn i næringslivet. Hvor lenge kan dette gå, spør en bekymret småbedriftsleder.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vi prøver å sette av midler til dårlige tider, så vi ikke setter alt på spill. Men vi vet jo ikke hvor stor regning vi får hver måned. Den er helt ute av kontroll. Enkelte måneder får vi 50.000 mer i regning enn året før. Det tilsvarer en stilling for oss - vi er en liten bedrift på 14-15, sier Ole Olsen, daglig leder i Meling til VG.

Men den familiedrevne rogalandsbedriften som snekrer dører og vinduer ute på Kvitsøy er også den største private arbeidsplassen i det som er Norges minste kommune i areal, sier Olsen, når han møter VG ved Cirkle K i Arendal, på vei fra Kristiansand til Oslo.

Strømprisene er stadig stigende: Torsdag meldes det om høyeste strømpris noensinne i Sørvest-Norge for andre dag på rad, som passerer fem kroner kilowattimen i snitt.

Samtidig er strømprisene i Nord-Norge og Trøndelag historisk lave. Østlandet og Vestlandet slår også prisrekorder, men ligger et godt stykke bak rogalendingene.

Har brukt én million på sparing

Det gjør at Olsen konkurrerer med bedrifter som ikke har like skyhøye priser som dem de fleste andre steder i landet. Han mener situasjonen de står i er uholdbar over tid.

LEI: Ole Olsen mener regjeringen burde forstått og håndtert problemet til bedriftene for lenge siden.

Bedriften har selv sett seg nødt til å ta initiativ til de tiltakene de kan klare å gjennomføre for å bruke mindre strøm, med varmepumper og LED-lys:

– I år har vi til nå brukt én million av oppsparte midler til å skifte ut alt av lys og varme til noe som er billigere i drift. Det er investeringer vi burde ha gjort over tid - men alt på én gang? Hvorfor kunne ikke bedriftene fått Enova-støtte til solcelle for eksempel, som privatpersoner får? Spør han.

– Irrelevant hvem sin feil det er

Olsen har tidligere vært ordfører i Kvitsøy og er medlem i KrF. Men han understreker at han er lei av partier som skylder på hverandre for hvordan krisen har oppstått.

– Det er irrelevant hvem sin feil dette er, men hvem kan ordne opp? Det er denne regjeringen som sitter med det nå. Nå er tålmodigheten slutt. Vi er ikke vant til å be om støtte, men alle kostnadene med strøm, diesel og materialprisene, hvor lenge kan dette gå?

Må stenge matproduksjon

Dette er ikke Olsen alene om å mene: VG har også vært i kontakt med Marianne Aareskjold, femtegenerasjons møller i Stangeland Mølle og én av tre eiere.

– Det som er viktig for oss som nå driver med matproduksjon i matfatet Rogaland er at at de faktisk kommer fram til en løsning som alle kan leve med og som gjør at vi skal konkurrere med resten av produsentene i Norge.

Hun sier de følger tett med på strømprisene, og stanser ned produksjonen når det er som verst.

– Hvis ikke betaler vi for å levere.

Mølla har holdt det gående siden 1846. Og selv om Aareskjold sier at de alltid har klart å lande på beina, og skal greie det denne gangen også, sier hun at det er tøft.

– Hadde alle betalt så mye var det én ting, men hvis vi skal betale fire ganger mer enn andre, og vi konkurrerer på veldig små marginer på matproduksjon, sier hun og fortsetter:

– Det er to store aktører for korn og mel i Norge, og oss på tredjeplass. Så det er viktig å opprettholde den konkurransen som er. Det er klart at det er veldig, veldig vanskelig med så få aktører innenfor møllervirksomhet når vi betaler veldig, veldig mye mer enn konkurrentene som ligger utenfor vår region.

HJEMTRAKTENE: Olaug Bollestad frykter strømprisene kan ta knekken på viktige rogalandsbedrifter

Bollestad: Må gjøre mer

KrF-leder Olaug Bollestad er selv fra Rogaland. Hun er dypt bekymret for mølla, trevarefabrikken, og flere hjørnesteinsbedrifter i hjemtraktene som hun har snakket med, som sitter igjen med landets høyeste strømpriser.

– De som har lite fra før kan kanskje både miste jobben, og ikke få det de trenger for å betale regninger som i utgangspunktet er skyhøye. Og det er ikke bare strømmen, det er drivstoff og mat. Men vi må gjøre mer på strømsiden, for der har vi mulighet til det.

KrF er blant dem som har tatt til orde for makspris på strøm. De var heller ikke fornøyde med strømkrise-planen regjeringen la frem på mandag, der det ikke er lagt opp til en strømstøtte til bedriftene før senest i oktober.

Tirsdag ble det klart at Stortinget kalles inn til ekstraordinært strøm-møte i september.

Bollestad er også opptatt av at det bør bli enklere å få støtte til ting man kan gjøre selv for å få ned forbruket, som å installere varmepumper eller isolere bedre før vinteren.

– Det går an å ha to tanker i hodet på en gang. Dette må også komme opp nå. Vi snakker om det grønne skriftet, men hva er det? Det er jo også å legge til rette for at folk kan redusere noe av dette forbruket. Da er det sånne tiltak jeg mener vi må klare å gi.

Regjeringen: Skylder folk å gjøre det riktig

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) svarer at det aldri er hyggelig å høre om bedrifter som sliter med de ekstremt høye strømprisene, og at han forstår at situasjonen er utfordrende.

– Vi har allerede satt ned elavgiften og legger til rette for gunstigere fastprisavtaler. Vi jobber også med målrettede støttetiltak som skal komme til de mest utsatte bedriftene til unnsetning allerede i høst. Disse tiltakene vil legges frem senest i september, skriver han i en epost, og fortsetter:

– Som en ansvarlig regjering skylder vi folk og bedrifter å gjøre dette riktig. Det understreker også LO og NHO. Vi vil unngå å forverre energikrisen og å overopphete økonomien. Jeg er også opptatt av at vi lærer fra pandemien. Vi trenger tiltak som kan treffe bedrifter som trenger det mest.

Han skriver at man samtidig ikke må glemme at situasjonen var en annen under corona, da samfunnet stengte over natten og hundretusenvis stod i fare for å bli permittert.

– Nå har vi har den laveste arbeidsledigheten på mange år og det går veldig godt i store deler av norsk næringsliv. Jeg er opptatt av at vi bruker den tiden vi trenger på å gjøre ting riktig.