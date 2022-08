KrF forlater byrådet i Bergen med umiddelbar virkning

Partiet informerte byrådsleder Roger Valhammer (Ap) om avgangen mandag morgen.

NRK og Bergens Tidende skrev tidligere mandag morgen at KrF vil gå ut av byrådet.

Under en pressekonferanse mandag formiddag, bekrefter helsebyråd Beate Husa og finansbyråd Håkon Pettersen at KrF trer ut av byrådet med umiddelbar virkning.

– KrFs vurdering er at det nå føres en for rigid byutviklingspolitikk. Vi ser at det i mange tilfeller er det KrF mener er feil prioritering av skattebetalernes penger, sier Pettersen.

– Vår konklusjon er at vi ikke kan gå til valg på dagens konstellasjon i kommunevalget om et drøyt år. Vi har derfor i dag tidlig meddelt Roger Valhammer om at KrF trekker seg med umiddelbar virkning.

Årsaken er ifølge BT være uenigheter rundt mye av politikken som føres av byrådet, blant annet innenfor byutvikling. De såkalte strandsonesakene skal være nevnt spesifikt.

Pettersen bekrefter under pressekonferansen at dette er en av sakene som er årsaken til avgangen.

De dårlige meningsmålingene skal også være en sentral grunn, ifølge BT.

Helsebyråd Beate Husa takker byrådsleder Valhammer for å ha vært en «trygg og god sjef».

– Spesielt vil jeg trekke frem det gode og tette samarbeidet under coronapandemien, sier hun.

– Jeg har vært del av et byråd med dyktige og dedikerte byråder under ulike partier, og det har vært lærerikt og kjekt.

Helsebyråd Beate Husa (KrF)

I dag er byrådet i Bergen et mindretallsbyråd bestående av Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Kristelig Folkeparti.

I juli skrev BT at KrF og Venstre ikke utelukker samarbeid med Høyre.