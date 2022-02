SAMKJØRTE: Høyres Jan Tore Sanner er i likhet med Venstres Guri Melby tidligere kunnskapsminister. Bildet er fra en ivrig selvfotografering i stortingssalen da de begge satt i Erna Solbergs (foran) regjering.

Melby og Sanner: Haster med å «tette hull» etter pandemiskolen

To eksministre tar etterfølgeren i skole – og mener det haster med en tiltaksplan for å tette hull etter to år med pandemiskole. Tonje Brenna (Ap) sier de trenger mer kunnskap først.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

– Vår store bekymring er at Brenna har en vente og se-holdning. Nå haster det å ta skolehverdagen tilbake, få tiltak på plass og styrke faglig og sosial læring, sier eks-kunnskapsministrene Jan Tore Sanner (H) og Guri Melby (V) i Solberg-regjeringen.

De to tidligere statsrådenes partier, Høyre og Venstre, har også gått sammen om et forslag i Stortinget om at det før mai måned legges frem en tiltakspakke for å ta igjen tapt faglig og sosial læring og tette kunnskapshull.

En slik tiltakspakke skal inneholde forsterkede krav og forventninger til skoleeier om å gjennomføre tiltak for å kartlegge og bøte på konsekvensene av coronapandemien for barn og unge i skolen, heter det i forslaget.

SER TILBAKE: Guri Melby skulle gjerne ha øremerket flere ressurser slik at de kom elevene direkte til gode – da hun var kunnskapsminister, innrømmer hun i dette VG-intervjuet.

– Hva er dere mest bekymret for at pandemiskolen har ført med seg for elevene?

Sanner: – Det dreier seg om ensomhet, tapt motivasjon, økt fravær og mangel på spesialundervisning. Samtidig er utfordringene blitt forsterket, kanskje spesielt i familier der leilighetene er små og foreldrene ikke snakker norsk. Nå må vi komme raskt i gang med at barn og unge får ta skolehverdagen tilbake og får tettet kunnskapshullene. Det er ingen grunn til å vente og se lenger.

Melby: – Økte forskjeller er nok det jeg er mest bekymret for. Og at de elevene som hadde det vanskeligst fra før har fått et enda vanskeligere utgangspunkt. Det kan være elever med lærevansker, helseproblemer eller elever fra mindre ressurssterke hjem. Det er stort sammenfall mellom dem som hadde mye hjemmeundervisning og dem som er dårligst rustet for å ha det.

Hun legger til at guttene og de som trenger skolen mest, har tapt mest.

NY ROLLE: Jan Tore Sanner er blitt stortingspolitiker og Høyres talsperson for skole og utdanning. Snart går han av som Høyres nestleder. Bildet er tatt etter et hyggelig sosialt treff med Høyre-leder Erna Solberg.

I den siste Elevundersøkelsen så går det frem at hele to av tre skoleelever sier at skolehverdagen er blitt forverret av coronapandemien. Det må det gjøres noe med raskt, mener Sanner.

– Nå går vi inn i siste delen av et vårhalvår med vinterferie, påskeferie og fridager. Noen skal over fra barne- til ungdomsskole, fra ungdomsskole til videregående – og fra videregående til studier. Derfor er det særlig viktig at vi kommer raskt i gang med tiltak, slik at elevene ikke overlates til seg selv på vei inn i et nytt skolenivå, sier Sanner, som er Høyre-nestleder frem til landsmøtet i april. Da går han av.

Styrke laget rundt eleven

I den såkalte Parr-rapporten etter utvalgsleder, utdanningsdirektør i Oslo og Viken, Grethe Hovde Parr, ble det i fjor – før den siste smittebølgen – foreslått mer tid til kontaktlærer-rollen og en styrking av laget rundt eleven.

– Hva betyr det konkret å styrke laget rundt eleven?

Melby: – Å gi kontaktlæreren mer tid til å snakke med eleven, finne ut hvor eleven står og gi mer tilpasset opplæring. Det er det primære. I tillegg kommer støttetjenester som sosiallærere, helsesykepleiere og miljøarbeidere.

SKOLEPOLITIKER: Tidligere kunnskapsminister, kommunalminister og finansminister Jan Tore Sanner (H) er tilbake på Stortinget som medlem av utdanningskomiteen.

– Hvordan erstatte den spesialundervisningen som mange av de mest utsatte elevene har mistet under pandemien?

Sanner: – Vi fikk på plass intensivopplæring da jeg var kunnskapsminister. Det handler om å ta igjen tapt læring. Nå må man ikke bare gå tilbake i gamle mønstre. Men de elevene som er særlig utsatt, må få særskilt oppfølging. De som har rett til spesialundervisning må få mer av dette i tiden som kommer. Det betyr ikke at de skal tas ut av klassen, men gjerne få denne oppfølgingen sammen med de andre elevene i klasserommet.

Selvkritisk eksstatsråd

– Melby, du var jo kunnskapsminister under nesten hele pandemien. Er det noe du kunne ha vektlagt sterkere på din vakt?

– Jeg tror vi alle skal være ydmyke om hva vi fikk til og ikke fikk til under pandemien. Vi greide å dekke barn og unges rett til opplæring, men ikke fullt og helt, og ikke som i en normalsituasjon. Når vi ga økte midler til kommunene og fylkeskommunene, opplevdes ikke det alltid som at det nådde frem til elevene. Jeg hadde nok brukt enda mer av øremerkede midler – for å sikre at disse nådde frem til elevene i skolen. Det bør også nåværende regjering gjøre, sier Guri Melby, som er både partileder og gruppeleder for Venstre på Stortinget.

ENDA EN SELFIE: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er også i ferd med å bli husvarm på Stortinget etter at hun ble statsråd uten stortingserfaring i oktober. Utenriksminister Anniken Huitfeldt tar bilde, mens finansminister Trygve Slagsvold Vedum også vil være med.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) blir ikke stresset av hennes forgjengeres etterlysning av en tiltakspakke i løpet av to og en halv måned.

– Det er underlig at to tidligere kunnskapsministre har så liten tillit til norske lærere. Jeg hører Sanner og Melby si at noe må skje, men jeg ser ingen konkrete forslag. Det skjer mye hver eneste dag ute i skolene, der de ansatte gjør en stor jobb for å gi elevene det de trenger av både faglig og sosial læring, skriver Brenna i en e-post til VG.

Hun vil gi skolens ansatte tid og tillit, og er opptatt av at elevene både skal få være sammen og lære sammen.

– At vi nå har opphevet restriksjonene og avlyst eksamen er viktige bidrag til dette denne våren.

Vil vite mer

– Dersom elevene har gått glipp av faglig læring og det skal kompenseres for, må vi vite at de tiltakene vi setter inn virker, skriver Brenna.

Derfor har hun bedt Utdanningsdirektoratet finne ut mer om hvordan restriksjonene har påvirket de yngste elevene, ungdomstrinnet og de sårbare barna.

– I tillegg kartlegger de hvilke kompenserende tiltak som er satt inn og effekten av disse. Vi må vite at tiltakene er nyttige for barn og unge, understreker kunnskapsministeren.

UTFORDRES: Jan Tore Sanner har allerede utfordret kunnskapsminister Tonje Brenna om utdanningspolitikk i Stortingets spørretime.

Hun kaller det «enkelt» å komme med utspill i VG sammenlignet med den mer avanserte oppgaven å følge opp barn og unge.

– Rapporten Sanner viser til peker jo faktisk på at det viktigste barn og unge trenger er tilhørighet i faglige og sosiale fellesskap. Da er en normal hverdag svært viktig. Det er for bastant å slå fast allerede nå hva pandemien har hatt å si for eventuelt faglig tap og hvordan vi kan kompensere for det, mener Tonje Brenna.

Hun minner også om at regjeringen har lovet å ta regningen for kommunesektorens nødvendige merutgifter og mindreinntekter knyttet til coronapandemien, og at kommuner og fylkeskommuner har fått et handlingsrom til å vurdere best egnede tiltak lokalt.