NUMMER TO: Stortingspresident Masud Gharahkani (Ap) er den andre stortingspresidenten i denne perioden, etter at partikollega Eva Kristin Hansen måtte gå av etter en pendlerboligavsløring.

Stortingspresidenten: Har selv forstått pendlerbolig-regelverket

Pendlerboliger kan kanskje ha blitt sett på som et frynsegode av noen stortingsrepresentanter, erkjenner stortingspresidenten. Han har også forståelse for de som stiller spørsmål ved om politikere slipper lettere unna enn Nav-klienter hvis de bryter regelverket.

Publisert: Oppdatert i går 11:42

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) møter VG etter at avisen avslørte hvordan en rekke politikere fikk pendlerleilighet til tross for at de bodde i og eide bolig i Oslo før de ble valgt inn på Stortinget.

Intervjuet ble gjort før VG skrev om hans partikollega Hadia Tajik søndag.

Både professor emeritus Arvid Aage Skaar ved Universitetet i Oslo og VGs kommentator Tone Sofie Aglen har tidligere uttalt at det ser ut som om pendlerboligene i realiteten har vært ansett som frynsegoder av stortingspolitikerne, ikke noe man kun skal ha hvis det er behov for det.

Når stortingspresidenten blir spurt om sin vurdering av om pendlerboligene er et frynsegode, starter han i en annen ende:

– Det er mange sider av disse pendlerboligene som ses på, begynner han.

Sier han selv har forstått regelverket

Først tre minutter og tre spørsmål om det samme senere, svarer stortingspresidenten på spørsmålet.

– Ja eller nei, oppfatter du at pendlerboligene har blitt sett på som et frynsegode?

– Vi har jo tydeligvis hatt noen saker, da, som viser at det dessverre i noen enkelttilfeller kanskje har blitt sett på sånn, sier presidenten.

Etter høstens avsløringer om pendlerboliger, har en gjennomgangstone vært at regelverket for tildelingen av leilighetene er for uklart. Regelverket går ut på at representanter må være folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 kilometer fra Stortinget for å få pendlerbolig.

– Det var behov for å gjøre en tydeliggjøring, sier Gharahkhani.

– Var det behov fordi det er dårlig leseoppfattelse hos folk eller fordi man faktisk selv mener at formuleringene var dårlig?

– For min del, så har jeg forstått det og praktisert det som 40 kilometer.

– Det gjelder også det store flertallet av de som får pendlerbolig. Men det trengtes en tydeliggjøring på dette med om man helt eller delvis disponerer en bolig innenfor 40 kilometer.

FORSTO SELV: Gharahkhani har selv hatt pendlerbolig, og sier han ikke hadde problemer med å forstå kravet om å være bosatt mer enn 40 kilometer fra Stortinget.

– Et spørsmål jeg får av veldig mange mennesker

Det er ikke første gang administrasjonen på Stortinget tar på seg ansvar for at stortingspolitikere kan ha brutt regelverket, brutt skatteloven og mottatt goder folk flest ikke får. Forklaringer om «svak veiledning» og «få kontrollspørsmål» er en gjenganger når mediene bringer stadig nye saker til torgs.

Samtidig opplever Nav-klienter og studenter å få store pengekrav, politianmeldelser eller fengsel når de har misforstått regler. Kritikerne har stått i kø og pekt på at folkevalgte ikke møtes med hardere krav.

– Hvorfor er det så stor forskjell i hvordan folkevalgte og andre har blitt behandlet når det kommer til eget ansvar for egne skjemaer som man signerer selv og leverer fra seg før man får noe fra fellesskapet?

– Det er et spørsmål jeg får av veldig mange mennesker. Jeg får det når jeg er ute og handler på nærbutikken min i Drammen. Og jeg mener det er et betimelig spørsmål å stille.

Presidenten utdyper:

– Derfor var det viktig for meg og presidentskapet å få inn de formuleringene i skjemaet om at du har selv plikt til å melde fra. Du har selv plikt til å faktisk gi beskjed til Skatteetaten og sjekke om du kommer i en skattesituasjon.

– Det skal Stilles samme krav til oss 169 på Stortinget og de andre innbyggerne.