SV med tydelig krav for nye regjeringsforhandlinger

YOUNGSTORGET (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil gjerne ha med SV i sin regjering, men tror ikke dette er nært forestående. Fungerende SV-leder Kjersti Bergstø sier at partiet er klar for regjeringssamtaler - forutsatt «blanke ark».

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sa i sin tale til LO-kongressen mandag formiddag at SV må inn i regjering.

– Nå må Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV finne sammen. Ikke bare fra sak til sak i Stortinget. Men i regjering, sa LO-lederen.

Hennes utgangspunkt er at det er et rødgrønt flertall som ikke er utnyttet:

Ved valget i september fikk Ap, Sp og SV, som satt sammen i Stoltenberg-regjeringen fra 2005 til 2013, 89 mandater. Det er fire flere enn det som kreves for å ha flertall i Stortinget.

Støre: Ikke nært forestående

– Jeg ønsket SV med i regjering, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til pressen på LO-kongressen.

– Da vi dro fra Hurdal, så sa jeg at det ikke var lukket noen dører. Så jeg vil ikke utelukke noe, men jeg tror ikke det er nært forestående, sier han.

Men ingen fra regjeringspartiet Sp er invitert til å følge LO-kongressen, ifølge gjestelisten.

SV: Må møtes med blanke ark

Fungerende SV-leder Kirsti Bergstø sier at hun er fornøyd med LO-lederens budskap.

– Det er veldig bra at LO-lederen ønsker mer SV-politikk fra regjeringen. Det kan jeg godt forstå, og vårt mål er veldig tydelig: å sørge for den politiske kursendringen som folk stemte på ved valget sist, sier hun til VG.

Men hvis de tre partiene igjen skal møtes til regjeringsforhandlinger, kan det ikke bli en gjentakelse av sonderingene på Hurdal, understreker Bergstø.

– Grunnen til at vi ikke er i regjering i dag, er at vi ble møtt med en rekke forutsetninger etter valget som ville bringe landet i feil retning. Vi ble møtt av partier som ikke hadde tilstrekkelig endringsvilje, sier hun og fortsetter:

– Hvis det skal bli aktuelt for SV å gå inn i regjering, så er det helt avgjørende at vi setter oss ned ved samme bord og at det bordet er ryddet. At vi starter med blanke ark og tar diskusjonene på nytt.

Støre ville ha med SV inn i regjering da de var i Hurdal før regjeringen ble dannet.

Sp ville ikke ha med SV.

Etter dramatiske forhandlingsdager valgte SV å ikke gå inn i regjering.

Sp fikk viljen sin.

Nå ønsker LO-lederen at Støre skal ta omkamp for å sikre at Norge får en flertallsregjering.

LO-lederen peker på at mye har skjedd siden i høst.

– Mer enn noen gang trenger Norge en flertallsregjering som kan ta ansvar, sier hun.

I LO er det litt forskjell i vurderingene av hvor mye det haster for å få SV med i regjering.

Sp-topp: SV ville ikke

Stortingsrepresentant for Sp, Nils T. Bjørke, sier at det ikke var dem det sto på i fjor høst, da SV ikke ble med i regjeringen.

– Det var SV som valgte å ikke gå inn, så det var ikke oss det sto på. Nå har vi mindretallsregjering og må gjøre det beste ut av det, sier Bjørke til VG.

Støtte i LOs to største forbund

Følsviks SV-ønske får støtte fra LOs største forbund, Fagforbundet, i sitt krav om at SV bør inn i regjeringen.

Men lederen i LOs nest største forbund, Jørn Eggum i Fellesforbundet, er positiv, men presser ikke på.

– Vi gikk inn i valgkampen med et mål om en flertallsregjering med AP, Sp og SV. Det mener vi fortsatt er viktig, sier forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet til VG.

Eggum i tvil

Eggum er enig, men sier at det ikke er en sak de har på dagsordenen nå.

– Vi hadde som valgkampplan en flertallsregjering med SV som en del av det. Vi beklaget at SV valgte å trekke seg fra det rødgrønne prosjektet. Vi har ikke diskusjoner om dette nå i egen organisasjon, sier han til VG og legger til:

– Vi har tatt konsekvensene av SVs valg om ikke å bli med i regjering. Jeg har ikke sett at noe har endret seg. Vi er positive til LOs initiativ, men da må den nye løsningen basere seg på Hurdalsplattformen, som vi er veldig fornøyd med.

Han understreker likevel at de ønsker SV med.

– Vi støtter en flertallsregjering med SV som baserer seg på Hurdalsplattformen som vi mener er veldig bra.