Tidligere nabo om siktede: − Knurret på oss

KONGSBERG (VG) De to venninne Gudoon Hersi (21) og Silje Limstrand (22) har var naboer med siktede Espen Andersen Bråthen (37) helt frem til for to uker siden. De beskriver ham som skremmende.

Av Sindre Camilo Lode , Natalie Remøe Hansen og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Hver gang han gikk inn døren, snudde han seg rundt og kikket i hele nabolaget. Han gikk rundt frem og tilbake, mange ganger, egentlig uten mening. Han kikket over alt, sier Silje Limstrand.

Hun har bodd tre år i Kongsberg, mens Gudoon Hersi har vokst opp i sølvgruve-kommunen.

– Du så han var skummel, legger Hersi til.

I rundt to år bodde venninnene like over veien for der den siktede 37-åringen, Espen Andersen Bråthen, har adresse. Men for to uker siden flyttet de fra gaten.

Bråthen er dansk statsborger, men er født og har bodd i Norge hele sitt liv.

Han er siktet for å ha drept fem mennesker og skadet to. Han har brukt flere ulike våpen, men det er foreløpig uklart hvilke det er snakk om utenom pil og bue. Han har erkjent de faktiske forholdene rundt drapene og handlingene.

BODDE LIKE VED: Silje Limstrand (22) og Gudoon Hersi (21) var naboer til siktede.

Hersi sier at den siktede har oppført seg rasistisk mot henne.

– Han har sagt til meg at det lukter brent. «Har du sett den svarte pinnen som ligger der?»

Hun sier også at mannen har kommet med andre tilnærminger til dem etter at hun hadde vært på fest og satt på trappen utenfor huset.

– Han har knurret på oss, som en hund liksom.

Dagen etter de forferdelige drapene, er de to venninnene tydelige på at det både er skummelt og ekkelt å tenke på at de har bodd så nært gjerningspersonen.

Venninnene tok torsdag turen bort til siktedes bopel etter at de gjenkjente et bilde av døren i mediene. Der ble de møtt av et pressekorps fra Norge og utlandet.

Ifølge venninne skal også Bråthen ha filmet og truet med å politianmelde dem.

De forteller også at de har vært vitne til at politiet har vært på døren til Bråthen tidligere, og at de ofte snakket om ham når de var på fest.

NABOER: Silje Limstrand og Gudoon Hersi er tidligere naboer av den siktede Espen Andersen Bråthen.

Venninnen Limstrand har på sin side fått en annen type oppmerksomhet fra mannen.

– Han har kommet med komplimenter til meg, at jeg er så fin på håret. En gang spurte han om han skulle fortelle meg en vits, og så begynte han bare å le. Jeg sa jeg ikke ville høre en vits. Da sa han: «Ja, men du er så flott, vil du ikke høre en vits?»

Limstrand forteller videre at hun da satte seg i bilen og kjørte av gårde. Hun sier også at begge to har «stusset på» mannen.

De to venninne bor fremdeles sammen, men har flyttet fra gaten fordi de blant annet ikke trivdes i nabolaget.

– Det var rett og slett ikke så koselig å komme hjem til gaten vår.

I en pressemelding skriver PST torsdag ettermiddag at drapene fremstår som en terrorhandling. De opplyser også at den siktede er kjent for dem fra før.

Politiet har tidligere bekreftet overfor VG at noen av de drepte ble funnet utendørs, mens andre ble funnet innendørs. Politiet har ikke gått ut med identiteten til de drepte, men de skal ha varslet pårørende.