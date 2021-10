Fratatt lappen for cannabisbruk – Høyesterett uenig

Høyesterett har kommet med en avgjørelse i en sak der en 25 år gammel mann ble fratatt førerkortet på grunn av manglende edruelighet.

Av Oda Ording

Publisert: Nå nettopp

Grunnlaget var bruk og oppbevaring av cannabis.

Etter å ha blitt stoppet av politiet, forklarte mannen at han den siste tiden hadde brukt cannabis et par ganger i måneden.

I tillegg fant de hasj og marihuana i mannens bil og bolig.

På bakgrunn av disse opplysningene fattet Vest politidistrikt et vedtak om tilbakekall av førerretten etter veitrafikklovens paragraf 35 femte ledd, på grunn av manglende edruelighet. Mannen påklaget vedtaket, men det ble opprettholdt av Politidirektoratet.

25-åringen tapte først saken i Oslo tingrett, mens Borgarting lagmannsrett i januar 2021 kom til at politiets vedtak var ugyldig.

Staten anket til Høyesterett, som nå har besluttet å forkaste anken.

– Høyesterett kom til at omfanget og regelmessigheten av cannabisbruken ikke var tilstrekkelig til å konkludere med at innehaveren av føreretten ikke var «edruelig» og dermed uskikket til å føre motorvogn. Politidirektoratets vedtak om tilbakekall ble derfor kjent ugyldig, skriver Høyesterett i en pressemelding.

De peker videre på at bruk av cannabis i små mengder inntil tre ganger per måned, ikke alene er tilstrekkelig til å underbygge at brukeren ikke er edruelig.

Selv om Stortinget i juni stemte ned rusreformen, ba de regjeringen særlig om å sørge for at denne praksisen er forholdsmessig – altså at det skal være sammenheng mellom rusbruk og bilkjøring ved førerkortbeslag.