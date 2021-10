KNIVDREPT: Den 22 år gamle småbarnsmoren Cansel Godek ble drept i sitt hjem. Hennes ekskjæreste har erkjent straffskyld for drapet.

Tiltalt for drap: − Jeg elsket henne veldig høyt, jeg vet ikke hvordan det skjedde

KRISTIANSAND TINGHUS (VG) Mannen som er tiltalt for drapet på småbarnsmoren Cansel Godek (22) nikket da han ble spurt om han erkjente straffskyld i henhold til tiltalen.

Av Vilde Elgaaen og Tomm W. Christiansen (foto)

Tiltalte har på seg blå olabukser, en sort T-skjorte og en sort jakke. I hånden har han en sort lue og en flaske Farris når han kommer inn i rettssalen. Han titter mest i gulvet fra der han sitter ved siden av sin advokat Jostein Løken.

21-åringen er tiltalt for å ha drept sin tidligere partner og mor til deres felles datter, 22 år gamle Cansel Godek i hennes bolig i Evje oktober i fjor.

Han er også tiltalt for å ha truet henne en måned før drapet skjedde. Tiltalepunktet om trusler stammer fra anmeldelsen Godek leverte før hun døde.

I retten erkjenner han straffskyld for begge tiltalepunktene.

– Jeg elsket henne veldig høyt, jeg vet ikke hvordan det skjedde. Jeg skjønner ingenting, jeg hadde aldri tenkt å gjøre noe sånt. Uansett hva, så var hun moren til datteren min, forklarer han under rettssakens første dag.

VANSKELIG: Forsvarer Jostein Løken sier det ikke er så enkelt å være forsvarer for en tiltalt som ønsker strengest mulig straff. Foran sitter Vegard Haaland, psykologspesialist.

I Kristiansand tinghus forteller den tiltalte mannen at han ikke vet hva som skjedde den kvelden for nesten et år siden.

– Jeg vet jeg har begått en veldig stor feil, en feil som jeg aldri kan reparere. Det eneste jeg ønsker er tilgivelse fra foreldrene, jeg bryr meg ikke om hvor mye straff jeg får.

Godek ble knivstukket minst 14 ganger i overkroppen og døde som følge av skadene hun ble påført.

Han har erkjent straffskyld for å ha drept henne, og forklarer i retten at han kun husker det første stikket. Tiltalte er opprinnelig fra Afghanistan og forklarer seg ved hjelp av en tolk.

– Jeg skjønte ingenting, det virket som at en annen person styrte kroppen min, forklarer han.

AKTOR: Jan Tallaksen.

Konflikt om barnet

I retten forteller tiltalte at han flyttet til Drammen en måned før drapet fant sted.

– Den dagen reiste jeg fra Drammen til Evje fordi vi hadde møte med barnevernet.

Han forteller at han ønsket å få ansvarsrett for deres felles datter på to år. Møtet med barnevernet fant sted i Godeks leilighet, og var for å se på hvordan tiltalte og Godek samhandlet med datteren, forklarer han.

Etter at barnevernet forlater boligen etter en times tid, blir tiltalte igjen, sier han.

Han forteller at han ønsket å prate med Godek om barnefordelingen, uten å måtte blande inn advokater.

Senere samme dag blir hun knivdrept.