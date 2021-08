LADET BATTERIENE: Statsminister Erna Solberg skryter av prosjektet som Frederic Hauge er engasjert i, her i Arendal. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Planlegger gigantfabrikk i Norge: Bellona-Hauge har blitt millionær

ARENDAL (VG) Frederic Hauge og Bellona har sammen med Agder Energi og Bjørn Rune Gjelsten samlet inn 230 millioner kroner til en gigantisk batterifabrikk. Det har gjort Bellona-lederen til millionær.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er kjempeimponert. Det er et veldig spennende prosjekt, sier statsminister Erna Solberg.

Ap-leder Jonas Gahr Støre:

– Jeg kjenner planene godt. Det er kan bli et veldig bra prosjekt, som kan gi mange arbeidsplasser.

Batterifabrikken de snakker om, skal bygges her i Arendal.

les også Microsoft vil inn i norsk CO₂-fangst og lagring

Det blir nå sjøsatt fordi batteriselskapet – Morrow – har fått inn 230 millioner kroner i en investeringsrunde:

150 danske pensjonsmillioner

Det danske pensjonsfondet PKA går inn med 150 millioner kroner.

Investoren Bjørn Rune Gjelstens NOAH As og Agder Energi går inn med 35 millioner hver og Arendal kommune med ti millioner kroner.

Tomten er plukket ut, en gigantisk tomt opp mot E18 i Eide Energy Park.

I tillegg skal de ha et innovasjonssenter i Grimstad.

– Vi skal ha et pilotanlegg på 27.000 kvadratmeter i drift i 2023. I 2026–2027 skal vi ha i drift en gigafabrikk på 750.000 kvadratmeter, like mye som 85 Ullevål stadioner, sier administrerende direktør Terje Andersen i Morrow.

TOMTEN ER KLAR: Her er giganttomten vi skal bygge på, sier Frederic Hauge Foto: Naina Helén Jåma / VG

Han fortsetter:

– Da skal vi produsere 42 gigawatt, som vil levere 700.000 batterier til elbiler. Vi vil ha rundt 2500 ansatte, de fleste ansatt i Arendal, sier Andersen.

– Europas billigste energi

– Hvorfor skal dere lykkes der andre batteriprosjekter har mislyktes?

– Fordi vi har Europas billigste og reneste energi. Vi har Agder Energi med på laget. I tillegg har vi en sterk prosessindustritradisjon i Norge, noe som er et viktig grunnlag for bygge en konkurransedyktig batteriindustri.

BATTERISAMLING: Erna Solberg og Frederic Hauge sammen med toppledere i Morrow: Programdirektør Nina Hunsager Framås, adm. dir Terje Andersen, adm.dir. Morrow og direktør Andreas Maier (t.h.) Foto: Naina Helén Jåma / VG

Morrow-direktøren sier de har inngått partneravtaler med Elkem, Haldor Topsøe, ABB og Siemens, noe som gjør at de er i rute mot å realisere Morrow Giga Factory i

fjerde kvartal 2024, med full produksjon i 2026–2027.

– Fikk med Gjelsten

Bellona-leder Frederic Hauge er gründeren, som startet det hele.

– For seks år siden engasjerte jeg meg i et lite selskap som het Graphene Batteries som jeg syntes hadde svært spennende teknologi.

Neste steg var i 2017 da Bellona Holding laget sitt eget batteriselskap BEBA.

– Vi fikk med oss Bjørn Rune Gjelsten og sammen investerte vi i Graphene Batteries.

Han sier målet har vært å lage et koboltfritt batteri uten mange av metallene som forurenser og å utvikle et batteri basert på svovel.

Med nye eiere inne har Bellona og Hauges eierskap blitt litt utvannet. Det har samtidig gjort dem rike i løpet av sommeren.

– Bellonas aksjeportefølje har en anslått verdi på 39 millioner kroner, mens min er på 6,8 millioner. Det er ikke så verst for etter en investering på 350 000 og skatt på 300 000 kroner.

– Du har gått fra å være idealist til å bli en klimariking?

– Målet mitt har aldri vært å tjene penger. Jeg har som mål å utvikle gode løsninger for klimaet vårt.

STØTTE: Frederic Hauge sier han er veldig glad for støtten han får fra statsministeren og Ap-lederen. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Må bygge ut mer kraft

Erna Solberg satt i et 45 minutters møte med Hauge og Morrow-ledelsen søndag ettermiddag.

les også Ny rapport: – Norge sjanseløse til å nå klimamålene

– Det foregår en reindustrialisering av Norge nå, knyttet til det grønne skifte, sier hun stolt:

– Når det i dette tilfelle er snakk om opp til 2500 jobber, så forteller det om potensialet. Jeg tror de får ta det gradvis, men dette distriktet trenger arbeidsplasser og næringsvirksomhet.

– Hva kan dere bidra med inn i et slikt prosjekt som dette?

– Det ene er utfordringen vi har i forhold til handelsavtalen mellom Storbritannia og EU. Der jobber vi intenst. Det er ikke noen lett sak, fordi vi ikke er en part, men hvor en konsekvens kan bli at vi risikerer toll på batterier. Dette har utenriksministeren jobbet mye med og vi jobber videre.

les også Toll truer batterisatsing

– Det andre er penger til en riksvei til 350 millioner, som må bygges?

– 400 millioner tror jeg fylkesordføreren nå opererer med. Vi har nettopp laget en ordning hvor vi skal ta næringshensyn i omstillingen, gjennom å gå 50/50 inn med fylkeskommunen.

– Fast track

Hun sier det finnes flere verktøy.

– Så er dette en helt spesiell sak. Vi har sagt at vi skal ha en fast track for store grønne investeringer; vi er positiv innstilt til å finne løsninger.

Støre sier han har vært i kontakt med ordfører Robert Nordli (Ap) i Arendal.

BRUKER TI MILLIONER: Ordfører Robert Nordli sier de har kommet så langt i prosessen, at han nå tror på prosjektet. Foto: Heiko Junge / NTB

– De har begynt å planlegge for en egen batterilinje i videregående og legge til rette for at folk kan skaffe seg en bakgrunn som gjør at de kan få seg jobb når fabrikken skal starte produksjonen. Og Agder universitet trenger mange med doktorgrad i batteriteknologi. Jeg håper de virkelig lykkes. Det er slike fornybare krefter vi trenger, både lokalt her og nasjonalt, sier Støre.