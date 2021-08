DRØMMER OM VIPPEPOSISJON: Miljøpartiet de Grønnes leder Une Bastholm legger frem en rekke krav hun vil ha gjennomslag for dersom partiet kommer på vippen etter valget.

MDG kan få vippemakt etter valget – her er kravene til Støre

HASLE (VG) Stans i oljeleting, skroting av motorveiprosjekter og dyrere bensin er noe av det MDG-leder Une Bastholm vil prioritere dersom hun kommer på vippen i Stortinget.

Torsdagens sjokkmåling i VG viste store bevegelser blant velgerne under en måned før valgdagen. Mens Senterpartiet stuper, går miljøpartiene frem.

Med målingen ville Støre ha blitt avhengig av enten Rødt eller Miljøpartiet De Grønne for å få flertall i Stortinget.

Overfor VG sier MDG-leder Une Bastholm at det ville ha vært en drømmeposisjon å komme på vippen i Stortinget.

– Realiteten nå er at Støre kan bli helt avhengig av oss for å få flertall for sin regjering. Det betyr at han må levere på klima- og naturkrisen, sier hun.

MÅ LEVERE: MDG-leder Une Bastholm sier at Ap-leder Jonas Gahr Støre må levere for å få partiets støtte.

Krever gjennomslag fra Støre

Nå viser Bastholm kortene og sier hva som vil bli de viktigste kravene til MDG dersom partiet kommer i en maktposisjon etter valget. Kravlisten inneholder blant annet:

Å stanse store motorveiprosjekter inn mot de store byene.

Å kutte prisene på buss, tog, trikk og ferge med 20 prosent i hele landet.

Å øke avgiftene på bensin, diesel og fossile flyreiser.

Å stanse leting etter olje og gass – og å avvikle oljebransjens skattefordeler.

Å kutte utslippene med 95 prosent innen 2035.

Aktuelle krav i fire år

Ifølge Bastholm vil kravlisten være utgangspunktet for eventuelle regjeringsforhandlinger eller forhandlinger om en samarbeidsavtale med en Støre-ledet regjering.

MDG-lederen sier også at det er de samme kravene MDG vil være opptatt av dersom partiet skal forhandle statsbudsjett med en rødgrønn regjering i løpet av stortingsperioden, fra 2021 til 2025.

VIND I SEILENE: MDG-leder Une Bastholm kan glede seg over fremgang på målingene etter fremleggelsen av FNs klimarapport 9. august.

Olje er viktigst

– Hva er det aller viktigste kravet?

– Det er en forutsetning for oss at Norges neste regjering ikke åpner nye felt for leting etter olje og gass – og at vi stanser ny utbygging av olje og gass på sokkelen. Man kan ikke kalle seg et miljøparti om man støtter en regjering som fortsetter med det, sier Bastholm.

I tillegg til oljeultimatumet, vil MDG-lederen kreve utslippskutt i et langt raskere tempo enn i dag.

– Vi vil gjøre Norge til verdens første fossilfrie land innen 2035, som må legge kursen i den neste perioden. Det innebærer 80 prosent kutt innen 2030 og 95 prosent kutt innen 2035, sier Bastholm.

Til sammenligning er Norges klimamål i dag kutt på minst 50 prosent innen 2030.

Varsler bensinkamp

Flere av MDGs krav står i sterk motsetning til Ap og Sps primærpolitikk. Det gjelder blant annet kravet om høyere avgifter på bensin og diesel.

Der varsler Bastholm kamp.

– Vi trenger innrømmelser på CO₂-avgiften på drivstoff, som Ap ikke har som sin primærposisjon, sier hun.

– Hvor sannsynlig er det at dere vil få gjennomslag for disse kravene?

– Jo sterkere MDG er i Stortinget, desto mer avhengig er Støre av oss for å få flertall for regjering – og da vil vi få mer gjennom.

HÅPER PÅ AP-SAMARBEID: MDG-leder Une Bastholm sier partiet samarbeider godt med Ap i mange av de store byene.

Tror Ap kan snu

Både Ap og SV har blankt avvist et regjeringssamarbeid med MDG – og Bastholm har selv tidligere bedt Støre om å hive ut Sp av det rødgrønne regjeringsprosjektet.

Bastholm understreker at hva som skjer, vil avhenge av valgresultatet. Hun skryter av samarbeidet mellom MDG og Ap i flere av de store byene, som i Oslo.

– I samarbeid med Ap har vi fått gjennom mer enn det mange trodde var mulig. Jeg har opplevd Ap som villig til å lytte til våre argumenter.

– Er ditt mål å bli en grønn hodepine for Støre dersom dere kommer på vippen?

– Jeg har aldri noe mål å bli noens hodepine, men han kommer til å merke MDG på Stortinget fremover. Mitt mål er at Støre skal våkne opp og ønske å være den statsministeren som tok Norge trygt ut av oljealderen, sier Bastholm.

Krever letestans mot budsjettstøtte

– Dere har nei til ny oljeleting som et ultimatum for å støtte en regjering. Er det også et ultimatum i eventuelle budsjettforhandlinger?

– Å stanse oljeleting er det viktigste kravet vi har, også inn i budsjettforhandlinger. Jeg ser på det som uaktuelt å grønnvaske en regjering som åpner for nye olje- og gassfelt, også i en posisjon som budsjettpartner. Jeg kan ikke se for meg at MDGs medlemmer og landsstyre vil godta det, sier Bastholm.

