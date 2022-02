PST: Mer antistatlig tankegods om pandemien og vaksiner

Den største terrortrusselen kommer fortsatt fra islamister og høyreekstreme, men PST viser til økt aktivitet blant personer med antistatlig overbevisning.

Publisert: Nå nettopp

Det uttaler Hans Sverre Sjøvold i Politiets sikkerhetstjeneste i sin trusselvurdering, som ble presentert sammen med Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet fredag.

Om høyreekstrem og islamistisk terror vurderer PST terrortrusselen på følgende måte.

«En eventuell terrorhandling vil sannsynligvis bli gjennomført av en enkeltperson, med angrepsmidler som er lett tilgjengelige for gjerningspersoner, mot mål som inngår i dens fiendebilde», skriver PST videre i sin vurdering.

Sjøvold beskriver den mest utfordrende trusselen som den som kommer fra høyreekstreme, som gjerne har blitt radikalisert digitalt.

– Ettersom vi regelmessig avslører personer og digitale nettverk, antar vi at mørketallene er store, sier han.

Fiendebilde

PST har den siste tiden registrert økt aktivitet blant personer som fremmer antistatlig tankegods, men deres vurdering er at det er lite sannsynlig at de kommer til å gjennomføre terroraksjoner på norsk jord.

– For mange av disse står staten og myndighetspersoner sentralt i deres fiendebilde, sier han.

Det antistatlige tankegodset er spesielt knyttet til konspirasjonsteorier rundt coronapandemien og massevaksinering. Sjøvold peker på at det i flere tilfeller er overlapping mellom høyrekstreme og denne typen konspirasjonsteorier.

Ifølge PST mener mange høyreekstremister at vaksinen er et verktøy for å kontrollere eller ta livet av store deler av befolkningen. Det bidrar til å forsterke et allerede stort myndighetshat, står det i trusselvurderingen for 2022.

– Terrortrusselen i Norge i dag er moderat, oppsummerer Sjøvold.

Ukraina-krisen

Etterretningstjenestens er særlig bekymret for Kina, Russland og Ukraina-krisen.

«Situasjonen ved inngangen til 2022 er unektelig alvorstung. Den spente situasjonen rundt Ukraina er foruroligende», skriver e-sjef og viseadmiral Nils A. Stensønes i rapportens forord.

– Vi beskriver hvordan landene bruker alle statens tilgjengelige virkemidler for å nå en bedre situasjon i landenes egen interesse. Det kan være alt fra diplomati, handel oppkjøp av selskaper, og opp til skjulte metoder som etterretning, påvirkning, digitale angrep og direkte og indirekte trusler om bruk av militær makt, sier han til VG.

– Norge er et attraktivt land for kinesisk etterretning, sier han og knytter det til Arktis og NATO-medlemskapet.

– Trusselen er mer sammensatt enn den har vært på lenge, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.