Samanliknar Norge med dumskap i Netflix-snakkis

Ein faretrugande komet er på veg mot jorda i den nye satiriske Netflix-filmen «Don’t look up». Kometen kan stansast, men blir ignorert. MDG dreg parallellar til norsk oljeproduksjon.

Av Espen Moe Breivik

Publisert: Nå nettopp

– I motsetning til kometen er klimakrisa ein høgst reell trugsel mot menneske og livet på jorda, seier MDG-leder Une Bastholm.

Dermed fekk Netflix-suksessen også reklame frå Stortingets talarstol.

I den stjernespekka, satiriske filmen er politikarar og presse meir oppteken av kortsiktige agendaer enn å gjere noko med trugselen på veg mot jorda.

– Stadig fleire ser opp, seier Bastholm.

Ho meiner koplinga til til klimakrisa er openbar.

– Trappar opp, ikkje ned

Saman med Rødt og SV, og med støtte frå Venstre, fremma Dei Grøne eit forslag om stans av tildeling av leitetillatingar på norsk sokkel. Altså å slutte å leite etter meir olje.

– Det vi allereie kjenner til av verdas reservar av olje er større enn det som kan bli brent, dersom vi skal unngå meir enn 1,5 graders oppvarming.

Bastholm viser til FNs hardtslåande klimarapport frå august i fjor, og at dei globale CO₂-utsleppa kan sette ny rekord i 2022.

– Det er derfor smått absurd at regjeringa og stortingsfleirtalet ikkje trappar ned oljeaktiviteten, men vil trappe den opp, seier ho.

– Må utvikle, ikkje avvikle

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) har ikkje svart VG på om ho har sett den populære Netflix-filmen. Frå Stortingets talarstol svarar ho likevel Bastholm på at ho vil fortsette å gi tillatingar så lenge dei er lønsame.

– Det er skapt store verdiar frå våre olje- og gassressursar dei siste 50 åra. Ingen vil tene på det disse partia foreslår. Likevel skal vi vere kompromisslause i møte med klimautfordringane, seier ho.

VIL IKKJE STOPPE: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har ingen planar om å skru igjen oljekrana.

Persen peikar på at regjeringa ønskjer å bygge på kompetanse i industrien som også er mogeleg å overføre til nye grøne næringsområde.

– Det er menneske i denne omstillinga, kvinner og menn i kjeledressar som jobbar på norsk sokkel, dei skal også ha ei framtid, seier ho.

Statsråden får støtte frå Høgres Ove Trellevik, i Stortingets energi- og miljøkomite.

– Reduksjon av norsk produksjon vil berre bli erstatta av andre med større utslepp i sin produksjon, seier han.

– Det hjelper lite kva vi måtte meine aleine her i landet. Norsk gass er eit viktig klimatiltak for å redusere CO₂-utslepp globalt, fornybar kraft vil ikkje løyse verdas klimautfordringar på kort sikt.

– Stikk hovudet i sanden, som ein struts

Som sist gong MDG fremma eit liknande forslag i 2014, er det heller ikkje no fleirtal i Stortinget for ei slik avvikling.

Lars Haltbrekken (SV) forsvarar forslaget frå dei tre partia.

– Til og med det internasjonale energibyrået seier no at vi ikkje kan sette i gang ny leiteverksemd etter meir fossil energi. Vi lyttar til faglege råd, i staden for å stikke hovudet i sanden som ein annan struts, seier han.

Han går rett til angrep på Frp, Høgre og Ap.

– Høyrer vi på dei i denne saka så kjem Norge til å tape i framtida. Vi vil gå glipp av arbeidsplassar og inntekter, fordi andre land kjem til å satse på det framtida er avhengig av, medan vi er oppteken av å tømme norsk sokkel for den siste dropen olje, seier han.