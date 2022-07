STUDENT: Minst 13.000 studenter står i kø for studentboliger hos studentsamskipnader i Norge, viser tall VG har tilgang på.

Vil bygge flere studentboliger: − Sjokkert og skuffet over byrådet

Det er leilighetsmangel for studentene, men utbyggere møter både lange behandlingstider og avslag fra kommunene.

Publisert: Nå nettopp

Denne uken skrev VG om at minst 13.000 studenter står i kø for studentboliger hos studentsamskipnader i Norge, allerede før mange vet om de har en studieplass til høsten.

– Nå må man snart ta frem spaden, sette den i jorden og bygge flere boliger, sa nylig påtroppende lederen i Norsk studentorganisasjon (NSO) Maika Godal Dam til VG.

– Det er flere propper i systemet, og noen av dem handler om hvordan vertskommunene legger til rette for utbyggingen, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til VG i juni.

Men det er ikke bare-bare å bygge studentboliger.

Det opplever utbyggere i både Oslo og Bergen.

Kunne utvidet med 100 nye hybler – fikk nei

I Oslo har BSN (Boligstiftelsen Nydalen), en stiftelser som bygger boliger for studenter ved BI, søkt om å utvide.

I dag har de 661 hybler i Nydalen. De siste seks årene har de jobbet med Plan og bygg i Oslo om å utvide med 100 nye hybler.

Men bystyret i Oslo avslo søknaden i vår.

– Vi mener det er et svært godt og populært prosjekt, og derfor meget sjokkert og skuffet over byrådet, sier styremedlem i Boligstiftelsen Nydalen, Rolf Holm.

BSN finansierer de nye hyblene privat og uten statsstilskudd, sier han.

– Studentene og Oslo trenger flere studenthybler, dette er en utvidelse av et eksisterende og svært populært studentboligprosjekt, dette vil styrke Campus Nydalen og Oslo som kunnskapsby.

Nært en trafikkert vei

Byrådssekretær i byrådsavdeling for byutvikling, Herman Søndenaa, sier at området ligger helt inntil en av Oslos mest trafikkerte veier, og at det er derfor de fikk avslag.

– Plan- og bygningsetaten, som er fagetaten vår, mener at bokvaliteten ikke vil bli god nok på grunn av støysituasjonen på stedet. Planforslaget ser i tillegg ut til å gi utfordringer for en senere gjennomføring av en viktig gang- og sykkeltrasé.

Argumentene fra byrådssekretæren forstår ikke Rolf Holm i BSN.

– Det at de stopper en utvidelse av dette prosjektet, det skjønner vi ikke, sier han.

Holm sier at studentene trives godt i leilighetene. I tillegg hevder han at ingeniører har bevist at det også er plass for en gang- og sykkeltrasé.

Ønsker at staten bidrar mer

Søndenaa sier kommunen jobber med å øke antall studentboliger.

– Kommunen bygger ikke selv studentboliger og derfor samarbeider vi godt med Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), blant annet ved regelmessige møter. Studentboliger er prioritert i saksbehandlingen, og det er fritak for eiendomsskatt for studentboliger.

Han sier at bystyret nylig vedtok cirka 450 nye studentboliger i Sognsveien. Og at siden 2015, har byrådet regulert over 3500 nye studentboliger i byen.

– Vi ønsker absolutt å øke antall gode studentboliger i Oslo. Vi har også foreslått at SiO ser på tomter utenfor Ring 3, hvor vi har flere store utviklingsområder der tomtene er noe rimeligere, og hvor god bokvalitet og trivsel for studentene kan ivaretas.

– For å øke antall studentboliger trenger vi også at staten bidrar mer. Regjeringen har nylig solgt en eiendom ved den gamle Veterinærhøgskolen, der vi oppfordret om å utvikle studentboliger, men regjeringen valgte å selge til høystbydende og få mest mulig penger ut av et eiendomssalg.

Tok fire år å få godkjent byggeprosjekt

Også i Bergen går det ikke på skinner. Studentsamskipnaden på Vestlandet «Sammen» har søkt om å bygge flere nye studentboliger. De har to søknader inne til behandling hos kommunen, men har ikke fått svar enda.

Dersom disse blir godkjent, vil de kunne tilby over 100 nye studentboliger i Bergen.

– Studentboligbygging burde være en større prioritet hos kommunen, og vi ser at mer effektiv saksbehandling er nødvendig, sier Amalie Lunde, styreleder i Sammen.

Lunde trekker frem at Sammen sitt nyeste boligbyggeprosjekt på Damsgård tok kommunen fire år å bli godkjent.

Studentboligbyggeren opplyser at de per 1. juli hadde 2200 studenter i kø på deres boliger, og at dette er et høyere tall enn det de har sett på samme tid tidligere år.

STORT: Disse studentboligene ble ferdigstilt i 2013 og er «Sammen» sitt nest største boliganlegg.

Ønsker fortgang i saken

– De fleste utdanningsinstitusjonene er i sentrum, og studentene ønsker å bo sentralt. Men det er ofte mer komplisert i en etablert by med mange hensyn som skal tas, og prosessene blir derfor også ofte tidkrevende, sier fungerende byrådsleder i Bergen, Ruth Grung (Ap).

Hun opplyser at Bergen kommune har et godt samarbeid med Sammen, og at byrådet har en målsetting om å tilby studentbolig via Sammen til 30 prosent av studentene.

– Det er Sammen som har ansvaret for å fremskaffe studentboliger, men jeg mener at kommunen også må ta ansvar, og bidra til å sikre studentene gode boliger. Det gir trygghet, demper prisveksten og motvirker hyblifisering.

FUNGERENDE BYRÅDSLEDER: Ruth Grung (Ap) er denne uken fungerende byrådsleder. Hun satt på Stortinget i perioden 2013 til 2021.

Grung sier saksbehandling og reguleringsprosesser tar tid, men skal også sikre at kvaliteten blir så god som mulig.

– Vi er lydhør for hvordan vi sammen kan bidra til å korte ned saksbehandlingstiden, sier hun.

– Jeg har fulgt opp de to prosjektene i sentrum som er nevnt og sikret fortgang. Så ønsker vi at Sammen både ser på muligheter til å fortette der de er og se på muligheter med godt kollektivtilbud til sentrum, sier hun.

Lunde i Sammen synes det er fint at kommunen vil bidra til fortgang i de to byggeprosjektene.

– Men skal vi nå målet om 20 prosent dekningsgrad trenger vi store prosjekter der studentene ønsker å bo. Og vi håper kommunen vil prioritere oss på for eksempel Dokken, som ligger like i nærheten av Universitetet i Bergen, sier Lunde.