Fagfolk anbefalte strengere coronatiltak: Ordførere mener det ikke trengs

I kommunene på Nord-Jæren øker coronasmitten. Likevel har ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg sagt nei til anbefalingene fra fagfolk om munnbindbruk, avstand og få nærkontakter.

Av Malene Birkeland

Publisert: Nå nettopp

Det er Stavanger Aftenblad som melder at ordførerne har sagt nei til anbefalingene.

Avisen skriver at forskriftsgruppen består av blant annet smittevernoverleger i de fire kommunene. De har anbefalt flere smitteverntiltak – som skulle fungere som anbefalinger og ikke påbud:

Munnbind i kollektivtransport, drosje og i butikker og handlesentre

Holde avstand på offentlig sted til personer man ikke er i husstand med

Begrense antall nærkontakter

Stavanger-ordfører: – En helhetsvurdering

Kari Nessa Nordtun (Ap), ordfører i Stavanger, mener at de nå ikke trengs nye anbefalinger i tillegg til de som nasjonale myndigheter allerede har.

– Det er viktig å kommunisere de ut, før vi begynner med egne, lokale anbefalinger.

Hun sier at de vil vurdere ytterligere tiltak hvis det blir behov for det – men at de nå har en forsterket informasjonskampanje som tiltak.

De fire kommunene kommuniserer ut anbefaling om å vaksinere seg, unngå håndhilsning og klemming, holde deg hjemme når du er syk – og teste seg ved symptomer.

– Burde dere ikke ta ytterligere grep når smittetrykket er høyt?

– Slik vi ser det ligger vi under andre storbyer når det gjelder smitte. Og sykehuset vårt er på grønt beredskapsnivå. Dette er del av en helhetsvurdering. Forskriftsgruppen har ikke sett på konsekvensene av rådene knyttet mot næringslivet, det er også viktig for oss å ha med i vurderingen.

– Ville munnbindbruk påvirket dette på noen måte?

– Det viser seg at smitten nå har utspring i private sammenkomster og hjem. Munnbindpåbud kan bli aktuelt, men ikke på nåværende tidspunkt.

– Å begrense antall nærkontakter var en av anbefalingene fra forskriftsgruppen. Kunne det vært aktuelt?

– Det er flere som ikke har fått med seg nasjonale myndigheters råd. Å unngå håndhilsning og klemming er elementære råd som må ut til befolkningen før vi kommer med ytterligere anbefalinger.

Ville fungert som varsel

Kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Trovik, er en del av forskriftsgruppen som kom med anbefalingen om tiltak.

Han mener ytterligere anbefalinger ville fungert som et varsel som kunne gjort folk mer oppmerksom på smitten.

– Smitten i Rogaland endrer seg. For et par uker siden var det mest smitte blant barn og unge. Nå er det mer mellom 30, 40 og 50-årene. Det kommer inn i en aldersgruppe som er mer sårbar.

Han sier at det er nyanseforskjeller mellom forskriftsgruppen og politikerne.

– Det er ordførerne som tar beslutningen. De har et bredere samfunnsperspektiv. Det er et næringsliv som også blir berørt av dette, sier Trovik.

Helsesjef i Stavanger kommune, Runar Johanessen, er også med i forskriftsgruppen.

– En gjenåpning forutsatte i utgangspunktet at vi skulle slippe å håndtere viruset så kraftig. Hvis det viser seg at vi likevel må fortsette med TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) og beskyttelsen av eldre, vil det kreve at vi fortsetter å vurdere tiltak, sier han.

Johanessen støtte beslutningen som er gjort av ordførerne.

– Vi har ikke den detaljkunnskapen vi kunne ønske for å gjøre en solid vurdering. Det har uansett vært en stigning i smitten og den må vi fortsette å følge.

Samlet vurdering

Ordfører i Randaberg, Jarle Bø (Sp) sier at vurderingen om å ikke iverksette nye, lokale tiltak var basert på en samlet vurdering mellom forskriftsgruppen og ordførerne.

Han sier at de fryktet dobbeltkommunikasjon «i en tid i pandemien hvor det er vanskelig å nå ut til folk».

– Hva tenker dere om signaleffekten av dette, når dere ikke følger anbefalingen fra en gruppe med blant annet kommuneoverleger når smittetallene øker?

– For å snu på det. Det vil ha negativ effekt så lenge mediene fokuserer på at vi ikke fulgte anbefalingen – i stede for den kunnskapen vi ønsker å nå ut med.

Vil ikke stenge ned

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) sier at om det skal gjøres tiltak må det være nettopp det, og ikke anbefalinger.

– Nå oppfordrer vi til å bruke sunn fornuft i alle sammenhenger. Men vi er ikke der at vi vil stenge ned. Så er vi maksimalt på tilbudssiden når det gjelder vaksiner. Vi har drop in og alle over 60 år får tilgang på tredje dosen nå, sier han.

Ordfører Tom Henning Slethei sier at flere er vaksinert og at færre derfor blir alvorlig syke.

– Det er nå ikke nok grunnlag for å sette inn strengere tiltak. Men vi er beredt for høyere smittetall og coronapass er et av virkemidlene vi ser på, sier Slethei.