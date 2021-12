Hedda (22), Ylva (21) og Ellen (23) er tre av de 11 kandidatene som er godkjent for de verdifulle studieplassene. Av sikkerhetsgrunner oppgis ikke etternavnene. En plass koster inntil 60 millioner kroner.

Historisk aspirant-kull i Forsvaret

Over halvparten av aspirantene ved Forsvarets flygeskole i Bardufoss har bestått de omfattende kravene for å komme videre i utdanningen. Kvinneandelen er historisk.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Nå nettopp

Av 1700 søkere fikk 20 kandidater slippe til for et halvt år siden. Nå står elleve igjen, fire av dem er kvinner, noe som utgjør et historisk løft i kvinneandelen på utdanningen.

– 100 prosent av kvinnene som startet her kom seg gjennom testene og besto selekteringen. Vi skiller ikke på kjønn i kravene vi stiller. Dette er veldig gledelige tall og vi ser frem til å få flere kvinnelige søkere i fremtiden, sier Hallgeir Bjørkestøl ved Forsvarets Flyveskole til VG.

– Vår jobb er å finne ut hvem som er egnet til å bli flygere og navigatører i Forsvaret. De elleve vi står igjen med nå har vært gjennom en av de grundigste seleksjonene som finnes. På sikt skal noen av dem føre jagerfly verdt nesten en milliard kroner per stykk, sier Hallgeir Bjørkestøl ved Forsvarets Flyveskole.

Hallgeir Bjørkestøl ved Forsvarets Flyveskole.

60 millioner per plass

Bjørkestøl opplyser at flygeskolen i Bardufoss tester kandidatene i lufta og lærer dem å fly, men at det er først når selekteringen her er unnagjort at det virkelige utdanningen starter.

– De blir sendt til Luftforsvarets krigsskole i to år, deretter to år på flyskole i USA, så ett i Norge. Utdanningen de skal gjennom koster inntil 60 millioner kroner per plass, sier han.

De ferdige flygerne og navigatørene får underveis beskjed om hva slags maskiner Forsvaret ønsker dem til. Det kan være de nye jagerflyene F35, de nye overvåkningsflyene fra Boeing, Hercules transportfly, redningshelikopter eller beredskapshelikopteret Bell 412. Blant annet.

– Søkerne våre er mellom 18 og 24 år. Vi krever at alle har vært på sesjon og vi ønsker generell studiekompetanse. Ut over det ønsker vi å teste folk her, mange oppdager at de har evner de ikke visste om, sier Bjørkestøl.

Luftforsvarets flygeskole bruker Saab Safari skolefly for å teste ut aspirantene.

– Plutselig er det deg de vil ha

En av kvinnene som kom gjennom nåløyet, sier at motivasjon og disiplin er nøkkelord.

– Jeg har lært at jeg har evner jeg aldri trodde fantes i meg. Jeg anbefaler å prøve, for plutselig er det deg de vil ha. Ikke selekter deg vekk, for det er ikke din jobb, sier Hedda (22).

Kandidatene har av sikkerhetsgrunner ikke lov å oppgi etternavn.

– Du må ha motivasjon og disiplin - men du må ikke ha villet fly jagerfly siden barneskolen for å være verdig til å søke, understreker hun.

Av 1700 søkere er 20 kandidater testes ut blant annet i skolefly i Bardufoss. Nå er 11 av dem klare til videre utdanning.

Trodde hun skulle ryke ut

– Hver gang jeg stilte på seleksjon og regnet ut hvor mange i rommet som måtte ryke, trodde jeg ikke det skulle bli meg som sto igjen, men det var visst det, sier hun.

Testene som de må gjennomgå er både fysiske og teoretiske, og gjøres både i skolefly og på bakken.