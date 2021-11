KRITISK: Høyre-leder Erna Solberg etterlyser mer handling fra den nye regjeringen.

Erna Solberg: − Jeg forventer at regjeringen er mer frempå

Høyre-leder Erna Solberg mener regjeringen reagerer for tregt med nye coronatiltak. Også andre opposisjonspolitikere var avmålte.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg vil understreke at regjeringen kan ikke lastes for at smitten nå øker, og det er skuffende at effekten av vaksinen varte kortere enn forventet, sa Erna Solberg i Stortinget tirsdag formiddag etter regjeringens redegjøring for coronasituasjonen og nye tiltak.

Hun kritiserte regjeringen for å bruke for lang tid på å innføre nye tiltak:

– I tre uker har Helsedirektoratets råd ligget på regjeringens bord uten oppfølging før i dag. Jeg vil være tydelig på at jeg fremover forventer en regjering som er mer frempå, sa Solberg.

– Om man velger å ikke følge faglige råd at man også begrunner hvorfor man ikke gjør det. Alt viser at tidlig tiltak kan forhindre strengere tiltak.

Se VGTVs direktesending fra Stortinget:

Marit Arnstad, leder av Senterpartiets stortingsgruppe

Marit Arnstad (Sp), leder av Senterpartiets stortingsgruppe, mener på sin side at redegjørelsen fra statsminister Jonas Gahr Støre var god, men understreket fra talerstolen viktigheten av at regjeringen nå tar regningen for arbeidet som kommunene må utføre.

Hun tilbakeviste Solbergs kritikk:

– Jeg er litt forundret over hvordan Høyre har gått inn i denne debatten på. Høyre foreslår jo ikke noen nye tiltak, påpekte Arnstad fra talerstolen.

– Jeg regner med at Hæyre også erkjenner den vanskelige balansegangen det er. Vi må innstille oss på at smitten fortsatt komme til å være i samfunnet.

Frp-leder Sylvi Listhaug.

Frp-leder Sylvi Listhaug var lettet over at Norge nå slipper en ny nedstenging.

– For Frp er det viktigere at folk får hjelp enn hvem som gir dem det. Det er gjort en formidabel innstass under pandemien. Mange er slitne, mange slutter og vurderer å slutte i jobben. Det utdannes for få, lønnen er for lav. Frp foreslår å utdanne flere sykepleiere og videreutdanne flere til å bli spesialsykepleiere, sa Listhaug.

På vegne av Frp foreslo hun også å øke lønnen til helsearbeiderne.

– Ingen ting av dette er besvart i budsjettet for neste år. Myndighetene sa at ingen som er rammet av pandemien skal stå alene.

Listhaug viste til situasjonen innen psykiatrien og påpekte at helsevesenet har færre til å hjelpe dem som trenger hjelp mer enn noen gang.

– Det er et svik mot barn og unge. Nok en gang ser vi at pengene øses ut til bistand, symbolpolitikk og mye annet. Det er ikke mangel på penger, det er mangel på prioritering, tordnet Listhaug.

Sv-leder Audun Solbakken.

Sv-leder Audun Lysbakken advarte mot «et partipolitisk spill inn mot diskusjonen som har med smittevern å gjøre».

– Jeg vil utfordre statsministeren på det internasjonale. Norge burde være mer fremoverlente. Når vi ser dramatikken om at det oppstår nye mutanter så viser det at å få vaksinert befolkningen i fattige land er livsviktig også for oss, sa Lysbakken.

– Vi må faktisk gå foran nå i å presse landene som står imot ikke bare for unntak for vaksiner, men også medisiner og testutstyr.