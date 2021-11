MALER OG POLITIKER: Fred Risberg har fått skylden, eller æren avhengig av hvem man spør, for å ha veltet byrådet i Bergen.

Meldte seg inn i Rødt – kan ha veltet byrådet i Bergen

Servicemaler og fersk Rødt-politiker Fred Risberg (51) meldte seg inn i Rødt på grunn av sitt engasjement i bybanesaken. Det kan ha vært utslagsgivende for byrådskaoset i Bergen.

Av Eirik Husøy

Publisert: Nå nettopp

– Jeg var overrasket over at han gikk av. Valhammer (byrådsleder i Bergen, journ.anm.) er en kjempetrivelig kar, og vi har et godt forhold. Politikk og fritid er to forskjellige ting, sier Risberg.

Han har fått skylden, eller æren avhengig av hvem man spør, for å ha veltet byrådet i Bergen. Lokalpatrioten og ildsjelen meldte seg inn i Rødt for et halvt år siden for å kjempe mot forslaget om å legge bybanetrasé over verdensarven Bryggen.

Fredag i forrige uke stemte Rødts årsmøte med knappest mulig flertall, 47 mot 46, for å støtte en trasé med tunnel gjennom sentrum. Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) vil at bybanen skal gå i dagslys over Bryggen og valgte å gå av da han fikk flertallet i bystyret mot seg onsdag.

Sterke følelser

Risberg, som også har blitt intervjuet av Bergensavisen, forteller at han lenge har vært Rødt-sympatisør, men at han av taktiske årsaker meldte seg inn i partiet da debatten om bybanen spisset seg til.

For to år siden startet han Facebook-gruppen «Folkeaksjonen Nei til bil og bybane over Bryggen» og trodde kanskje at et par hundre bergensere kom til å melde seg inn. Nærmest over natten hadde 1600 støttet opp om gruppen som nå teller rundt 13.600 medlemmer.

– Det er sterke følelser og engasjement rundt saken. Bybanesaken er kanskje den viktigste lokalpolitiske saken i Bergen. Vi må ta vare på Bryggen, sier han.

Risberg er klar på at det var verdt å velte et venstrestyrt byråd for denne saken, selv om det har skapt et politisk kaos.

Når han ikke velter byråd, jobber han som servicemaler i Bergen kommune og er fotballtrener for Nymark ILs guttelag for syvåringer.

Han har troen på at det finnes en god løsning på den fastlåste situasjonen.

– Bergensere er kjent for å være sta, men vi er også fornuftige. Jeg håper vi klarer å se hverandre. Det skal finnes gode løsninger her, det har politikerne et ansvar for, sier han.

Fastlåst situasjon

Torsdag var det sonderinger om alternativer for byrådssammensetning i Bergen. Gruppelederne for elleve partier var innom ordfører Rune Bakerviks (Ap) kontor for å lufte sine tanker.

Både Valhammer og hans borgerlige motpart Harald Victor Hove (H) har sagt at de er klare for å ta over makten, men kun dersom de får støtte for sine respektive traséalternativer.

Rødt har funnet sammen med Høyre, Frp, FNB og flere uavhengige representanter i saken. Partiet opplever nå press fra flere kanter for å sørge for et videre rødgrønt styre i Bergen.

Blant dem er SVs gruppeleder Mikkel Grüner. Han mener Rødt må snu i saken for å redde byrådet.

– Rødt må bestemme seg om de tilhører venstresiden eller om de vil sette inn et Høyrebyråd. Hvis et fundamentalistisk tunnel-standpunkt uten forankring i fakta er det eneste viktige for Rødt, har partiet nå sjansen til å fortelle velgerne sine det både i ord og handling, sa Grüner til Bergensavisen onsdag.

Men torsdag ettermiddag opplyste partiet at deres standpunkt står fast i saken. Dermed er situasjonen fastlåst enn så lenge.

SV SIN GRUPPELEDER: Mikkel Grüner. Han mener Rødt må snu i saken for å redde byrådet.

Milliardprosjekt

Risbergs beslutning om å melde seg inn i Rødt, kan ha startet en kjedereaksjon som kan koste milliarder.

Alternativet over Bryggen, også kalt «dagløsningen», vil koste rundt 1,2 milliarder kroner, mens tunnelalternativet som fagetaten i kommunen mener er best, vil koste 3,4 milliarder kroner. Opposisjonen ville imidlertid ikke ha dette heller og stemte istedenfor et tunnelalternativ gjennom Peter Motzfelds gate, som fagetaten tidligere har lagt til side, ifølge NTB.

I Nasjonal Transportplan er det satt av 2,8 milliarder kroner til prosjektet som nå står stilt, i første seksårsperiode fra 2022 til 2028.

Hele traseen til Åsane er beregnet til å koste 12–13 milliarder kroner. Beløpet inkluderer også en forlenget Fløyfjellstunnel til cirka 2,5 milliarder kroner.

Risberg forteller til BA med glimt i øyet at folk har sendt ham fakturakrav på 13 milliarder for pengene som Bergen går glipp av som følge av det politiske kaoset.