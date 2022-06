Støren barneskole i Midtre Gauldal kommune.

Skoleelev truet andre med kniv: − Glad det er over

Politiet har kontroll på eleven som skal ha truet flere personer med kniv på Støren barneskole i Trøndelag.

– Vi er veldig glad for at det er over. Det er jo en dramatisk hendelse, sier kommunedirektør i Midtre Gauldal Alf-Petter Tenfjord til VG.

Det var skolen som varslet politiet klokken 11.48 onsdag. Meldingen gikk ut på at en person løp etter flere andre med kniv på barneskolen.

– Flere politienheter er på vei, det er snakk om minutter før vi er fremme, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Øystein Sagen til VG rundt klokken 12.05.

Det er omkring 200 elever fordelt på ti klasser og 25 ansatte ved skolen.

Klokken 12.21 meldte politiet at de hadde kontroll på eleven, som da skulle ha forlatt skolen og var observert i sentrum av Støren.

– Politiet oppfattet dette som en svært alvorlig situasjon og vil rose ansatte ved skolen som ga raskt beskjed og gjorde tiltak for å beskytte elever på skolen. Vi vil også takke brann og helse som var raskt på stedet og bidro, sier operasjonsleder Øystein Sagen.

Politiet definerte hendelsen som pågående livstruende vold (PLIVO) og sendte nødetatene til stedet. Politiet var bevæpnet, og skoler og barnehager i området ble bedt om å holde barna inne.

– Støkk i hverdagen

Ingen ble fysisk skadet i hendelsen, opplyser politiet i en pressemelding.

– Vi jobber videre med å ivareta elever og lærere, som har fått en støkk i hverdagen sin. Nødetatene er profesjonelle og vi har våre kriseplaner. Vi er glad for at det er under kontroll, sier kommunedirektør Tenfjord til VG.

Hverken politiet eller kommunedirektøren kjenner bakgrunnen for hendelsen.

Støren barneskole ligger i Soknesøran, i nær tilknytning til Støren Idrettspark og Støren barnehage.