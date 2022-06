Aktiver kart

Politiet: Kontroll på skoleelev med kniv i Trøndelag

Politiet har kontroll på eleven som skal ha truet flere personer med kniv på Støren barneskole i Trøndelag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– VI er veldig glad for at det er over. Det er jo en dramatisk hendelse, sier kommunedirektør i Midtre Gauldal Alf-Petter Tenfjord til VG.

Det var skolen som varslet politiet klokken 11.48 onsdag. Meldingen gikk ut på at en person løp etter flere andre med kniv på barneskolen.

– Flere politienheter er på vei, det er snakk om minutter før vi er fremme, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Øystein Sagen til VG rundt klokken 12.05.

Klokken 12.21 meldte politiet at de hadde kontroll på eleven, som da skulle ha forlatt skolen og var observert i sentrum av Støren.

Politiet definerte hendelsen som pågående livstruende vold (PLIVO) og sendte nødetatene til stedet.

Ingen er så langt meldt skadet.

– Vi jobber videre med å ivareta elever og lærere, som har fått en støkk i hverdagen sin. Nødetatene er profesjonelle og vi har våre kriseplaner, sier Tenfjord.

Hverken politiet eller kommunedirektøren kjenner ikke bakgrunn for hendelsen.