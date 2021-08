DREPT: Halil Kara ble drept utenfor Prinsdal Grill i januar i fjor. Den unge mannen ble bare 21 år. Foto: Tore Kristinsen og Privat

Prinsdal-drapet: Dømt til 13 års fengsel

Oslo tingrett mener drapet på Halil Kara (21) har karakter av en ren henrettelse. Drapsmannen ble likevel ikke dømt for overlagt drap.

Av Bjørnar Tommelstad

Drapet skjedde utenfor et gatekjøkken i Prinsdal i Oslo 10. januar i fjor.

21-åringen maskerte seg og skjøt Halil Kara fra kloss hold.

«Etter rettens syn hadde drapet karakter av ren henrettelse. Det var en planlagt konfrontasjon med skytevåpen», står det i den ferske dommen fra Oslo tingrett.

Likevel ble ikke 21-åringen dømt for overlagt drap.

«Avfyrte skuddet impulsivt»

Oslo tingrett mener det ikke er bevist at 21-åringen ikke planla å drepe Halil Kara, og kan ikke utelukke at han kun ønsket å true med pistolen.

I retten har 21-åringen hevdet at drapet var et uhell og hevdet at han ikke visste at det var patroner i pistolen.

«Etter rettens syn avfyrte (21-åringen) skuddet impulsivt i en for ham stresset situasjon», står det i dommen.

Videre står det:

«Selv om tiltalte skapte en ekstremt farlig situasjon, er det en avgjørende forskjell mellom det å true med et våpen og det å trekke av.»

Flere dømt

To andre menn er dømt for medvirkning til drap. En 22-åring og en 19-åring.

22-åringen overleverte drapsvåpenet til drapsmannen, ifølge dommen. Han ble dømt til fengsel i elleve år.

19-åringen var til stede da drapet skjedde, og ifølge dommen psykisk medvirket han til drapet. Han ble dømt til fengsel i 7 år.

I tillegg er en 22 år gammel mann dømt for bistand i etterkant av drapet. Han kjørte drapsmannen over grensen til Sverige. For dette ble han dømt til fengsel i syv måneder.

Konflikt mellom gjenger

Bakgrunnen for drapet skal være en konflikt mellom personer fra Holmlia og Mortensrud.

Sommeren 2019 skal det ha vært en konfrontasjon mellom flere av de dømte og Halil Kara og hans venner.

I november 2019 skal en av de domfelte ha blitt banket opp av grupperingen fra Mortensrud.

I dommen navngis flere personer som politiet tidligere har pekt på som sentrale i den kriminelle gjengen Young Bloods fra Holmlia.

Flere av disse har vært siktet i saken, men sakene mot dem er henlagt.

Politiet anser i dag den kriminelle gjengen som knust, selv om sentrale personer med jevne mellomrom dukker opp i alvorlige straffesaker.