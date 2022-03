VIL HJELPE BARNA: Ekspertene Belina Ekornås og Arnfinn Andersen jobber intenst for tiden med å gi råd om hvordan de yngste krigsflyktningene fra Ukraina kan få et best mulig liv i et nytt land.

Ukrainske barn i Norge: Trenger fri fra krigstankene

Rundt 15.000 flyktninger under 14 år kan komme til Norge fra Ukraina i år. Krigens store plass i barnas liv må avløses av at de pendler ut i det nye hverdagslivet, sier eksperter på traumatisk stress.

Av Frank Ertesvåg

Forskningsleder Arnfinn Andersen og forsker og psykologspesialist Belinda Ekornås ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), er i mottaksmodus.

De har allerede jobbet lange dager med hvordan relevante etater, kommuner og fagpersoner kan ta imot barn og unge krigsflyktninger fra Ukraina. De bidrar også gjerne med råd til foreldre, vertsfamilier, mottak, skoler og barnehager.

Begge kommer stadig tilbake til tre ord: Normalitet, rutiner og søvn. Det er noe av det viktigste å gjenskape i de minste flyktningenes nye liv i Norge.

ÅPNER SKOLENE: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er veldig opptatt av å legge til rette norske skoler og barnehager best mulig for ukrainske barn og unge. Ola Borten Moe (Sp) har samme utgangspunkt for sitt ansvarsområde: studier ved universiteter og høyskoler.

Samtidig minner kunnskapsminister Tonje Brenna om at mange i Norge har trening i å ta imot barn på flukt.

– Husk, veldig mange både elever og lærere i norske skoler og barnehager er vant til å ha et eller barn og unge med bakgrunn fra andre land i klassen. Nå er det mengden som er utfordrende. Men så vil også barna som kommer, være like forskjellige som andre barn. Derfor vil noen sikkert klare seg helt fint nærmest fra dag én, mens andre igjen vil trenge ekstra hjelp og støtte, sier Brenna til VG.

Skoler i nøkkelrolle

Ekspertene Andersen og Ekornås på NKVTS i Nydalen i Oslo, er ikke i tvil om at skoler og barnehager vil få enda en nøkkelrolle i samfunnet.

– Hvor viktig er det for barn og unge som kommer hit fra Ukraina å komme raskt i gang i barnehage og skole?

Ekornås: – Vanligvis vil vi si at det er viktig. Ellers kan du få disse unngåelses-strategiene. Det blir ikke mindre nifst å møte det nye samfunnet jo mer fjernt det blir. Men en gradvis tilvenning til skole og barnehage er nok viktig. Foreldrenes stabilitet er viktig her. Så er det vesentlig at foreldre blir involvert i tilpasningen til skolen, i dette tilfellet ofte mor.

Andersen: – Det å skape avstand til en historie skjer også i relasjonene du etablerer som flyktning. Å delta i fotball er for eksempel en fin måte å skape en nødvendig avstand fra krigen på.

– Dette er prosesser som skapes gjennom den sosiale støtten man har i skole, barnehage og lokalsamfunn. Du blir en del av en gruppe med nye tanker, utfordringer og relasjoner du må løse.

De to forskerne vet en god del om hvordan barn reagerer på krig som rammer landet deres – og på en flukt som ender i et fremmed land.

Det er sjelden uproblematisk. Samtidig er lærere, barnehagelærere og spesialpedagoger i Norge langt fra helt ferske og rådløse mens flyktningfamiliene kjøres, flys og toges til Halden, Hammerfest og Sykkylven.

Store utfordringer

VG spør forskerne om det er felles kjennetegn på barn som opplever- eller flykter fra krig:

– Selv om det er mange kvinner og barn som kommer, så er den gruppen ikke ensartet. De vil ha med seg en variert bakgrunn fra hvilken eksponering de har vært utsatt for før og under flukt. Dette vil påvirke også livssituasjonen og den evnen de vil ha til å takle hverdagen i et nytt land, sier Arnfinn Andersen.

Opplevelse av at familiemedlemmer er borte eller skutt og drept – er ting som påvirker i veldig stor grad barns egne reaksjoner. Et fellestrekk er at de har store psykososiale utfordringer uavhengig av hvor de kommer fra, påpeker den erfarne forskeren.

Info Rett til skoleplass raskest mulig Alle barn har rett til grunnskoleopplæring når det er sannsynlig at de skal oppholde seg i Norge lengre enn tre måneder. Denne retten skal oppfylles så snart som mulig og senest innen én måned.

At opplæringen skal starte så raskt som mulig, vil i praksis si at kommunene ikke skal utsette opplæringen lenger enn nødvendig, selv om det er innenfor fristen på en måned.

Kravet innebærer at kommuner som klarer å gi barn opplæring fra første dag etter at de har kommet til Norge, skal gi et tilbud fra dette tidspunktet.

En kommune som vet eller går ut fra at det kommer nye barn i grunnskolealder til kommunen, må derfor begynne å legge til rette for at disse barna skal få starte på skolen med en gang.

At opplæringen skal starte så raskt som mulig, vil også si at kommunen må starte opplæringen av barna selv om kommunen ikke klarer å gi et fullverdig opplæringstilbud i tråd med opplæringsloven med en gang

Barn av asylsøkere som venter på å få avgjort søknaden sin, har rett til å gå på skole hvis det er sannsynlig at de får oppholdstillatelse.

Selv om barn i asylmottak ikke har en lovfestet rett til barnehageplass, kan de likevel få opptak i barnehage. UDI gir barnehagetilskudd til heldagsplass for barn i asylmottak. (Kilde: Utdanningsdirektoratet) Vis mer

Kollega Belinda Ekornås sier noe om typiske reaksjoner hos barn og unge ved traumatisk stress. Men det avhenger av hvilket utviklingsnivå barnet er på.

– For barnehagebarn er nærmeste familie veldig viktig for å føle seg trygg, og separasjonsangst er derfor vanlig ved atskillelse fra foreldre. Hendelsene blir så nære. Barna blir redde for at det kan skje noe med foreldrene i en sånn situasjon. De yngste barna er jo veldig avhengig av- og knyttet til foreldrene sine.

– For både yngre og eldre barn kan søvnvansker være veldig vanlig. I Ukraina har det vært mye bombing, smell og drønn på natten. Søvnvansker er svært vanlig under store hendelser og kriser som dette – under traumatisk stress. Hos barn som nå skal begynne på skolen i et nytt land, kan du gjerne se konsentrasjonsvansker. Det er mye som aktiveres i hode og kropp. Hodet er gjerne «et annet sted». Og de har store bekymringer for dem som er igjen i Ukraina.

Urolige kropper

– Vi ser også at barnet blir veldig aktivert når det er i en situasjon der det opplever fare for liv og helse. Den aktiveringen gjør at det blir vanskeligere å fokusere og sitte rolig. Man blir gjerne urolig i kroppen og har vansker med å være stille. Det ser man ofte veldig tydelig hos barn, men det kan også være vanskelig for voksne, sier Ekornås.

Info 15.000 barn kan komme i år ImDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) anmodet sist fredag norske kommuner om å ta i mot i alt 35.000 flyktninger i år.

Av disse er 5500 bosettingsplasser i 2022 som ble anmodet om allerede før krigen brøt ut i februar.

Prognosene i mars tilsier at det er behov for å bosette omlag 30.000 ukrainske flyktninger i 2022.

UNCHR (FNs høykommissær for flyktninger) anslår at om lag halvparten av flyktningene fra Ukraina er barn under 14 år, for Norges del dermed anslagsvis 15.000 mennesker.

Mandag 21. mars var det registrert 3685 asylsøkere fra Ukraina til Norge. 1439 er barn, 1839 er kvinner og 407 er menn. (Kilder: ImDi, UDI og UNCHR) Vis mer

Forskerne beskriver at barn forstår verden og det som skjer rundt dem ut ifra seg selv – uten å sette hendelsene inn en sammenheng – som voksne gjerne gjør.

– Derfor er det vanlig at de kan føle skam og skyld – og bebreide seg selv, legger de til.

Må trygge barna

– Hva skjer hvis ikke voksne ser disse kjennetegnene?

– Barna kan bli veldig ensomme og alene med store og vanskelige tanker dersom voksne ikke snakker med dem. Barn trenger å pendle mellom det som er vondt og trist og til lek og hverdag. Da må foreldre trygge dem, uten å love noe de ikke kan holde, sier forskerne.

De peker på jobben med å normalisere hverdagen og skape gode rutiner som viktig på det nye stedet i barnas liv.

– Det å få konkrete forklaringer om at det som skjer med dem – er normalt – er viktig. På skolen blir det viktig med pauser og skjerming. Og det er viktig å få noen strategier for hvordan man skal takle for eksempel søvnvansker. Du fungerer ikke bra hvis du ikke sover godt, sier Ekornås.

Normalitet og struktur

Forskerne har allerede hørt om ukrainske barn i Norge som er redd for å gå ut – og er veldig tilknyttet mor.

De forklarer at det er en del av den aktiveringen som skjer når barn kommer fra et krigsområde: Man blir innstilt på farer. Derfor er det viktig å la barna få skjerme seg litt, være i fred. Barn pendler seg ut og inn. Da må foreldre trygge dem, hjelpe dem til å utforske utenfor den boblen der «alt er farlig», tiltrår Ekornås og Andersen.

Deres oppskrift er normalitet, struktur, å spise det man pleier å spise. Gå ut og leke.

– Det er viktig å ta litt hverdagen tilbake – og tørre å være ute på lekeplassen, tørre å gjøre vanlige ting, sier de.

PÅ EGEN SKOLE: Kunnskapsminister Tonje Brenna på sitt første skolebesøk som kunnskapsminister sist høst – på Rosenholm skole på Holmlia i Oslo; på skolen der hun selv gikk som barn.

Kunnskapsminister Tonje Brenna sier regjeringen jobber etter to spor i første omgang.

– For det første skal vi oppfylle barnas rettighet til skole eller barnehage. Samtidig har vi lærere, barnehagelærere og annet personell med erfaring fra dette, som vil ta godt imot dem som kommer. Mitt inntrykk er at veldig mange gode krefter er opptatt av å gi våre nye elever og barn i barnehagene en best mulig velkomst og oppfølging, sier fagstatsråden som selv har oppvekst og skolebakgrunn fra Holmlia i Oslo.

– Noen barn vil ha med seg frykt og vonde opplevelser fra Ukraina. Er vi i stand til å ta imot og følge opp på en faglig god måte?

– Norske kommuner har tidligere tatt imot tusenvis av barn med bakgrunn fra krig og konfliktområder – som har med seg ballast hit. Nå kommer det enda flere i den strømmen av mennesker. Det er nok enda flere enn det folk kan se for seg. Det blir krevende. Men jeg har tro på at med de erfaringene vi har fra tidligere – og med tilførsel av ressurser – så vil vi klare dette, svarer Brenna.

Info Støtten Den psykososiale støtten og beredskapen består av tre deler: Gi informasjon om hva som er vanlige reaksjoner. Gi de rammede barna støtte og strategier for å håndtere reaksjoner som søvn- og konsentrasjonsvansker. Fange opp de barna som trenger mer spesialisert hjelp. (Kilde: NKVTS) Vis mer

Forskerne støtter oppunder det statsråden sier:

– Norske lærere er vant til barn som trenger tilpasninger, kanskje litt ekstra pause, litt ekstra organisering, – konsentrasjon og forutsigbarhet.

Belinda Ekornås sier det ikke er nødvendig å gjøre de nye beboernes utfordringer og vansker mer annerledes enn de trenger å være.

– Istedenfor å finne opp kruttet på nytt, kan lærere få veiledning i å bruke virksomme tiltak som allerede brukes i mange skoler og barnehager, sier Ekornås.