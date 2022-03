VELGERFALL: Rødt-leder Bjørnar Moxnes og SV-leder Audun Lysbakken opplever fall på VGs partibarometer for mars.

Ny VG-måling: Nato-nedtur for SV og Rødt

Nato-motstanderne SV og Rødt får en klar beskjed fra velgerne i VGs nye partibarometer.

– Folk er engstelige, da søker de gjerne mot partiene som ønsker trygghet gjennom Nato-medlemskap, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, som har utført målingen for VG.

Han mener at sikkerhetssituasjonen i Europa etter Russlands invasjon av Ukraina er den åpenbare årsaken til at Nato-motstanderne SV og Rødt faller på marsmålingen.

– Det var et forventet utslag at venstresidepartiene fikk tilbakegang. Det er tydeligst for Rødt, men SV har også en fallende tendens og har hatt vedvarende tilbakegang de siste månedene.

Årsak: Nato

Rødt faller fra rekordhøye 9,4 prosent til 6,5 prosent, og SV fra 8,9 prosent til 7,4.

– Jeg tenker at SV og Rødt frem til nå har vunnet på å være opposisjon til venstre for regjeringen, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

– Men de kommer i en annen posisjon nå med krigen i Ukraina, og når de møter kritikk for Nato-synspunktet sitt. Det gjør at de ikke vinner like godt frem som de har i opposisjonsrollen frem til nå.

TREDJE BESTE: Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier det tross alt er deres tredje beste måling i VG noensinne.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes svarer på kritikken ved å angripe Putin.

– Vårt fokus nå er ikke målinger, men å jobbe for at Norge innfører målrettede sanksjoner mot de russiske oligarkene og Putins angrepskrig, og for økonomisk og humanitær støtte til ukrainerne.

– Fallet er kraftig siden februar?

– Selv om vi går ned fra februar, er dette en av de beste målingene for Rødt hos VG noensinne. Vi står på videre for en politikk til beste for folk i en krevende tid.

– Bekymrer meg ikke

Også SV-leder Audun Lysbakken mener dette er en god måling for sitt parti, selv om oppslutningen er lavere enn på alle de fem andre VG-målingene siden valget.

Han tror ikke årsaken er SVs Nato-motstand.

– Jeg tror ikke at det spørsmålet er så veldig viktig, men jeg tror at den situasjonen som vi står oppi nå, er den typen krise som pleier å føre til at flere samler seg om de største partiene, sier Lysbakken til VG.

Han mener meningsmålingene ikke er så viktige nå.

– Det vi alle er opptatte av akkurat nå er Ukraina. Det gjør at sakene som fikk SV til å vokse gjennom vinteren, som forskjeller, miljø og strøm, er mindre på dagsorden akkurat nå.

IKKE VIKTIG: – Det bekymrer meg ikke, for den situasjonen som ukrainerne står i bekymrer meg mye mer. Akkurat nå er ikke meningsmålingene så veldig viktige, sier Audun Lysbakken til VG.

270.000 på gjerdet

Ap og Sp får ikke et «styringstillegg» selv om det er krig i Europa, slik Høyre fikk da pandemien traff landet.

– De har fått en del problemer i fanget, som energikrise og høye drivstoffpriser. Det får regjeringspartiene, som står med ansvaret, merke, sier Olaussen i Respons Analyse.

Til sammen sier over 270.000 av de som stemte på Ap eller Sp i september at de er usikre på hva de ville stemt nå. Disse velgerne kan være enklere å hente tilbake enn de som har gått til andre partier, mener Olaussen.

Sp: Krise på krise

Sp får bare åtte prosent, mot 13,5 ved valget i høst.

Parlamentarisk nestleder i Sp, Geir Pollestad, viser til at Senterpartiet siden de kom i regjering har måtte håndtert flere kriser.

– Først en kraftig vekst i strømprisene og en oppblomstring av koronapandemien. Nå er det følgende av krigen i Ukraina som håndteres. Vi er opptatt av å styre landet trygt gjennom dette og samtidig sikre kontroll i økonomien.

Flere av partiene har lav lojalitet, altså er det mange av velgerne fra sist valg som sier at de ikke ville stemt på samme parti nå, sier Olaussen.

– Sp er det mest bemerkelsesverdige. Det er nøyaktig et halvt år siden valget, og under halvparten av Sp-velgerne sier at de vil gjenta valget. Trøsten for Sp er at mange av de som har falt fra, har satt seg på gjerdet.

HÅPER DET SNUR: Geir Pollestad har troen på at oppslutningen om Sp vil øke fremover.

– Trygghet

Aps partisekretær Kjersti Stenseng kommenterer målingen i en e-post til VG.

– Europa står i den største sikkerhetspolitiske krisen siden 2. verdenskrig. Det viktigste for regjeringen nå er trygg styring i en urolig tid. Og det viktigste for vår trygghet er vår tilknytning til Europa og våre alliansepartnere i NATO, skriver hun og fortsetter:

– Dette er en tid for mer samarbeid, ikke mindre. Jeg opplever at folk har tillit til dette arbeidet. Vi går frem på denne målingen, men har høyere ambisjoner og skal videre opp fra dette nivået.

TRYGG: Det viktigste nå er trygghet, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng. Her sammen med statsminister Jonas Gahr Støre.

– Det må vi ta på alvor

Erna Solberg er også på denne målingen leder for Norges største parti. Borgerlig side får 79 mandater, og er nærmere 85 og flertall enn på lenge.

– Det viktigste akkurat nå er å følge utviklingen i Ukraina og sørge for at Norge bidrar med det vi kan i en den dramatiske situasjonen Norge og Europa står i, sier hun.

Solberg sier mange velgere opplever usikkerhet.

– Både på grunn av krigen, men også fordi de er bekymret for egen økonomi i en tid med høye priser på strøm og bensin, økte renter og på toppen av alt økte skatter for folk og bedrifter. Det må vi ta på alvor, sier hun.

HØYRE-GLEDE: Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over ny god måling, men sier hun har fokus på noe annet.

