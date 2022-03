Opplysninger til VG: Lønnsoppgjøret «smøres» med forlenget kutt i elavgiften

Lønnsoppgjør er komplisert. Her er en liten guide til jungelen av begreper:

Lønnsoppgjør er enten hovedoppgjør eller mellomoppgjør, annethvert år. I år er det hovedoppgjør. Forskjellen er at det i hovedoppgjør ofte løftes inn tunge prinsipielle saker, som pensjon, mens mellomoppgjør oftest dreier seg om å justere lønningene.

Partene i oppgjøret er de store arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene, anført av de to store, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen (LO).

Frontfag. I Norge er det innarbeidet at det er frontfagsmodellen som gjelder. Det vil si at det er utvalgte områder i konkurranseutsatt industri, som skal legge rammene for alle oppgjørene i Norge.

Målet med det er at det er tåleevnen til norske industribedriftene som konkurrerer med bedrifter i utlandet, som avgjøre hvor mye lønnsvekst som kan gis.

Disse forhandlingene er mellom Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO)

Oppgjørsform: Oppgjøret kan forhandles på to måter.

Enten samordnet, hvor LO og NHO har hovedansvaret, eller forbundsvist, hvor hvert enkelt forbund/forening forhandler mot hverandre, anført av Fellesforbundet i LO og Norsk Industri i NHO.

Kjøpekraft er lønnsvekst minus prisvekst.

Konkurranseevne er et mål på hvor godt et lands næringsliv kan hevde seg i konkurransen med utenlandske bedrifter.

Reallønn: Dersom lønnen stiger mer enn konsumprisindeksen/prisene, vil reallønnen øke.