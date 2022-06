ÅSTED: Politiet har gjort nye undersøkelser i Tom Hagens hus denne uken, får VG bekreftet.

Lørenskog-saken: Politiet har gjort nye undersøkelser i Tom Hagens hus

Denne uken har politiet gjort enkle rekonstruksjoner og innhentet referanseprøver fra Tom Hagens hus.

Det bekrefter politiinspektør Gjermund Hanssen til VG.

– Politiet kan bekrefte at vi har gjennomført nye åstedsundersøkelser i Sloraveien 4 denne uken. Det ble utført enkle rekonstruksjoner, innhentet referanseprøver og gjort undersøkelser for å validere tidligere resultater. Formålet var blant annet å se de kriminaltekniske sporene i sammenheng og avklare potensiale for nye undersøkelser, sier han.







– Arbeidet på stedet er nå avsluttet, men politiet fortsetter arbeidet med å forsøke å avklare hendelsesforløpet rundt den straffbare handlingen Anne-Elisabeth Hagen ble utsatt for over tre og et halvt år siden.

Han sier undersøkelsene ble utført etter samtykke fra Tom Hagen.

Fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra ekteparets bolig i Sloraveien 4 i Lørenskog 31. oktober 2018. I april 2020 ble ektemannen Tom Hagen siktet for drap eller medvirkning til drap.

Politiet mener huset er et viktig bevis i drapsetterforskningen. Etter flere runder i retten, fikk han i september 2020 flytte tilbake i huset, etter at politiet tok beslag i boligen i mai noen måneder tidligere.

Tom Hagen er fremdeles siktet, men har hele tiden nektet for å ha noe å gjøre med forsvinningen å gjøre.

Hans forsvarer Svein Holden var i slutten av mai klar på at det er «en enorm belastning for han å ha siktelsen hengende over seg i så lang tid».

Han mener mistankegrunnlaget mot Tom Hagen har blitt svekket i tiden etter pågripelsen.

Ba om hjelp fra publikum

Tre og et halvt år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, har politiet fortsatt ikke funnet henne - og det er en rekke ubesvarte spørsmål i saken.

De siste månedene har politiets hovedprioritet vært å undersøke det såkalte kryptosporet.

I mai gikk de ut og ba hjelp fra publikum i jakten på informasjon om totalt 20 norske telefonnumre som var til salgs i en Bunnpris-butikk i Oslo i perioden mai til desember 2017.

Et av disse telefonnumrene – 40 74 56 68 – kan knyttes direkte til de avanserte planleggingsskrittene før Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018.