ADVOKAT: John Christian Elden er advokat for den siktede etter to personer ble skutt og drept i Oslo sentrum natt til lørdang.

Elden om avhør: − Jeg kan ikke presse han

John Christian Elden er kritisk til PST har vurdert skytingen natt til lørdag som terror. – PST later som om de har fasiten og later som om dette er en farlig situasjon, sier han til VG.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet har så langt forsøkt, men ikke lykkes, i å gjennomføre avhør med siktende Zaniar Matapour (42).

– Jeg har fått en mail fra politiet hvor de skriver at de fortsatt ønsker avhør og vil komme tilbake til om de kan foreta noen endringer i hvordan det kan gjennomføres. Han har sagt hva han ønsker, og jeg kan ikke presse han på noen måte, selv om jeg ikke er enig, sier Elden som er den siktedes forsvarer til VG.

– Hvordan står saken nå?

– Den står uten hans forklaring. For å få oppløst saken er det viktig å høre hva han har å si, selv om det nødvendigvis ikke vil få oppløst saken. Om man kan få hans forklaring kommer an på helsetilstanden hans.

Hvordan er det å være forsvarer for en klient som ikke vil uttales seg?

– Det betyr at man må forholde seg til bevisbildet, slik som alle må. I en situasjon hvor det er behov for å vite mer, så bør han stille til avhør.

– Later som om de har fasiten

På spørsmål om han har noen formening om avlysningen av kveldens støttemarkering på Rådhusplassen, svarer Elden:

– Jeg vil ikke legge meg oppi de råd og vurderinger som ulike grener av politiet gjør. Jeg noterer at politiet sier at «de vet ikke, men etterforsker», mens PST later som om de har fasiten og later som om dette er en farlig situasjon.

PST vurderer skytingen i Oslo som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

Elden viser til fengslingskjennelsen:

– Det er kanskje det mest nøytrale dokumentet. Dommeren finner at det er mistanke om drap, men er i tvil om det er mistanke om terror. Hun tar heller ikke endelig stilling til det spørsmålet, for det er svakere beviser på det punktet. Det har også jeg sagt hele helgen, for der er ikke bevis til å fastslå at dette er terror.

I kjennelsen står det «Retten finner det klart at det er skjellig grunn til mistanke om drap, og kan ikke se at det i dag

er nødvendig å ta stilling til om det er skjellig grunn til mistanke om terrorhensikt.».

De oppsummerer videre at det er flere momenter som er uavklare, og som vil være gjenstand for videre etterforskning.

Ikke overrasket over Bhatti-link

VG har tidligere skrevet at siktede ble stoppet i forbindelse med en SIAN-demonstrasjon i vår – sammen med den sentrale islamisten Arfan Bhatti.

– De satt i en bil sammen, jeg er ikke veldig overrasket over det. Jeg har sittet i bil med Bhatti jeg også, og jeg er ikke veldig radikal av den grunn.

– Du er forsvareren hans.

– Andre kan være venner av han uten at det har noe med terror å gjøre.

Kan du havne i en interessekonflikt dersom det blir flere siktede i denne saken?

– Det er det umulig å vite. Arfan Bhatti er nevnt av media, men ikke politiet.