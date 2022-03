KREVER SVAR: Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Frps Carl I. Hagen velger ulike veier for å få svar fra statsministeren.

Carl I. Hagen og Moxnes: Skal presse Støre til å svare

Frp-høvdingen Carl I. Hagen og Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil presse statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til å svare om det omstridte notatet som juristene på hans kontor laget om pendlerbolig-regelverket.

– Når Støre nekter å kommentere pendlerbolig-notatet som juristene ved hans kontor har laget, så må vi sørge for at han faktisk må svare. Jeg vil i dag foreslå at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal sende et brev til statsministeren med en rekke spørsmål om notatet, sier Hagen til VG.

Han har sendt VG forslag til et slikt brev (se faktaboks lenger ned i saken).

– Hvis flertallet i komiteen ikke blir med på å sende slike spørsmål, vil du i stedet stille han spørsmål som han må svare på i Stortingets spørretime?

– Det vil jeg vurdere.

Rødt spør

Slike spørsmål til spørretimen, vil uansett komme, fordi Rødt har bestemt seg for å bruke den metoden for å få svar fra Støre.

– Støre må svare. Han er åpenbart ansvarlig for det som skjer på Statsministerens kontor. Det er en grunnleggende del av det parlamentariske styringssystemet at regjeringen svarer på spørsmål fra Stortinget. Vi har derfor laget et skriftlig spørsmål som han må svare på, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Bakgrunnen for saken er at VG tirsdag skrev om et internt notat ved Statsministerens kontor (SMK) om pendlerboliger og skatt, som vakte reaksjoner i flere partier på Stortinget.

Lot embetsverket svare

I notatet skriver SMKs toppjurister at «gunstig beskatning» for politisk ledelse i regjeringen og stortingsrepresentanter er «under press» fra Skatteetaten og Skattelovavdelingen i Finansdepartementet» fordi de «stadig snevrer inn sin forståelse av unntakene som gjelder for politikerne».

Da VG trykket saken om notatet tirsdag, var det den administrativt ansatte kommunikasjonslederen ved SMK, Anne Kristin Hjukse, som svarte på VGs spørsmål.

Det reagerte Carl I. Hagen på.

– Dette må Støre og hans politisk ledelse ved SMK svare på, sa han til VG onsdag.

VG ba torsdag statsminister Støre svare på om han er enig i vurderingene fra toppjuristene sine.

Men heller ikke denne gangen svarte han, men overlot til embetsverket å kvittere ut VGs spørsmål.

– Er Støre enig?

Carl I. Hagen sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Han sier taushet ikke alltid er gull.

– Det er en teknikk som flere i denne regjeringen benytter seg av.

PRESS: Moxnes og Hagen er opptatt av om Støre er enig i vurderingene til toppjuristene ved SMK, om at politikernes gunstige beskatning «er under press».

Hagen sier hovedutfordringen som Støre må svare på, er om han er enig i at gunstig beskatning for politisk ledelse i regjeringen og stortingsrepresentanter er under press fra Skatteetaten og Skattelovavdelingen i Finansdepartementet.

– Juristene hans går langt i å politisere den problemstillingen, og da er det naturlig å spørre Støre om han støtter den «snille» linjen i pendlerbolig-komplekset, sier Hagen.

Info Carl I. Hagens forslag til brev fra Justis- og kontrollkomiteen til statsminister Støre: Kontroll- og konstitusjonskomiteen viser til oppslag i VG 23., 24. og 25. mars om et angivelig notat datert 14. des. 2021 fra Juridisk stab v/ekspedisjonssjef Therese Steen til statsministerens stabssjef Kristine Kallset. I anledning påstandene i VG har komiteen følgende spørsmål: Er notatet et svar eller en reaksjon på en anmodning eller et oppdrag fra statsministeren eller andre i den politiske ledelse på SMK eller er det et eget og selvstendig initiativ fra Juridisk stab på SMK? Dersom notatet er laget på et selvstendig og eget selvvalgt initiativ fra Juridisk stab på SMK, anser statsministeren at et slikt klart politisk initiativ fra ansatte på SMK som skal være politisk nøytrale er innenfor de regler som gjelder for embetsverkets krav til politisk nøytralitet? Har statsministeren anmodet Juridisk stab om å foreta en juridisk vurdering av skattereglene for stortingsrepresentanters tildeling og bruk av såkalte pendlerboliger? I notatet heter det at: «Det er en rekke punkter i regelverket en mer gunstig beskatning av Stortingsrepresentanter og politisk ledelse i departementene grunnet deres særskilte stilling. Dette er nå under press fra Skatteetaten/Skattelovavdelingen som stadig snevrer inn sin forståelse av unntakene som gjelder for politikere.» Vil Statsministeren oversende komiteen en oversikt over de punkter i regelverket Juridisk stab her sikter til og er Statsministeren enig i at disse punkter er under press fra Skatteetaten/Skattelovavdelingen? I notatet anmodes politisk ledelse ved SMK om å ta kontakt med Stortingets presidentskap for å påvirke presidentskapet om å anmode om at Regjeringen oppnevner et utvalg til gjennomgå regelverket for unntak for politikere fra beskatning av goder. Har Statsministeren eller politisk ledelse ved SMK hatt noen kontakt med Presidentskapet eller noen av Presidentskapets medlemmer i denne anledning? Gjeldende regelverk for tvister eller uenighet om skatteregler behandles normalt i samfunnet av Skatteetaten og Skattelovavdelingen i Finansdepartementet og til slutt av eventuelt domstolene. Hvorfor skal SMK ved politisk ledelse eller ansatte ved SMK engasjere seg i slike spørsmål om forståelse av gjeldende regler slik notatet klart gjør? Komiteen ser frem til snarlige svar på disse spørsmål. Vis mer

– Hadde regjeringen en rolle?

Moxnes sier hans tolkning av SMK-notatet er denne:

– Toppene i embetsverket vil sikre mest mulig særfordeler og fordelaktige skatteordninger for den politiske eliten. Jeg lurer oppriktig på om regjeringen selv har hatt noen rolle i dette og hvilket syn de har på det som nå kommer ut fra Statsministerens kontor, sier Moxnes.

Rødt stilte tidligere denne måneden spørsmål til Jonas Gahr Støre.

– Vi spurte om hva Statsministerens kontor vil foreta seg for å rydde opp i regelverket for og kontrollen med tildelingen av pendlerboliger i regjeringsapparatet, fordi de igangsatte gjennomgangene i hovedsak omfatter Stortingets ordning. Nå vil jeg ha svar fra Støre om hvorfor Stortinget, i svaret på dette, ikke ble opplyst om det som fremkommer i VG.

I faktaboksen kan du lese Moxnes nye spørsmål til Støre:

Info Skriftlig spørsmål fra Moxnes til Støre: Det fremkommer i VG at Statsministerens kontor og Finansdepartementet har fulgt opp regelverket for pendlerboliger. Hvorfor informerte ikke statsministeren om dette i tidligere svar til Stortinget, bygger den mulige eksterne gjennomgangen av regjeringens pendlerboligordning statsministeren åpner for på forslaget fra juridisk stab om et regjeringsoppnevnt utvalg og hva har vært av kontakt mellom Statsministerens kontor, finansdepartementet, Stortingets administrasjon og advokatfirmaet Grette i denne saken? Bakgrunn: Viser til spørsmål 15:1499 (2021-2022), hvor statsministeren på spørsmål fra Rødts representant, om hva Statsministerens kontor (SMK) foretar seg i pendlerbolig-saken, ikke opplyser om at det har vært en prosess hos Statsministerens kontor og Finansdepartementet, hvor VG 22. mars omtaler at «Finansdepartementet har identifisert flere punkter der det kan være behov for nye, klare regler om skattleggingen av politikernes goder». Dette ville vært naturlig å informere om på spørsmål fra Stortinget. Statsministeren avslutter sitt svar med at «Dersom det viser seg at det også etter de nevnte gjennomgangene er behov for en egen ekstern gjennomgang av regjeringens pendlerboligordning, vil jeg naturligvis ikke vike tilbake fra å igangsette en slik.» Dette kan minne om initiativet juridisk stab ved Statsministerens kontor tar i notatet som omtales i VGs dekning, om et regjeringsoppnevnt utvalg som skal gjennomgå regjeringens pendlerboligordning, og at statsministeren tilsynelatende åpner for å iverksette det forslaget. Til slutt fremgår det at Statsministerens kontor er kjent med innholdet i en kommende rapport fra det private advokatfirmaet Grette på bestilling fra Stortingets administrasjon, før denne rapporten er kjent for offentligheten og Stortinget. Vis mer

Skurrer

Moxnes sier det er en rekke sider av saken som bør belyses bedre.

– Det er noe som skurrer når Stortinget heller ikke blir informert om den prosessen som tydeligvis har vært hos Statsministerens kontor og Finansdepartementet, og at Finansdepartementet sitter på punkter om nye skatteregler for politikernes goder. Det fremkommer først av svaret VG har fått av kommunikasjonssjefen på SMK. Nå må Stortinget få svar fra Støre, sier Rødt-lederen.

Han stiller dette retoriske spørsmålet:

– Har statsministeren kontroll med embetsverket sitt i denne saken, eller er dette halen som vifter med hunden? Uansett er det bekymringsverdig. Nå må regjeringen snarest rykke ut og klargjøre at det ikke er aktuelt å slå ring rundt særfordeler for toppolitikere.

Utvidet gjennomgang

I tillegg spør han om hva som har vært av kontakt mellom Statsministerens kontor, finansdepartementet, Stortingets administrasjon og advokatfirmaet Grette, som la frem sin rapport for Stortinget en dag etter at juristene ved SMK ferdigstilte sitt omstridte notat 14. desember.

– Det er jo spesielt at regjeringsapparatet vet så mye om denne rapporten Stortingets administrasjon har bestilt fra et privat advokatfirma, før rapporten er lagt fram for Stortinget og offentligheten.

Han sier at Rødt også krever at Riksrevisjonen utvider sin gjennomgang av ordningene for stortingsrepresentantene til også å ta for seg regjeringen og rollen til Statsministerens kontor (SMK).

Kommunikasjonsrådgiver Tone Hertzberg ved SMK sier fredag at, i og med at de har fått spørsmål fra Stortinget om saken, så er det riktige å svare der, og ikke i VG.