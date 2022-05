SP-BASTION: Ivar Kvalen (Sp) er inne i sin tredje og siste periode som ordfører i Luster kommune i Vestland. Der var annenhver velger en Sp-velger ved siste kommunevalg.

Sp- og Ap-ordførere: Krever rekordsum av sine egne til bøndene

En hel gjeng med ordførere og varaordførere krever sammen med grasroten i Sp og Ap at bøndene får tidenes beste oppgjør av staten.

I Trøndelag har 18 ordførere og varaordførere skrevet brev til partikolleger på Stortinget og regjeringen, med klare forventninger om at partiet leverer et godt oppgjør for bøndene.

– Det må komme et betydelig oppgjør på bordet, som svarer opp de utfordringene næringen har, sier initiativtager for oppropet, varaordfører Knut Ola Vang (Ap) i Indre Fosen.

Amund Hellesø, nestleder i Trøndelag Ap og ordfører i Nærøysund, sier at unge bønder i kommunen nå er usikre på om de gjorde rett i å ta over gårdene.

Han kaller de høye strømprisene, gjødselprisene, diesel og kraftforprisene en perfekt storm som rammer bøndene.

– Jeg har aldri opplevd en så alvorlig situasjon for bøndene som det jeg gjør nå i min kommune. Stemningen har aldri vært så tydelig og situasjonen så krevende før, sier Hellesø til VG.

Trønder-Avisa skrev først om oppropet.

Info Ordfører-kravet 18 av Aps ordførere og varaordfører har følgende syv krav til hva partiet på Stortinget og i regjering må gjøre: – kompenserer for de ekstraordinære utgiftsøkningene bøndene nå opplever – starter jobben med å tette inntektsgapet mellom landbruksnæringen og andre næringer – sikrer at trøndersk og norsk ungdom fortsatt vil satse på landbruket som levevei – forhindrer at trønderske og norske bønder legger ned driften på gårdene sine – bidrar til fortsatt aktivitet i en av de viktigste næringene i Trøndelag – sikrer utvikling i Trøndelag og Norges mange distriktssamfunn – øker selvforsyningsgraden og bedrer den nasjonale matberedskapen Disse har skrevet under: Knut Ola Vang – varaordfører Indre Fosen Vibeke Stjern – ordfører Åfjord Reidar Bolling Rødli – ordfører Lierne Amund Hellesø – ordfører Nærøysund Stian Brekkvassmo – ordfører Namsskogan Marius Berntsen – varaordfører Namsskogan Jørn Ove Totland – varaordfører Lierne John E. Høvik – ordfører Osen Ole L. Haugen – ordfører Hitra Ida Broholm – varaordfører Hitra Marit Liabø Sandvik – varaordfører Heim Isak Busch – ordfører Røros Elisabeth Helmersen – ordfører Leka Ogne Undertun – ordfører Ørland Tanja Fuglem – varaordfører Selbu Are Hilstad – varaordfører Orkland Marit Bjerkås – varaordfører Rennebu Frode Båtnes – ordfører i Namsos Vis mer

AP-TOPP: Amund Hellesø er ordfører i Nerøysund og andre nestleder i Trøndelag Ap.

I landbrukskommunen Luster i Sogn, er Ivar Kvalen ordfører og lokal Sp-topp. Han har daglig kontakt med bønder som sliter mer økonomisk enn noen kan huske.

– En melkebonde jeg kjenner, bruker 150.000 kroner mer på å levere samme mengde melk i 2022 som i 2021, forteller Kvalen. Årsakene er kjente: Mye dyrere kraftfor, strøm, diesel og gjødsel.

– Situasjonen er helt ekstraordinær. Både for matprodusentene, regjeringen og Senterpartiet sin del: Nå må staten levere et jordbruksoppgjør som ligger nær kravet, krever Kvalen.

Sp-stupet på målingene: Trasig

Partiet hans fikk elleville 52 prosent av stemmene i Luster ved siste kommunevalg. Partimålinger på landsbasis langt under ti prosent, er også krevende, medgir ordføreren.

– Jeg liker det ikke. Det er trasig. Jeg er ikke komfortabel med slike målinger, sier Kvalen som tirsdag også gjorde det kjent at han ikke stiller som ordførerkandidat i Sp-bastionen for neste periode. 12 år får være nok, mener ordføreren.

SP-BASTION: Ivar Kvalen (Sp) fikk annenhver stemme forrige lokalvalg i Luster kommune.

– Ekstraordinær situasjon

Samlet krever bøndene 11,5 milliarder kroner for å dekke økte kostnader og tette inntektsgapet mellom andre grupper i samfunnet:

2,4 milliarder kroner i kompensasjon for høye kostnader i 2021 og ut 2022.

5,6 milliarder til kostnadsdekning i 2023, mens resten går til inntektsheving: 3,5 milliarder kroner.

Statens tilbud legges frem torsdag klokken 12.

– Det er en ekstraordinær situasjon for jordbruksoppgjøret i år. Det er stor grad av usikkerhet på mange områder og et omfattende materiale som må gjennomgås før staten kan legge fram sitt tilbud, sier statens forhandlingsleder, ekspedisjonssjef Viil Søyland.

SP-ORDFØRER: Sigrun Prestbakmo er kommunens fremste folkevalgte i Salangen i Troms og Finnmark fylke.

Sigrun Prestbakmo, Sp-ordfører i Salangen kommune i Troms, har også store forventninger til statens tilbud:

– De må levere tidenes oppgjør. Samtidig må vi ikke være helt historieløse heller. Vi er inne i en helt ekstraordinær situasjon med kostnadsøkninger, samtidig som matprodusentenes inntekter henger betydelig etter. Staten må ta høyde for dette, sier Prestbakmo.

Hun minner om at Hurdalsplattformen forplikter regjeringen til å levere en vesentlig opptrapping i støtten til bøndene.

– Det er lagt noen linjer der. Jeg har tro på et godt oppgjør som sørger for at maten som produseres blir betalt, sier Prestbakmo.

DANNET MØTE: Jonas Gahr Støre (Ap) hilste høflig på kyrne da han besøkte Støre gård i Trøndelag i fjorårets valgkamp, familiens gamle slektsgård der Ap-lederens oldefar ble født.

Arne Fossmo (Ap), ordfører i Ringebu kommune i Innlandet, står tydelig bak bøndenes krav, skriver Klassekampen.

– Jeg støttet bøndene da de brøt i jordbruksoppgjøret i fjor. Nå håper jeg at vår regjering med Sp kan finne gode løsninger. Regjeringen må tøye seg veldig langt, slik at bøndene blir fornøyde. Så får summen bli det den blir, sier Fossmo til VG.

Vurderer å slakte

Ordføreren sier at mange vurderer å levere dyrene til slakteriet og at neste generasjon ikke er sikker på om de vil ta over.

Han mener utkastet til jordbruksoppgjøret fra bondeorganisasjonene er godt - og at inntektene til bøndene må heves.

– Folk må skjønne at folk ingen ønsker å drive gratis, sier han.

FRUKTBYGD: Roald Aga Haug (Ap) er ordfører i Ullensvang kommune.

Han får støtte fra ordføreren i Ullensvang kommune på Vestlandet, Norges største fruktkommune.

– I utgangspunktet mener jeg at kravene fra bondeorganisasjonene er rimelige. Det er dette som skal til hvis du skal løfte landbruket til nivået inntektene bør være på, sier ordfører Roald Aga Haug (Ap) til VG.

Han sier at Norge bør øke matproduksjonen og bli mer selvberget.

Info Jordbruksoppgjøret Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag møter hvert år staten for å bli enige om en jordbruksavtale. Kravet ble lagt frem 27. mai. Statens tilbud blir lagt frem den 5. mai. Forhandlingene skal være avsluttet 16. mai.

Forhandlingene dreier seg om rammevilkår og inntekter, endringer i målpriser på jordbruksprodukter og tilskudd.

Partene forhandler hovedsakelig om inntektsutviklingen for 2023. Tilskuddene blir betalt ut i februar året etter. Målpriser kan tre i kraft fra 1. juli.

For 2022 har regjeringen signalisert at det kan komme en ekstraordinær utbetaling snarest mulig etter jordbruksoppgjøret som en kompensasjon for den kraftige kostnadsveksten. (Kilder: Regjeringen og avisen Nationen.) Vis mer

Haug mener at det er nødvendig å øke tilskuddene for å utnytte potensialet i de små, familiedrevne brukene.

– Kravet fra bøndene er ikke for stort, men det er kanskje for mye å realistisk klare i ett oppgjør. Jeg opplever at det er stor interesse i partiet. Oppgjøret må vise en tydelig retning, sier han.

