LUSKER RUNDT: Tidligere stortingsrepresentanter får nytt adgangskort til Stortinget – og tilgangen har de livet ut. Reven som snek seg over Eidsvolls plass i mars har så vidt VG kjenner til ikke adgangskort til Stortinget.

Kan bli fratatt adgangskortet på Stortinget: − Et gullkort for lobbyister

Lobbyister som har vært stortingsrepresentanter kan miste sitt livslange adgangskort til stortingsbygningen. Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Venstre vil nå vurdere ordningen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Når du er ferdig som stortingsrepresentant så har du fri tilgang til Stortingsbygget livet ut. Det betyr at stortingsrepresentanter som blir lobbyister, har fri tilgang til å gå ut og inn av Stortinget.

– Det er en ordning vil er nødt til å vurdere, sier Venstres fraksjonsleder i næringskomiteen på Stortinget, Alfred Bjørlo.

– Det er selvfølgelig en problemstilling, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

Han er enig med Bjørlo om at de må vurdere endringer.

– Ja. Jeg tenker at det å ha tilgang til Stortinget som tidligere stortingsrepresentant er en ordning som ikke skal knyttes til nye jobber, men som skal bidra til kontinuitet. De skal kunne ha kontakt med det politiske miljøet i etterkant, men ikke for eget arbeids skyld, men for Stortingets arbeids skyld, sier Fylkesnes.

Rødt: – Udemokratisk påvirkning

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener også at ordningen bør vurderes.

– Den frie tilgangen for eks-representanter fungerer som et gullkort for lobbyister, sier Moxnes til VG.

– Tilgangen for tidligere representanter bør ikke kunne misbrukes til politisk påvirkning på vegne av kommersielle oppdragsgivere.

Han mener ordningen forsterker svingdøren mellom PR- og lobbyvirksomhet og politikk.

– Det kan gi en mindre klikk en eksklusiv og lite transparent tilgang til udemokratisk påvirkning av beslutninger. Et minimum må være å kreve at dette skal inn i et lobbyregister.

Fremskrittsparti-leder Sylvi Listhaug har sagt nei til å kommentere denne saken.

Ap: – Vil vurdere et skille

Kari Henriksen, Aps kvinne i Stortingets presidentskap, sier at de også vil vurdere ordningen.

– Vil vil vurdere om man kan lage et skille mellom at de går fritt når de besøker sin gamle arbeidsplass på egen kjøl og at de må operere som andre besøkende når de er på oppdrag fra en oppdragsgiver.

Besøkende på Stortinget må ha en avtale med en politiker eller ansatt, og må følges rundt. Henriksen erkjenner at det kan bli vanskelig å skille i praksis, selv hvis det står i retningslinjene for utstedelse av kort.

– Det er et poeng, men det er derfor vi vil vurdere om det er praktisk gjennomførbart. Men vi er med på å ønske å vurdere om det lar seg gjøre.

Info Slik er reglene for stortingsrepresentantene: Dagens stortingsrepresentanter og møtende vararepresentanter får adgangskort type A. De har den frieste tilgangen til Stortinget, og må kun gå via bemannet inngang på nattetid. Adgangskort type A gir rett til inntil fem besøkende uten å melde dem inn på forhånd.

Tidligere stortingsrepresentanter får adgangskort type B. De bruker kort og kode på samme måte som de med type A, men de må gå inn gjennom de bemannede inngangene. I motsetning til andre innehavere av adgangskort type B, kan tidligere stortingsrepresentanter (og nåværende statsråder) ha med inntil fem besøkende uten å melde dem inn på forhånd. Les hele reglementet på Stortingets nettsider. Vis mer

Fra Stortinget til Rema-lobbyist

VG har tidligere kartlagt svingdøren mellom PR-bransjen og politikken.

Men det er også mange eks-politikerne som har gått fra Stortinget eller regjeringen til lobbyjobber i næringslivet eller i organisasjoner – og som forsøker å påvirke sine tidligere kolleger og partifeller i politiske saker.

Debatten om adgangskortene reises etter at VG tirsdag morgen skrev om lobbyist-virksomheten til tidligere stortingspolitiker Kårstein Eidem Løvaas, som gikk ut av Stortinget i fjor høst.

Han satt i næringskomiteen, og som saksordfører ledet han arbeidet med stortingsmeldingen om konkurranseforholdene i dagligvarebransjen, som ble vedtatt i februar 2021.

LOBBYIST: Kårstein Eidem Løvaas gikk rett fra Stortinget til lobbyjobb for dagligvarekjeden Rema 1000.

Etter valget i 2021 fikk Løvaas ny jobb hos Rema-eier Reitan Retail, som «myndighetskontakt» – det som på folkemunne kalles lobbyist.

Løvaas sier han ikke har noen sterke meninger om det er riktig at politikere som går over i lobbyistyrket, skal få gå ut og inn av Stortinget som de vil.

– Jeg synes det er en relevant debatt som Stortinget tar år om annet. Sist gang er ganske mange år siden, tror jeg, da man ønsket å stramme inn. Men Kåre Willoch skar gjennom og mente at det var viktig at tidligere stortingspolitikere skulle få beholde adgangskortet.

– Å sitte i stortingsrestauranten og prate politikk med representanter som arbeider med ditt felt, er en stor fordel?

– Det kan helt sikkert bli oppfattet som et problem. Hvis Stortinget vil endre på regelverket, så vil jeg forholde meg til det. Jeg tror nok det vil gjelde en del; både tidligere statsråder og stortingsrepresentanter.

ADGANGSKORT-DEBATT: Lene Westgaard-Halle er skeptisk til å innføre forbud for enkelte grupper tidligere stortingsrepresentanter.

Ber om varsomhet

Høyres talsperson, Lene Westgaard-Halle, mener de skal være varsomme å stenge ute noen grupper avgåtte stortingspolitikere.

– Vi har snakket med en rekke tidligere politikere i denne saken, og det er helt klart viktig at eks-politikere som driver med lobbyisme er ryddige og åpne om rollene sine, slik vi politikere må være åpne om våre bindinger.

Hun legger til:

– Jeg er ikke tilhenger av noe forbud. Veldig mange politiker er altfor flinke til å bruke skattepenger, så at noen også får erfaring og impulser fra det private næringsliv, de som skaper verdier til fellesskapet, tenker jeg at i utgangspunktet er positivt.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) sier han har «forståelse for at Bjørlo og Fylkesnes er opptatt at tidligere stortingsrepresentanter ikke skal ha spesielle fordeler dersom de etter tiden som stortingsrepresentanter jobber som lobbyister».

Han mener det viktige er at stortingsrepresentantene alltid er bevisst på etiske dilemmaer i sin kontakt med for eksempel lobbyister.

– Det er spesielt nevnt i den etiske veilederen for stortingsrepresentanter. Den bevisstheten bør for eksempel innebære at man ikke gir spesielle fordeler til tidligere representanter. For ordens skyld vil jeg legge til at dersom Bjørlo og Fylkesnes mener at reglementet bør endres, står de selvfølgelig fritt til å foreslå dette.