Beklager etter Dubai-tur for studentstyre

Som leder av styret i en av linjeforeningene ved Universitetet i Stavanger satte Genette Våge av 200.000 kroner til blåtur til Dubai. Nå legger hun seg flat og beklager.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Den tidligere motocross- utøveren som også er kjent fra «Mesternes mester», skriver i et langt innlegg på sin instagram-profil at intensjonen var god, men at hun mener gjennomføringen står til stryk.

– Jeg har gjort feil, legger meg flat og kan ikke gjøre annet enn å lære av det, skriver Våge (24).

Mandag skrev VG at flere studenter skal ha reagert etter at styret i en av linjeforeningene ved Universitetet i Stavanger satte av rundt 200.000 kroner til blåtur til Dubai.

Vaage var styreleder ved linjen og den som planla Dubai-turen.

Det var Stavanger Aftenblads ungdomssatsing Byas som først omtalte saken, etter at ikke navngitte studentene de hadde snakket med reagerte både på beløpet som ble satt av og på destinasjonen for turen.

Info Dubai-kontrovers Dubai er en del av De forente arabiske emirater. Slik mener Amnesty emiratene krenker menneskerettigheter: Kvinner blir systematisk diskriminert i lovverket og i praksis. Forbudet mot homofili. Migrantarbeidere som utgjør 90 prosent av arbeidsstyrken blir utsatt for overgrep. Ytringsfriheten blir ikke respektert Mange rettsprosesser er urettferdige og tortur blir brukt for å presse frem tilståelser Dessuten står Emiratene og Saudi-Arabia front for en krigføring i nabolandet Jemen der hele befolkningen nå er utsatt for en humanitær krise og krigsforbrytelser er dokumentert. Kilde: Ina Tin, seniorrådgiver Amnesty Norge i 2018. Vis mer

– Vi jobber ikke for oss selv i styret, men for alle studentene. Det er totalt sett brukt mer på studentene i år enn på blåturen. Det er trist for oss som har jobbet og stått på i et helt år, at folk blir irriterte med en gang vi får noe ekstra, uttalte Våge til Byas da.

VG har vært i kontakt med Vaage onsdag. Hun viser til uttalelsene hun har lagt ut på Instagram, hvor hun blant annet skriver at hun har fått flere ubehagelige tilbakemeldinger etter artiklene om Dubai-turen.

– Samtidig kan jeg ikke annet enn å takke meg selv. Den delen av kritikken som går på sak, og ikke person, er fortjent og berettiget, skriver hun videre.

I innlegget begrunner Våge beslutningen om å reise til Dubai med at dette var et av de landene hun kjente til som ikke var påvirket av restriksjoner på reisetidspunktet.

– Avgjørelsen om å dra dit burde aldri vært tatt, skriver hun blant annet, og legger til:

– Å bruke såpass mye penger på utflukter der nede og poste glansbilder av det i sosiale medier var den neste store feilvurderingen skriver Vaage – som videre skriver at hun selv mener at hun «rett og slett ikke hadde ballast og erfaring nok til å gjøre en god vurdering».