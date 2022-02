Krever likt stipend: − Gir ikke helt mening

Studenter som tar bachelor i utlandet får mindre stipend enn de som tar master. Den ulike fordeling svekker satsingen på internasjonal kompetanse, mener studentleder.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Studenter i utlandet kan i dag få deler av skolepenger-støtten fra Lånekassen omgjort til stipend, men mengden stipend er forskjellig for studentene.

De som studerer en bachelor kan få inntil 50 prosent i stipend. De som tar en master, doktorgrad eller om du reiser på utveksling har mulighet til å få 70 prosent omgjort. ANSA organiserer de norske studentene i utlandet. De mener dagens forskjell skaper et kunstig skille mellom bachelor og master studiet i utlandet.

– Det burde ikke være forskjell på bachelor og master. Dette er et incentiv for at flere skal studere master i utlandet, men det gir ikke helt menig, sier president i ANSA, Sebastian Hytten.

LIKT: President i ANSA, Sebastian Hytten, mener dagens stipendforskjell er et disincentiv mot å reise ut på bachelor.

Ifølge Hytten er det ulike grunner til at noen ønsker å studere bachelor i utlandet, og ikke master.

– En del studenter ønsker å ta bachelor i utlandet, og master i Norge. Da får de flere år internasjonal erfaring tidlig i studieløpet, og er hjemme i Norge tettere på arbeidslivet under masteren. Hvorfor skal incentivene være for det motsatte? Spør lederen.

Han mener forskjellen gjør at det er vanskeligere å studere i utlandet. Statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren, Oddmund Løkensgard Hoel, sier regjeringen ikke planlegger en endring.

– Regjeringen har på dette tidspunktet ikke noen konkrete planer om å endre på stipendordningene for norske studenter som tar hele graden i utlandet, sier statssekretæren.

Ville til Norge for jobb

Olav Haugen har gått tre år på arkitektur studiet i Barcelona, og i 2020 vendte han hjem for å fullføre de siste to årene av masteren ved NTNU i Trondheim.

– Jeg valgte å ta de første tre årene i Spania fordi studiet der inkluderte flere tyngre tekniske fag sammenlignet med utdanningen i Norge, men også for å få internasjonal kompetanse.

Haugen synes det er rart at det er mindre støtte for de første tre årene, enn de to siste. Spesielt da han selv ser flere fordeler ved å begynne utdanningen i utlandet for å fullføre den i Norge.

VENDTE HJEM: Student Olav Haugen var tre år i utlandet før han kom hjem for å være tettere på arbeidslivet.

– Grunnen til at jeg kom tilbake var fordi jeg som mange andre tenker at det er i Norge jeg skal jobbe etter endt utdanning.

Ved å fullføre masteren i Norge kunne Haugen spisse graden sin mer rettet mot det norske markedet, og ta til seg kompetanse om hvordan ting blir gjort i Norge – da det kan være ulikt fra eksempelvis Spania.

– Jeg synes derfor det er merkelig at det er mindre støtte for bachelor enn master i utlandet.

Statssekretær Hoel mener det er en uttalt ambisjon om å øke internasjonalisering gjennom utveksling, der det i mange avtaler ikke er krav om skolepenger.

– Norge har gode ordninger for støtte til å ta utdanning i utlandet, trolig de beste i verden. Alle får samme støtte til livsopphold, men det er forskjell på hva den enkelte kan få som støtte til skolepenger. Forskjellen mellom mastergrad og bachelorgrad skyldes at det historisk har vært et ønske om å stimulere at norske studenter kunne reise ut å ta mastergradstilbud som ikke eksisterte i Norge, sier han.

– En del som reagerer

Skipnaden Ansa ønsker at stipendandelen på skolepengestøtten for bachelorgrader i utlandet likestilles med den gitt for master og doktorgrader.

– Det er mange fordeler med å ta en bachelor i utlandet. En bachelor er lengre, som igjen vil bidra til at studenten får større kulturforståelse og ikke minst lærer seg språk. Dette er kanskje de viktigste egenskapene en sitter igjen med etter å ha studert i utlandet, sier Hytten.

ANSA-leder mener dagens forskjell er et disincentiv mot å reise ut på bachelor. Flere studenter blir også klar over forskjellen sent, ifølge han.

– De fleste studentene ser nok bare totalbeløpet fra Lånekassen, og så tenker de ikke over stipendforskjellen før de har endt studiene. Og der er det en del som reagerer.