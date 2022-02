DU ER BEST – NEI, DU ER BEST: Både Henrik Asheim og Nikolai Astrup er enige om at Høyre får en dyktig nestleder – dersom den andre av dem skulle bli valgt.

Verdens høfligste «maktkamp» - lover å droppe kampvotering

HOTELL BRISTOL, OSLO (VG) – Høyre har historisk alltid hatt en homofil mann i partiledelsen, sier Henrik Asheim. Nikolai Astrup har lite å stille opp med, i møte med Asheims kronargument.

Publisert: Nå nettopp

De to Høyre-politikerne har begge varslet at de ønsker å ta på seg jobben som Høyres neste nestleder.

Rent bortsett fra at de har bekreftet at de stiller har det vært tyst fra de to kandidatene om nestledervervet – frem til nå.

Astrup (43) og Asheim (38) har nå gått med på fortelle om sine nestlederambisjoner i et intervju med VG på ærverdige Hotel Bristol i Oslo.

– Hvem vil begynne?

– Ladies first, sier Astrup og nikker til sin makker.

– Jasså! Homovits!, smeller det kontant tilbake fra Asheim, til høylytt latter fra dem begge.

– Nei, altså: Da Jan Tore sa han ikke stilte til gjenvalg så blir det en ledig plass i ledelsen. Da må man spørre seg om det er en jobb man tror man kunne gjort. Det gjorde jeg – og tenker at det er en jobb jeg kunne gjort på en god måte, sier Asheim.

ASHEIM & ASTRUP: De to Høyre-politikerne får ikke skrytt nok av hvor kompetent den andre er.

– Utmerket nestleder

Til tross for at Dagbladet har slått fast at det er «Åpen maktkamp» i Høyre, er det lite som tyder på at det blir noe tilløp til basketak og flygende porselenstallerkener veggimellom, når de to kandidatene samles på Hotel Bristol.

De to kan nemlig ikke få forsikret nok hvor trygge hender partiet er i – om den andre skulle ende opp med å bli valgt.

– Hvis Henrik blir valgt så får vi en utmerket nestleder. Det viktigste for meg at vi får en god nestleder, ikke at jeg blir valgt. Så det er veldig sivilisert dette, sier Astrup.

Ingen kampvotering

Begge de to har vært inne til samtale hos Høyres valgkomité. Begge er også enige om at de ikke vil kjempe om vervet dersom valgkomiteen foretrekker en annen kandidat.

– Kommer de fram til en partiledelse hvor Nikolai er en av topp tre så er jeg veldig komfortabel med det. Jeg kommer ikke til å utfordre det på landsmøtet. Jeg har tillit til at de gjør en grundig jobb, som jeg vil respektere, sier Asheim.

BACK TO BACK: Skal de gi ut plate – eller kniver de om å bli Høyres neste nestleder? Ut fra bildene er det ikke helt enkelt å si. De to vil ikke kommenterer eventuelle albumplaner Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Også Astrup gir samme forsikring:

– Innstiller valgkomiteen på Henrik så får partiet en veldig god nestleder, sier Astrup for hvert fall tredje gang i løpet av intervjuet

– Du vil ikke da ta opp kampen på landsmøtet, om du ikke blir innstilt?

– Nei, svarer Astrup.

Han utdyper:

– Dette handler ikke om meg som person, men hva trenger Høyre akkurat nå. Det kan også være flere kandidater enn Henrik og meg.

Tidligere utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide blir også pekt på – men svarer bare lurt at hun ikke kommentert hvorvidt hun vil stille eller ikke, når man spør.

Homofil mann i ledelsen

– Hva er det som mangler i dag i ledelsen til Høyre?

– En nestleder, svarer Asheim tørt.

Rent politisk peker begge på behovet for sosialt ansvar for Høyre som et liberalkonservativt parti – som prioriterer de nederst ved bordet.

Astrup peker på klima-omstilling – mens Asheim ønsker en ny debatt om skattepolitikk i partiet, hvor skattelette for folk med lave og middels inntekter prioriteres foran for eksempel å fjerne formuesskatten.

De to er i ulike livssituasjoner. Astrup oppsummerer:

– Jeg er en middelaldrende småbarnsfar, og lever det livet. Barnehage, skole, henting og bringing. Og Henrik har sitt liv. Som per nå har litt andre premisser.

– Jeg henter ikke så mye småbarn. Men jeg har jo en samboer da. Vi passer en hund iblant. Det er hyggelig det, altså, sier Asheim, før han gjør følgende resonnement:

– Jeg vil også bare minne om at Høyre tradisjonelt sett alltid har en homofil mann i ledelsen. Per-Kristian Foss, så Erling Lae, og Bent Høie. Nå har vi plutselig vært to år uten! Det er bare heterofile. Jeg spør bare: Hva slags parti skal vi være? Sier Asheim med tilgjort stor patos og liksom-alvorlig stemme.

– Jeg må vurdere hva dette betyr for meg, svarer Astrup, uten å utdype ytterligere.

GOD STEMNING: De to Høyre-politikerne kjemper høflig om nestledervervet.

Folkelig målestokk

Fra før av består partiet av Erna Solberg fra Bergen og Tina Bru som kommer fra Moss – men representerer Rogaland på Stortinget.

– Har Høyre nå blitt nødt til å kvotere inn en voksen mann fra Østlandet i partiledelsen?

– Hehe, nei, vi må jo ikke kvoteres inn. Men det er jo gøy å se at det kanskje mangler er en mann fra østlandet i partiledelsen. Sånn har det ikke alltid vært i Høyre, sier Asheim.

– Hvem av dere er mest folkelig?

– Det kommer an på hva du legger i ordet. Nikolai er jo mer folkelig i den forstand at han går på ski og sånne greier, sier Asheim, og legger til at han mener «folkelig» er en dårlig målestokk for om man er en god politiker. Han mener det viktigste er at man snakker et språk folk forstår. At man har løsninger for folks hverdager.

Astrup hiver seg på resonnementet, og begge nikker masse til hverandres poenger.

– Det å snakke om virkelige utfordringer i folks hverdag er ekstrem viktig. Da må vi huske på at det er forskjellige utfordringer i Bærum og i Berlevåg, sier Astrup.

– Har du vært i Berlevåg?

– Eh, nei, det har jeg ikke. Jo, vent det har jeg! Jeg tror det må ha vært da jeg digitaliseringsminister. Da reiste jeg mye rundt, også til Berlevåg, sier Astrup.

Store formue

Oslos gammelordfører Fabian Stang (H) ga i et intervju med VG sin støtte til Asheim – som han mente at kunne bygge ned inntrykket av Høyre som et parti for folk med veldig mye penger.

– Vil din personlig formue være en like stor politisk hemsko som det har vært for Jonas Gahr Støre?

– Det er som det er, alle kommer jo fra et sted. Jeg tenker det får være opp til valgkomiteen å vurdere om det er en utfordring, sier Astrup som har en formue på flere hundre millioner kroner.

ASHEIM & ASTRUP: De to Høyre-politikerne kjemper nå om å overbevise valgkomiteen i Høyre om at de er rett person for vervet som nestleder.

Personkjemi i ledelsen

Asheim og Høyres nåværende nestleder Tina Bru er nære venner, er omtrent like gamle – og har en egen podkast sammen kalt «stortingsrestauranten».

– Jeg tror ikke det er et problem at nestlederne i Høyre har god kjemi og snakker godt sammen

– Samtidig forstår jeg om vi oppfattes som samme generasjon, og opptatt av mange av de samme sakene. Men vi har ofte landet på ulike konklusjoner. Senest på landsmøtet – hvor vi var i debatter mot hverandre om kontantstøtte. Ironisk nok var det småbarnsmoren Tina Bru som ville ta bort kontantstøtten – mens den homofile mannen ville beholde den. Jeg tapte jo den voteringen på landsmøtet.

Astrup skryter av Erna Solberg, som han mener har bygget opp et solid lag med politikere som kan tunge verv i partiet.

– Ja, vi er i den situasjonen hvor det er flere kandidater. Da unngår vi at en må «ta en for laget» og bli nestleder, slår Asheim fast