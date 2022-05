OVERSIKTLIG: Ulykken på Voss skjedde på en relativt oversiktlig strekning. To personer døde.

Politiet etter dødsulykke: − Bilen de omkomne satt i, kan ha kommet over i motsatt kjørefelt

VOSS (VG) De siste 30 årene har det vært over 50 dødsulykker på stamveien mellom Bergen og Voss. Søndag skjedde det igjen.

Av Frank Haugsbø og Paul Sigve Amundsen (foto)

– Søndag var en grusom dag for norske veifarende, sier Voss-ordfører Hans-Erik Ringkjøb til VG.

En mann og en kvinne i 50-årene fra Tyskland omkom i møteulykken ved Seimsvatnet på Voss søndag formiddag.

Fire personer ble skadet i ulykken, der tre biler var involvert.

TØFFE OPPDRAG: Brannsjef David Skjerven har vært med på å hente ut over 20 døde personer fra kjøretøy som har vært involvert i trafikkulykker.

Politifullmektig Olav Otterdal i Vest politidistrikt opplyser til VG at politiet ikke kan si sikkert hva som forårsaket ulykken.

– Det kan se ut som om bilen de omkomne satt i, kan ha kommet over i motsatt kjørefelt. Men det er for tidlig å konkludere, sier Otterdal til VG.

Otterdal sier at det er tatt blodprøve av førerne av de to andre bilene som var involvert i ulykken. De har dermed formell status som siktet, sier han.

Ikke oversikt over skadeomfang

Søndag opplyste politiet at sannsynlig hendelsesforløp er at en bil har kommet kjørende fra Voss i retning mot Bergen, og at den har truffet front i front med en bil og truffet ytterligere en annen bil som kom kjørende i motsatt retning.

En av de skadde ble ifølge politiet flydd videre fra Voss med luftambulanse til Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Otterdal opplyser at han ikke har oversikt over skadeomfanget til de fire som ble sendt til sykehus etter ulykken. Han sier han heller ikke vet hvorfor de tyske statsborgerne var i Norge.

Mange dødsulykker

Til sammen døde syv personer i tre ulike trafikkulykker i Norge søndag.

Fire tsjekkiske turister omkom da en utenlandskregistrert bil kjørte inn i en traktor bakfra i en tunnel i Steigen i Nordland.

I Siljan i Telemark mistet en mann i 60-årene livet etter en motorsykkelulykke søndag kveld.

PREGET FOR LIVET: Politistasjonssjef Ivar Hellene har vært med på mange utrykninger med dødelig utfall. Det tyngste er når barn og unge er involvert, sier han.

– Det er tankevekkende at syv personer dør i trafikkulykker på en og samme dag. Selv om tallet på dødsofre i trafikken har gått veldig ned, har vi langt igjen til nullvisjonen, sier politistasjonssjef Ivar Hellene i Voss.

Hellene har jobbet i politiet på Voss siden 1984. Han har vært med på mange utrykninger til ulykker med dødelig utfall.

– Jeg vet ikke hvor mange, men det er mange. Når jeg kjører forbi steder der det har vært ulykker som har gjort sterkt inntrykk på meg, får jeg alltid bilder i hodet. Det gjelder særlig ulykker der barn og ungdommer har vært involvert.

Kanskje farligst i hele landet

Det er spesielt to steder på veien mellom Bergen og Voss Hellene har i tankene.

– Dette er hendelser som sitter klistret i minnet. Det kommer til å følge meg resten av livet, sier han.

Siden stamveien På E16 mellom Bergen og Voss ble åpnet i 1991, har det vært over 50 dødsulykker på den rundt ti mil lange strekningen.

– Hele strekningen er veldig utsatt. I et perspektiv på 20–30 år er det kanskje den farligste veien i landet, sier Hellene.

Ifølge Hellene har det vært færre ulykker de siste årene. Han tror en medvirkende årsak er at det er laget såkalte rumlefelt i veibanen flere steder.

Rumlefelt er et sikkerhetstiltak som brukes som en ekstra markering av kantlinje eller midtlinje i veibanen, i form av oppfrest asfalt.

– Disse feltene lager lyd hvis man kommer over i motsatt kjørebane. De som sovner bak rattet eller er uoppmerksomme vil våkne av denne lyden, sier han.

Har hentet ut over 20 døde personer

Brannsjefen i Voss herad, David Skjerven, sier de mange dødsulykkene er en stor belastning for mannskapene. Særlig godt husker han rekordåret 2011, da åtte personer omkom i trafikkulykker på E16 mellom Bergen og Voss.

– Det tar tid å restituere seg etter så dramatiske hendelser. Det året kom ulykkene så tett at vi ikke var ferdig med en ulykke, før den neste kom.

Skjerven begynte i Voss brannvesen i 1996. Han sier han har vært med på å hente ut over 20 døde personer fra ulykkesbiler i løpet av disse drøyt 25 årene.

– I tillegg har vi et stort antall skader, både fysiske og psykiske skader.

Skjerven hadde fri søndag og var ikke med på utrykningen til Seimsvatnet.

– Ulykken søndag var brutal, og noen av mannskapene var med på en dødsulykke for første gang. Vi har gode rutiner for debrifing og oppfølging og passer på at alle som trenger det, får hjelp.

ORDFØRER: Ordfører Hans-Erik Ringkjøb i Voss sier søndagen var en grusom dag på norske veier.

Hans-Erik Ringkjøb har vært ordfører i Voss siden 2011 og er sjef for kommunens kriseledelse. Søndag ble kriseteamet i kommunen satt i beredskap enda en gang.

– Kriseteamet er der for alle som har et behov for å snakke med noen. Søndag var det mange som hadde sterke inntrykk, både folk som kom forbi ulykkesstedet, og personer som bor i nærheten. Det samme gjaldt mannskap fra ambulansetjeneste, brannvesen og politi, sier ordføreren.