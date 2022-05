NY EU-TILHENGER: Tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande.

Så to alternativer etter Putins invasjon: Krig eller EU

Tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande har omtalt EU som en «sosialdemokratisk sump». Ukraina-krigen overbeviste henne om at det er på tide med en ny EU-runde i Norge.

– Jeg har grublet lenge på dette, og også tenkt på om jeg ville si det høyt. Men jeg mener det er viktig, og så mener jeg det også er viktig at det ikke bare er ungdommene som ser lyset, men at også vi gamle kan se det, sier Grande til VG.

I dag er partiet hun ledet frem til 2020 for norsk EU-medlemskap. Det stemte et overveldende flertall for å være på det samme landsmøtet som Guri Melby tok over som ny partileder.

Ja-tilhengerne har flere ganger tidligere forsøkt å få med seg partiet. Men flere tungvektere har strittet imot - blant annet Grande, som var medlem av Nei til EUs Kvinnegruppe i 1994.

– Jeg var veldig aktiv i den siste EU-kampen, og jeg stemte nei på landsmøtet i Venstre, sier hun.

Men i dag er Grande overbevist tilhenger av norsk EU-medlemskap. Det ble klart for henne på grunn av krigen i Ukraina, skriver hun i en kronikk i VG.

To alternativer

Grande forteller at hun våknet klokken 05:50 den 24. februar i år med en følelse av at noe ikke var bra. Da hun slo på nyhetene, så hun at Russlands fullskala invasjon av Ukraina var i gang.

– Da tenkte jeg med meg selv at med det Russland vi ser nå har vi to alternativer: Det ene er å gå til krig, og det andre er å være så samkjørt i Europa at vi kan møte dette med sanksjoner som det ligger tyngde bak. Da kjente jeg at jeg var veldig glad for at EU fantes. Og jeg tenkte at dette hadde ikke gått bra uten.

EU-landene har stått samlet om fordømmelsen av Russlands invasjon og innført sterke sanksjoner, men også koordinerte flyktningtiltak og våpenforsendelser.

– Hadde vi ikke hatt den samkjøringen i EU, hadde vi hatt et Europa i fullstendig kaos nå, med en mye større splittelse. Og det panelet av virkemidler politikerne kunne bruke hadde stort sett bare vært militært, mener Grande.

– Du tror vi ville vært i krig nå hvis det ikke var for EU?

– Jeg tror i alle fall vi hadde vært mye nærmere et Europa i fullstendig oppløsning. Putin hadde kunnet rulle mye raskere inn i Ukraina, og vi hadde vært veldig mye lettere å splitte.

VAR UENIGE: Tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande og nåværende Venstre-leder Guri Melby, her på landsmøtet i 2020 der Melby fikk med seg partiet på å si ja til EU.

Snart kan Finland og Sverige bli med i Nato. Grande sier Norden blir viktigere, og mener de nordiske landene også kunne vært en kraft med felles interesser i EU.

– Den lettelsen vi føler over at finner og svenskene kan bli med i Nato, hadde kanskje også finnene og svenskene følt om vi ble med i EU.

– Rettferdig at yngre får si sin mening

Grande mener Regjeringen bør starte en utredningsprosess om hva norsk EU-medlemskap ville bety i dag.

– Da kunne man hatt en opplyst debatt om reelle følger, og ikke bare følelser. Jeg mener også det hadde vært rettferdig at de yngre generasjonene får si sin mening. Vi har sett at verden er ekstremt annerledes enn i 1992, sier hun.

Hun mener EU har blitt mer sammensett, og bedre til å tåle uenigheter.

– Det som preget Venstre-landsmøtet i 2020 er nok litt det som preger Norge som nasjon også: At de fleste som er stemmeberettiget nå, stemte ikke i 1994. Det er noe med demokratiet i det også.

BLE NEI: i 1994 stemte 52,2 prosent mot norsk tilslutning til EU, mens 47,8 % stemte for.

Glad for EU-krav

Det er ikke bare krigen som gjør Grande - som tidligere har omtalt EU som en «sosialdemokratisk sump av regler og, direktiver og overnasjonalitet på litt feil ting» - til EU-tilhenger.

Hun mener EU nå både er en nødvendig drivkraft for det grønne skiftet, og at EUs krav og reguleringer beskytter demokratiet:

– I dag overføres makten mer til store tek-giganter. Det å tro at Norge skal klare alene å sette standarden mot disse er urealistisk.

Hun sier ingen har tatt presset på personvernregler på alvor i større grad enn EU, som blant annet har innført GDPR-regler markedet må forholde seg til.

– Alle de store problemene vi står overfor i dag går på tvers av nasjonale grenser. Jeg har også en ekkel følelse i dag om at man i Norge bygger opp veldig konflikten mellom by og land og grenser, der man bare man får være mest mulig for seg selv skal alt gå bra.

Selv om hun har vært mot EU-medlemskap, presiserer Grande at både hun og partiet vært veldig for EØS-avtalen.

– Jeg mener det fortsatt er et argument at det som er riktig rente i Tyskland sjeldent er riktig rente i Norge, fordi vi har en helt annen og mer råvarebasert økonomi, sier Grande og fortsetter:

– Men jeg mener det finnes så mange andre argumenter som er så mye tyngre. Og når vi nå skal gjennom det grønne skiftet håper jeg vi kommer til å ha et land som ikke er så råvarebasert som Norge har vært.