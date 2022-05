Roboten «Eve» kan bli helsevesenets nye hjelper

SUNNAAS (VG) Her kommer helseassistent «Eve»! Alltid med et bredt smil og parat til å hjelpe. Kan hun være løsningen på personalmangelen i helsevesenet?

Roboten testes nå på Sunnaas sykehus. Ansatteorganisasjonene ønsker en eventuell «robotkollega» velkommen til å avlaste.

«Eve» er allerede i gang med patruljeringsoppgaver blant annet i USA.

– Innenfor helse ser vi for oss at hun kan være i gang med noen hente og bringe-oppgaver om cirka tre år. Vi vet det vil bli mangel på helsepersonell. Derfor ønsker vi å undersøke om dette kan avlaste dem som arbeider i helsetjenesten, sier Linda Sørensen.

Hun leder Teknologisk Internvensjonssenter ved Sunnaas sykehus.

– Kan frigi ressurser

Både Sykepleierforbundet og Fagforbundet som har mange helsefagarbeidere blant sine medlemmer, er positive til den mulige «hjelperen.» Den kan det bli behov for: Statistisk Sentralbyrå sa for ett år siden at i 2035 vil helsevesenet mangle 18 000 helsefagarbeidere og 28 000 sykepleiere.

POSITIV: Leder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet er positiv til helseteknologi som kan frigi ressurser og effektivisere.

– Helseteknologi kan gi bedre kapasitet ved å frigi ressurser og effektivisere. Teknologi kan også føre til bedre oppgavedeling blant helsepersonell når det brukes riktig, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet.

– Her ligger det mange muligheter. Som avlaster for henting av utstyr og andre tunge ting, er dette veldig bra. Helsearbeidere kan da få mer tid med pasienten, sier Iren Luther, leder i yrkesseksjon helse og sosial hos Fagforbundet.

– Allsidig bruk

Et stort team satt sammen av medarbeidere fra Institutt for Energiteknikk, private Halodi Robotics og Sunnaas sykehus tester nå ut roboten som ruller nedover gangen på sykehuset med utstyr i begge hender. Finansieringen kommer fra Forskningsrådet.

Linda Sørensen ser for seg en allsidig bruk av «Eve»:

– Her tester vi den på et sykehus. I hjemmesykepleien får enkelte brukere tjenester seks ganger om dagen. Noen ganger handler det om å varme mat eller plukke opp ting fra gulvet. Kanskje noen av oppgavene kan utføres av en «Eve» . Hvis hjemmesykepleien avlastes av en robot, kan det kanskje frigjøre ressurser slik at flere får hjelp, sier Sørensen.

NY «KOLLEGA»: Ansatte på Sunnaas har hatt «Eve» i huset denne uken. De har mange forslag til hva hun kan brukes til.

Tester roboten på oppgaver

Inn en dør fra korridoren der «Eve» ruller fram med en klut i en «klype» og et plastbrett i den andre, står Tore Henriksen Marki fra Halodi og fjernstyrer roboten via VR-briller. «Eve» trykker på døråpneren til pasientrommet og ruller inn med det helsefagarbeideren har bedt om.

– Det er mye logistikk fra A til B i helsevesenet. Vi tester roboten på Sunnaas og hører hvordan ansatte tenker rundt det å kunne bruke denne typen teknologi til å løse arbeidsoppgaver som mennesker kanskje ikke må løse, sier Henriksen Marki.

VR-BRILLER: Tore Henriksen Marki fra Halodi Robotics fjernstyrer «Eve» med VR-briller. Roboten kan for eksempel sendes avgårde for å hente et blodtrykksapparat i enden av bygget, hvis apparatet utstyres med en kode som den forstår.

Det er mange som samarbeider om prosjektet; Institutt for Energiteknikk i Halden har mye av forskningen, Linda Sørensen er med fra Sunnaas sykehus, Halodi Robotics i Moss leverer robotoene og Skien kommune er med som partner for å forstå hvordan denne typen teknologi kan brukes i kommunehelsetjenesten.

– Denne uken har «Eve» for første gang samarbeidet med helsepersonell. Vi har kommet et godt stykke videre, sier Egil Utheim i Halodi Robotics.

– Det vi viser nå, er hvordan «Eve» kan inngå som en del av arbeidsstokken. Det er ofte slik at arbeidsdagen brytes opp fordi man må hente ting. Hvis roboten «vet» at et blodtrykksapparat ligger i en hylle, kan den gå tid og hente det. Helsevesenet tagger nå for eksempel rullestoler og da kan roboten hente dem. Den ansatte kan også sette på seg VR-briller og styre roboten fra pasientrommet, sier Utheim.

Roboten «lærer» å ta seg fram

På Sunnaas har «Eve» lært hvordan hun åpner dører og trykker på heisknappen.

– Snart kan hun uten assistanse patruljere store avstander på sykehuset. Når hun ikke vet hvordan hun skal ta opp et stetoskop, så kan den oppgaven assisteres via VR, sier Egil Utheim.

Han ser for seg at deler av robotens oppgaver i fremtiden er automatisert.

– Hvis noe må flyttes når roboten patruljerer i korridorene, kan man tenke seg at den ansatte tar på seg VR-briller og styrer roboten til selv å flytte på ting, sier Utheim.

– Bedre tid til pasienten

HJELPER: Helsefagarbeider Fredrik Warhuus tror «Eve» kan gi ham bedre tid til pasienten. Han har testet robothjelperen i stell av pasient. - Den kan ikke erstatte menneskelig kraft, sier han.

Helsefagarbeider Fredrik Warhuus har testet «Eve»i stell av pasient.

– Roboten er et verktøy som kan effektivisere arbeidsdagen og frigjøre tid som jeg kan bruke på pasientene. I stedet for at jeg henter utstyr, gjør roboten den jobben. Jeg kan få bedre tid til å snakke med pasienten, sier Warhuus som jobber på avdeling for multitraume, nevrolog og brannskade.

– Den tar ikke jobben fra deg?

– Da gjør jeg i tilfelle en altfor dårlig jobb. Den kan ikke erstatte menneskelig kraft og den er heller ikke så utviklet at den har følelser. Det er det viktig å ha i denne jobben. Men den kan bruke fem-ti minutter på å hente et blodtrykksapparat, mens jeg kan bruke de ekstra minuttene til å snakke med pasienten. På Sunnaas jobber vi med mennesker som opplever store endringer i livet. Det er viktig at vi har tid til å snakke med pasientene. Jeg tror roboten kan være framtidas hjelper, sier Warhuus.

PRESENTERES FOR ANSATTE: Etter noen dager med «Eve» i huset, drodles det ideer om hva hun kan brukes til på Sunnaas Sykehus på Nesodden. Sunnaas er landets største rehabiliteringssykehus.

Linda Sørensen fra Sunnaas tenker også at roboten kan utføre oppgaver for personer med personlig assistent i hjemmet.

– Mennesker som har assistenter i døgnskift, kan ha behov for å være litt alene. Kanskje kan en «Eve», for de som ønsker det, utføre enkle oppgaver som personlig assistent normalt gjør, sier Sørensen.

– Ansatte skal få bedre tid

Tre medarbeidere fra Institutt for Energiteknikk i Halden har fulgt «Eve» sine «arbeidsdager» på Sunnaas. Instituttet er forskningspartnere i prosjektet og skal jobbe videre med erfaringene.

FORSKERE: - Vi jobber med menneskelig tilpasninger og tilpasser teknologien til menneskelig styrke og begrensninger. Fra venstre seniorforsker Magnhild Kaarstad, forsker Kine Reegård og forsker Maren Eitrem.

– Vi har intervjuet helsepersonell for å finne ut hvilke oppgaver som er relevante for en «Eve». Vi har også intervjuet pasientorganisasjoner, ansatte i forskjellige roller. Vi må lage en plattform som tilpasses miljøet roboten skal jobbe i. Motivasjonen er at roboten skal hjelpe til med ikke-medisinske oppgaver. Da kan ansatte får bedre tid til å bruke sin kompetanse på pasienten, sier forskerne.

Etter noen dager med «robothjelp» foreslår ansatte oppgaver for «Eve»: «Sprite utstyr i fysioterapisalen». «Re senger». «Frakte gjenstander til fysioterapisalen.» «Pasientforflytting».» «Flytte bagasje.» «Hente blodtrykksapparatet».

«Eve» pakkes sammen - fortsatt med et stort smil. Hun skal videreutvikles.