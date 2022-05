1 / 3 PROFFE: Christiania blåseensemble er drevet av studenter ved Norges musikkhøgskole og var leid inn for å gå bak barna på Slemdal skole. Det gikk ikke helt etter planen. STILLE FØR STORMEN: Korpset går bak elevene ved Slemdal skole gjennom sentrum og på vei opp mot Slottsplassen. STILLE FØR STORMEN: Korpset går bak elevene ved Slemdal skole gjennom sentrum og på vei opp mot Slottsplassen. forrige neste fullskjerm PROFFE: Christiania blåseensemble er drevet av studenter ved Norges musikkhøgskole og var leid inn for å gå bak barna på Slemdal skole. Det gikk ikke helt etter planen.

Musikk-korps kastet ut av toget på slottsplassen

Rett foran kongen og et massivt folkehav, ble Slemdal Skoles musikk-korps stoppet av politiet – og geleidet ut av toget.

Av Line Fausko

Dermed måtte jubileumsskolen Slemdal, som fikk gå som nummer to i barnetoget, forsette lydløst forbi slottet og kongefamilien.

– Politiet velger 30 meter før slottsplassen å lede oss ut på ganske ydmykende måte. De bryter opp folkemassen og får oss ut. Det er rett foran slottet, foran kongefamilien og et folkehav. Så det var ikke veldig usynlig for å si det sånn, sier en opprørt Karen Elise Fridtjofsen til VG.

Hun spiller klarinett og er styreleder i det velrennomerte Christiania blåseensemble – drevet av studenter ved Norges musikkhøgskoles korps. Tradisjon tro var de leid inn av Slemdal skole - på tiende året.

SLOTTSPLASSEN: Det var mye liv mens barnetoget passerte Slottet under nasjonaldagsfeiringen i Oslo. Men da Slemdal skole gikk forbi, var det uten korps.

Hun kaller det en pinlig affære. Og ikke minst:

– Kongefamilien gikk glipp av et av dagens beste musikalske innslag.

Ifølge Fridtjofsen ga politiet klar beskjed om at de ikke kunne gå videre fordi de var et studentensemble og ikke skolekorps. Da prøvde de å forklare at de var leid inn av Slemdal – for tiende år på rad – og har ikke sneket seg inn.

GOD STEMNING: Karen Elise Fridtjofsen sammen med rektor Astrid Kvalbein ved musikkhøgskolen før hendelsen.

– Ydmykende

Korpset har øvd intensivt siden 1. mai for å sørge for best mulig opptreden foran slottet. Bortvisingen ble en klar knekk på en gledens dag:

– Det er ydmykende og det føles firkantet at de ikke klarer å se at vi gjør dette ordentlig og har lagt ned arbeid. Det er flaut, og man blir sint, men det var verken tiden eller stedet å stå å krangle med politiet. Akkurat her nå føler jeg de misbrukte den autoriteten, sier Fridtjofsen.

Men korpset lot ikke dette bli slutten på festdagen, og fortsatte ned til Aker Brygge:

– Vi er studenter og har guts nok til å finne egne veier i livet, så vi ruslet ned dit og spilte minikonsert til stående applaus.

Slemdal-rektor: Ble helt stille

Rektor Vegard Tversland Kjesbu på Slemdal skole ble i stuss da han så at det plutselig ble en hundre meters glippe mellom dem.

– Jeg løp ned til orkesteret og snakket med politimannen. Og sa at dette er mitt orkester og at jeg skal ha det med videre. Jeg hadde toglederpins, var rektor og var svært tydelig. Men det hadde ingen effekt, sier han til VG.

– Det var helt stille for oss da vi gikk videre foran slottet og resten av toget. Det er jo trist når man har innleid orkester. Men barna taklet det kjempefint.

Han sier det innimellom kan dukke opp noen studentkorps som ikke skal være i toget, men mener det bør være en enkel jobb for politiet å skille mellom disse og 45–50 profesjonelle musikere.

Rektoren sier han vil følge opp ved å legge inn en klage til etaten.

Politiet: Fikk høre at de ikke tilhørte skolen

Politiet bekrefter hendelsen til VG, men har en annen versjon av det som skjedde: De sier de gikk bort til korpset og spurte om de hadde tilknytning til en skole, men fikk som svar at de ikke hadde det.

– Da ble de bedt om å gå ut av barnetoget. Da korpset hadde kommet halvveis ut kom rektor og sa de var tilknyttet den skolen. Da var det for sent å gjøre noe med det og toget går jo videre, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt.

– Var det tilfeldig at de ble spurt?

– Vi har poster rundt toget og barnetoget er veldig satt fordi vi vet hvilke skoler som går i en gitt rekkefølge. Så er det korps som inngår i skoler. Det er en del av jobben vår å sørge for at det går i ordnede former fordi det går barn og unge der.

– Rektoren mener dere kunne spurt ham først?

– Det kan man kanskje si, men vi har en ufattelig stor logistikkjobb med tog og alt vi har i sving den dagen her. I en ideell verden ville det vært det beste når vi vet hvordan det ble.

– Jeg kan forstå at det virker urettferdig men vi baserer oss på dialogen vi hadde med korpset.