PÅGÅR SLUKKING: Brannvesenet jobber med slukking av en stor brann i Arna i Bergen. Foto: Bergen Foto og Media/ NTB scanpix

Kraftig blokkbrann i Bergen: − Totalskadet

Brannvesenet jobber med slukking av en massiv blokkbrann i bydelen Arna i Bergen natt til lørdag. Alle beboere er gjort rede for og blir nå fraktet til et hotell.

Av Camilla Svennæs Bergland

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Det er en kraftig brann i en blokk. Politiet og brannvesenet er på stedet. Brannvesenet driver slukking. Beboere er første prioritet, sa operasjonsleder Stine Mjelde til VG da nyheten om brannen ble kjent.

På det tidspunktet hadde hun ikke oversikt over antall beboere, men fortalte til VG «at det er mange.

Brannvesenet rykket ut med fire stasjoner til den overtente og nå totalskadede bygningen.

–Vi fikk melding 02.17 og det er en brann i en fire etasjers blokk. Vi har rykket ut med fire stasjoner, og vi er fremme. Det er overtenning i øvre deler av blokken, og vi holder på å søke i bygget og få klarert leilighetene.

Det sa vaktkommandør i Vest branndistrikt Helge Lund til VG natt til lørdag.

EVAKUERT: Alle beboere er evakuert fra bygningen. Foto: VG tipser

«Totalskadet»

Brannvesenet skrev på Twitter 03.14 at ingen personer skal være meldt savnet.

–Blokken er overtent, og vi har fått beskjed om at samtlige er gjort rede for og at ingen er savnet. Det som skjer nå er at de evakuerte vil bli transportert til et hotell, sier Lund til VG klokken 03.30.

Han forteller at det er en god del røykutvikling fra blokken, og ber folk i området om å lukke vinduer og stenge ventilasjon. Han forteller videre at han ikke har fått inn melding om at det er fare for spredning.

Ifølge Bergensavisen skal det være over 20 leiligheter i bygget. Avisen, som er på stedet, rapportere at flere beboere ble stående utenfor bygget.

–Nå jobber vi med utvendig slukking, og her holder vi på til godt utpå dagen. Den er totalskadet, sier Lund til VG klokken fem lørdag morgen.

Tok lang tid

Til BA forteller en av beboerne, Kays Kadhim, at alarmene ikke gikk i bygget før det hadde brent i lang tid, skriver NTB.

– Jeg lå og sov da en nabo kom på døren for å spørre om noe. Derfor var jeg heldigvis våken da jeg ble oppmerksom på røyk ti minutter senere, forteller han.