PÅGÅR SLUKKING: Brannvesenet jobber på stedet. Foto: Sandor Dahl

Boligblokk totalskadet i brann: − For tidlig å si noe om årsak

Slukningsarbeidet vil fortsette gjennom lørdagskvelden etter en massiv brann o en blokk i Bergen. Politiet har foreløpig ingen mistenkte eller siktede i saken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Brannvesenet fikk melding om brann i en boligblokk i Hardangervegen i Bergen klokken 02.17 natt til lørdag, og rykket ut med flere enheter.

Da brannmannskapene kom til stedet, ble de møtt med åpne flammer over tak, og en brann som ekspanderte fort.

– Det er veldig spesielt at brannen har fått slikt omfang. Hele taket har kollapset og bygget er totalskadet. Vi har prøvd å slukke brannen i hele natt, sa vaktkommandør Helge Lund til VG lørdag morgen.

Like etter klokken 19.00 lørdag kveld pågår etterslukkingen fortsatt.

– Ikke vært med på før

Brannsjef Leif Linde, som var på stedet, sier til Bergens Tidende at han ikke hadde vært med på lignende i løpet av hans 40 år lange karriere.

– At tyve leiligheter er overtent når vi kommer fram, har jeg ikke vært med på før, sa han.

Han forklarer at tilkomsten har vært vanskelig for brannmannskapene.

– Hvis vi tar oss inn i bygget, er det fare for kollaps. Alt slukkearbeid foregår utvendig med høyderedskap, sa Skei.

STORE SKADER: Brannvesenet rykket ut med fire stasjoner til den overtente bygningen. Blokken er totalskadet. Foto: Bergen Foto og Media/ NTB scanpix

Ingen mistenkte

Lørdag ettermiddag er det ingen nye teorier om brannens tilløp eller spredning. Politiet skal undersøke tomten når brannen er slukket.

Påtalejurist i Vest politidistrikt Ingeborg Drægebo opplyser i en pressemelding lørdag kveld at politiet har gjennomført avhør av beboere, brannmannskap og andre vitner.

– Politiet har foreløpig ingen mistenkte eller siktede i saken. Etterforskningen er i en innledende fase og det er for tidlig å si noe om årsak til brannen, heter det i pressemelding.

– Heldigvis våken

Samtlige 24 beboere ble evakuert og har fått midlertidig bostedsløsning, inntil de får erstatningsboliger. Beboerne følges opp av Bergen kommune.

– Dette er en krevende situasjon for beboerne i Lonemarka. Heldigvis ser det ut til at ingen liv er gått tapt og at ingen er alvorlig skadet. Det aller viktigste for kommunen nå er å ivareta de berørte på en god måte, skriver vakthavende byråd Erlend Horn i en pressemelding.

Til BA forteller en av beboerne, Kays Kadhim, at alarmene ikke gikk i bygget før det hadde brent i lang tid.

– Jeg lå og sov da en nabo kom på døren for å spørre om noe. Derfor var jeg heldigvis våken da jeg ble oppmerksom på røyk ti minutter senere, sier han.

EVAKUERT: De evakuerte er innlosjert på hotell, og blir ivaretatt av kommunen. Foto: VG tipser

Kan skyldes vind

Brannmannskapene fikk i løpet av ettermiddagen kontroll på brannen og terrenget rundt.

– Det brenner fortsatt noen steder i bygget. Med kollapset tak jobber vi fortsatt med å rive bygningsplater for å komme til skjulte steder for å slukke brannen helt, sa vaktleder i 110-sentralen i Bergen, Christer Skei, til VG lørdag ettermiddag.

Han informerer om at brannvesenet har kontroll på brannen og terrenget rundt.

Vaktkommandør Helge Lund sa tidligere at brannens omfang kan skyldes temperaturer mellom 15 til 20 grader i natt og en del vind i området.

– Det henger også sammen med byggets beskaffenhet. På fremsiden kan brannen ha spredd seg fort mellom altanene, som gjør at brannen fort smitter videre, fortalte han.