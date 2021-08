MDG-BERG: – Erna har et personlig ansvar for det dødelige ekstremværet Foto: Vidar Ruud

Lan Marie Berg hardt ut mot Erna Solbergs oljepolitikk

Lan Marie Berg (MDG) mener at oljepolitikken til statsminister Erna Solberg gjør at hun har et ansvar for det dødelige ekstremværet vi har sett i sommer. – Helt useriøst, svarer Høyres Nikolai Astrup.

Naturkatastrofene har kommet tett på oss denne sommeren. Flom, hetebølge og skogbranner har tatt liv over store deler av Europa. Lekkasjer fra FNs klimapanels siste rapport som kommer mandag, viser at klimakonsekvensene vil eskalere fremover.

– Det har Erna Solberg som statsminister et personlig ansvar for, mener Lan Marie Berg i Miljøpartiet de Grønne (MDG).

Hun hevder at timingen for utspillet ikke handler om valgkamp, men at FNs klimapanel nå kommer med oppdatert forskning som skremmer henne.

FLOM: Mange døde etter styrtregn og flom i de sørvestlige delene av Tyskland i juli i år. Dette bildet er tatt i Blessem, med utsikt over Radnacher strasse. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Før trodde man at mange av de mest alvorlige konsekvensene ikke ville komme før i 2100, men nå forventer forskerne mer sykdom, ulevelig høye temperaturer, stigende havnivå og økosystemkollaps i løpet av de neste 30 årene. Vi kan ikke lenger late som om å videreføre oljeutvinning slik Erna og andre politikere har gjort i mange år, ikke bidrar til de katastrofale konsekvensene av global oppvarming, sier Berg.

– Blir det riktig å si at Erna Solberg skal holdes ansvarlig for dødsfallene vi har sett i sommer?

– Nei, det er ikke det jeg sier. Jeg tror Erna Solberg er et skikkelig menneske som vil at vi skal ha gode liv, men som statsminister de siste åtte årene må hun erkjenne at hun har et ansvar for å ha ført en politikk som vi vet bidrar til mer av denne typen dødelig ekstremvær.

MDG-politikeren understreker at forbrenning av olje, kull og gass skaper klimaendringer som tar menneskeliv og at Norge er verdens syvende største eksportør av CO 2 gjennom salg av vår olje og gass.

– Erna er en pådriver

– Dette skjer ikke av seg selv, men er resultatet av en villet politikk som Erna er pådriver for. Norske politikere har i flere tiår latet som om denne oljepolitikken ikke har noe med klimaendringene å gjøre, og alle norske statsministere de siste 30 årene har visst om dette problemet. Men ingen har hatt så mye kunnskap om klimakrisens alvor som Erna, mener Berg.

Hun mener Erna Solberg, ved å være en pådriver for fortsatt oljeutvinning i stedet for å starte utfasing, har gjort det stikk motsatte av det forskerne mener er nødvendig.

– Ernas regjering har lyst ut rekordmange områder på sokkelen og utløst 100 milliarder mer i oljeinvesteringer bare gjennom oljeskattepakken i fjor. Det vil bidra til mer ekstremvær i fremtiden.

– Useriøst

– Vi har alle et ansvar for å føre en offensiv klimapolitikk som reduserer utslipp, men å mene at naturkatastrofene som har vært i sommer skal bæres på Erna Solbergs skuldre, er helt useriøst, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

– USERIØST: Nikolai Astrup (H) uttaler seg på vegne av regjeringen og Erna Solberg. Foto: Kristofer Sandberg / Verdens Gang

– La oss heller diskutere politikkens innhold for å få den mest effektive klimapolitikken, der vi får folk og næringsliv med oss på det grønne skiftet, sier Astrup.

– MDG og Høyre er helt enige om at vi må kutte utslippene dramatisk de neste årene, og denne regjeringen har kuttet utslippene fem år på rad. Vi har snudd skuta, og vedtatt ambisiøse og forpliktende planer som vil gi betydelige utslippsreduksjoner frem mot 2030.

Datterens fremtid

Lan Marie Berg mener at lekkasjene fra klimarapporten som lanseres mandag er «vanvittig skremmende», og trekker frem sin to år gamle datter som eksempel.

– Når hun er like gammel som jeg er nå, vil hun oppleve en verden hvor økosystemer kollapser, med ulevelig hete, vannmangel, stigende hav, og sykdommer som herjer over store områder. Det gjør meg redd. Og det bør vi alle være, sier Berg.

FAMILIEN: Datteren Ragna Mai var tre måneder da VG besøkte Lan Marie Berg og mannen Eivind Trædal på hytta på Tromøy i 2019. Foto: Tomm W. Christiansen

– Men er det nødvendig å ta i bruk så dramatisk retorikk mot statsministeren for å få frem budskapet deres?

– Det er klimakrisen som er dramatisk. Allerede før sommerens ekstremvær sa halve Norge at de var klare for like inngripende tiltak mot klimakrisen som vi har sett under pandemien. Til og med oljebransjens egne analysefolk sier at det ikke er plass for mer oljeleting hvis vi skal nå klimamålene. Likevel fortsetter norsk politikk som før, sier Berg.

– MDG er det eneste partiet som har sagt at vi ikke vil sitte i en regjering med noen som fortsetter å bore etter olje.

Uenige

Høyres Nikolai Astrup understreker at det ikke er noen nyhet at MDG og Høyre er uenige om hva som er effektiv klimapolitikk og mener MDGs politikk er en omvei til lavutslippssamfunnet og en snarvei til et fattigere Norge.

– I en verden som flommer over av olje og gass, blir det ren symbolpolitikk å sette en sluttdato for norsk produksjon. Vi må heller bruke kreftene på å utvikle og ta i bruk konkurransedyktige alternativer til olje og gass, enten det er transportsektoren, industrien eller kraftsektoren. Og på det området leder Norge an i det grønne skiftet, mener Astrup.

Nikolai Astrup sammen med statsminister Erna Solberg og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i Bø i Telemark tidligere i sommer. Foto: Helge Mikalsen

– Milliardene strømmer nå inn i nye miljøvennlige teknologier og bedrifter, og utslippene går ned. Spiller vi kortene våre riktig kan det gi Norge nye arbeidsplasser og grønne industrieventyr, men da kan vi ikke kaste vrak på kompetansen og teknologien i petroleumsindustrien, sier moderniseringsministeren.

MDG sier de er en garantist for en ny rødgrønn regjering. Et samarbeid mellom MDG, Ap og Senterpartiet tror ikke Nikolai Astrup vil gi en bedre politikk hverken for klimaet eller oljeindustrien.

– Vi må ha en effektiv klimapolitikk som virker, og da må den spille på lag med og gi forutsigbarhet for folk og næringsliv. Ikke en klimapolitikk som primært består av dyre symboltiltak som ikke kutter utslipp. sier han.