KJØRTE LASTEBIL: Trygve Slagsvold Vedum fikk prøve seg bak rattet på en av ASKOs el-lastebiler på lukket område på Kalbakken i Oslo. Ved siden av satt lastebilsjåfør Furgala Mariusz (41).

Vedum vil satse på biodrivstoff: − Kan bli et lite norsk industrieventyr

KALBAKKEN (VG) finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tror at norsk biogass kan bli et industrieventyr. Han får støtte av SV, men de mener at regjeringen da må stille strengere krav.

Av Eirik Røsvik , Live Austgard (foto) og Runa Fjellanger

Støre-regjeringens budsjett blir kalt «smått og grått» av SV, som håper å gjøre betydelige endringer på klimafeltet.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at biodiesel må være en viktig del av løsningen – og tror at norsk industri kan ta en nøkkelrolle.

– Biodiesel blir kjempeviktig for å klare det grønne skiftet. Det kan bli et lite norsk industrieventyr, sier Vedum til VG.

– Det er fremdeles utslipp fra biodiesel og biogass. Er dette den permanente løsningen eller bare et steg på veien?

– Det vil være den permanente løsningen for en del og en del av en miks. Noen kan kjøre på ren elektrisitet, andre kan kjøre på hydrogen. Produsert rett har biodiesel minimale utslipp, sier han.

Satser på biogass

Vedum har tatt VG med til ASKO og Norgesgruppen på Kalbakken i Oslo.

Etter en liten kjøretur på parkeringsplassen får finansministeren «bestått» av lastebilsjåføren Mariusz Furgala, som sier at det er tydelig at Vedum har kjørt store maskiner før.

Vedum sier at regjeringen kuttet i avgiftene på biodrivstoff i budsjettforslaget for å få fart på det grønne skiftet.

– Vi må gjøre det litt mer lønnsomt å ha lastebiler som for eksempel går på biogass. På biodiesel kan vi bygge ny grønn industri i Norge, hvor vi kan bruke tre, avfall og andre produkter til å produsere biogass eller biodiesel, sier Vedum.

Han viser blant annet til Statkrafts testanlegg på Tofte, hvor de tester avansert biodrivstoff-produksjon sammen med skogprodusenten Södra.

Avansert biodrivstoff Avanserte biodrivstoff lages i hovedsak av rester og avfall fra næringsmiddelindustri, landbruk eller skogbruk. Det kommer ikke fra råstoff som kan være mat eller dyrefor. Dette kalles også 2.-generasjons biodrivstoff. Konvensjonelt biodrivstoff kan også lages av råstoff som brukes til mat eller dyrefor, og kalles ofte 1.-generasjons biodrivstoff. Kilde: Miljødirektoratet Vis mer

AVANSERT DRIVSTOFF: Biodrivstoffet ASKO kjører med er laget av slakteavfall, matavfall og restprodukter fra skogindustrien, som er sertifisert etter EUs bærekraftskriterier. ASKO understreker at de ikke bruker palmeolje som drivstoff.

Vedum tror at kapitalsterke eiere som ASKO og Norgesgruppen kan bane vei for mindre aktører ved å modne markedet.

Finansministeren ønsker at regjeringen fremover kan gjøre grep fremover som gjør driften for slike lastebiler mer lønnsom.

– Vi kan diskutere om man for eksempel kan gi en liten rabatt for de som bruker biogass på for eksempel bompenger, sier Vedum.

Norgesgruppen, ASKO, Tine og Posten ønsker alle et fritak fra bompenger for lastebiler som kjører på biogass.

Tidligere har problemet vært at det er vanskelig å skille mellom de som kjører på naturgass og de som kjører på biogass.

– Hvordan vi eventuelt gjør det må vi se på, sier han.

MØTE: Kommunikasjonssjef Bård Gultvedt, sjef for transport i ASKO Svein Sollie, konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen og direktør Tore Bekken i ASKO.

Ikke permanent løsning

Konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen sier at alle lastebilene deres skal være nullutslippsbiler innen utgangen av 2026.

Det betyr at de enten går på biogass, hydrogen eller elektrisitet.

– Vi skal gjøre investeringer for å bli utslippsfrie innen utgangen av 2026. Da trenger vi forutsigbarhet og stabile rammebetingelser, sier han.

Investeringskostnaden for en nullutslippslastebil er betydelig høyere enn en som går på fossile brennstoff og man kan i dag få 40 prosent av merkostnaden refundert gjennom ENOVA.

I løpet av 2022 vil ASKO ha over 80 lastebiler som går på elektrisitet, 40 som går på biogass og fire som går på hydrogen.

Med 700 lastebiler på veien er ASKO en av de aller største transportørene i Norge, sammen med Bring.

Hollevik sier at biodiesel er et viktig steg på veien til nullutslipp, fordi det kan brukes på de bilene de allerede har.

Men han og ASKO-sjef Tore Bekken har et viktig forbehold:

– Løsningen er ikke biodiesel. Det er en overgang. Løsningen er å komme på nullutslipp, sier Bekken.

IKKE STRENGT NOK: SVs Lars Haltbrekken sier at Vedum må ha strengere krav, for å sikre at norsk biodrivstoff vinner konkurransen og at det er klimavennlig.

SV: Må ha strengere krav

Støre-regjeringen har i sitt budsjettforslag lagt opp til et betydelig avgiftskutt for biodrivstoff.

SV sier at biodiesel kan være en del av det grønne skiftet, men kun hvis det er produsert riktig.

– Regjeringen har gitt en generell avgiftslettelse for biodrivstoff. Nå er sannsynligvis ikke den så stor at du vil få palmeolje inn igjen som du hadde for noen år siden, men vi ønsker å gi avgiftsfritaket kun for det avanserte biodrivstoffet. Det vet vi har en stor klimaeffekt, sier SVs miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

– Dette vil også være gunstig for norsk biodrivstoffproduksjon, fordi du da ekskluderer konvensjonelt biodrivstoff, sier han.