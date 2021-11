MANGLENDE RUTINER: Flere øyepasienter i Helse Møre og Romsdal ble ikke kalt inn til kontroll slik de skulle. Dette er et illustrasjonsbilde.

Pasienter fikk alvorlige synskader etter sykehusfeil

Seks pasienter med grønn stær fikk alvorlige skader på synet som følge av manglende innkalling til kontroll. Helse Møre og Romsdal varslet aldri Helsetilsynet.

Søndag avslørte VG at 80 prosent av alle registrerte, alvorlige hendelser ved norske sykehus i fjor ikke ble varslet til Helsetilsynet.

I tre år har VG gransket alvorlige hendelser og dødsfall ved norske sykehus.

Nå kan VG avdekke at landets øverste tilsynsmyndighet aldri ble varslet om at seks pasienter i Helse Møre og Romsdal fikk alvorlige skader på synet på grunn av manglende oppfølging.

I sitt eget avvikssystem beskriver sykehuset alvorlighetsgraden som “betydelig” for fire av de seks.

– Det er trist og svært beklagelig, sier avdelingsleder Toril Eide Kongsrud, konstituert sjef ved kirurgisk avdeling ved Ålesund sjukehus.

– Dessverre ble konsekvensen betydelig redusert syn for disse pasientene, sier hun.

BEKLAGER: Leder for kirurgisk avdeling ved Ålesund sjukehus sier til VG at de har endret rutinene.

Den ene pasienten ble kalt inn til kontroll først 18 måneder etter at han fikk påvist øyesykdommen glaukom.

«Og time får han kun etter at han selv må purre i tillegg. Han har pådratt seg omfattende, irreversibel glaukomskade på det venstre øyet», beskrives i avvikssystemet til sykehuset, som VG har fått innsyn i.

Glaukom er bedre kjent som grønn stær, og er en øyelidelse som kan føre til synstap og i verste fall blindhet. Den utvikler seg ofte snikende over flere år.

I de fleste tilfeller på grunn av et forhøyet trykk i øyet, som ikke nødvendigvis er merkbart.

Hvis sykdommen oppdages tidlig, kan tilstanden normalt stabiliseres ved bruk av øyedråper eller operasjon.

Hvis sykdommen oppdages tidlig, kan tilstanden normalt stabiliseres ved bruk av øyedråper eller operasjon.

Personer som får påvist sykdommen går som regel til lege to ganger i året for kontroll, ifølge styreleder i Norsk Glaukomforening, Charlotte Deijenberg.

En fersk medlemsundersundersøkelse viser at nydiagnotiserte kontrolleres enda oftere, sier Deijenberg som reagerer sterkt på saken med pasienten som måtte vente 18 måneder på kontroll.

– Det er svært kritikkverdig. Sykdommen kunne sannsynligvis vært stoppet tidlig. Nå er skaden i stedet permanent, sier Deijenberg.

Hun er overrasket over at så mange pasienter fikk utsatt øyekontroll.

– Sykdommen må kontrolleres og sjekkes jevnlig. Ikke bare trykket i øyet, men også synsfeltet og synsnerven må undersøkes av lege, sier hun.

OVERRASKET: Styreleder Charlotte Deijenberg i Norsk Glaukomforening mener oppfølgingen av øyepasienter i Helse Møre og Romsdal er sjeldent svak.

I avvikssystemet er det tre andre eksempler på pasienter som har fått dårligere syn:

Vil be sykehuset om å varsle

Helsejurist og professor Aslak Syse sier til VG at alle feilene skulle vært varslet tilsynsmyndighetene. Det samme mener direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen.

– Vil du be sykehuset melde hendelsene til tilsynsmyndighetene nå?

– Svaret på det er ja, sier Andresen.

BØR VARSLE: Direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen vil at helseforetakene varsler alvorlige hendelser.

Avdelingsleder Toril Eide Kongsrud ved Ålesund sjukehus sier hun er enig med Andresen og Syse.

– Vi skal melde alvorlige saker til Helsetilsynet, slik det står i helseforetakets prosedyrer. Dessverre skjedde dette ikke, sier hun.

– Vi har nå gjennomført tiltak for å forbedre dette.

Kongsrud sier de er lei seg for at pasienter har fått forverret sin tilstand og redusert syn, mens de har vært under oppfølging av sykehuset.

– Hvorfor endret dere ikke rutinene etter flere år med forsinket kontroll?

– I 2018 var det for lite personellressurser opp mot pasientmengde. Konkret medførte dette forsinkelser ved tildeling av kontrolltimer, sier Kongsrud.

Forsterker rutinene

Helseforetaket gjorde da flere tiltak som skulle sikre tryggere kontroll, ifølge avdelingslederen.

– Men dette var ikke tilstrekkelig, slik at vi måtte endre rutinene ytterligere, fortsetter Kongsrud.

Pandemien ga ytterligere og betydelige utfordringer.

– Er det flere alvorlige hendelser ved sykehuset enn disse seks avvikene?

– Vi har nå ytterligere forsterket kontrollrutinene, og har ikke hatt hendelser i 2021.