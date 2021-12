Nye tiltak: − Du kan reise hjem i jula

Under en uke etter at regjeringen strammet inn med nye tiltak, gjør de det igjen.

– Det blir jul, du kan reise hjem i jula og du kan være sammen med dine nærmeste. Vi kan ikke være så mange sammen - men du kan være med dine nærmeste, forsikrer statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen.

Regjeringen strammer nå kraftig inn på flere områder, med nye tiltak som gjelder fra onsdag 15. desember og i fire uker.

– Jeg vet at dette er blytunge beskjeder å få og dere skal vite at det også er tunge beskjeder å gi, sier Støre.

– For mange vil dette oppleves som en nedstenging - om ikke av samfunnet - men som av deres liv og levebrød, sier Støre.

Kraftig innstramming på hjemmekontor

2021 ble ikke slutten på hjemmekontor i norske bedrifter. Det blir heller mer av det fremover.

For natt til onsdag 15. desember innføres det påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra, «dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper».

– Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor, sier statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen mandag kveld.

Helseministeren understreker at situasjonen kan endre seg over natten.

– Den nye varianten sprer seg så raskt at vi ikke kan vente til den kommer før vi kan handle. Vi trodde det var nok å bremse, men vi må bråbremnse - det er helt nødvendig, sier han.

Fremskynder vaksinering

Regjeringen har bedt Forsvaret og apotekene om å bistå med vaksinering i kommuner som har behov for det.

For vaksineringen har ikke gått så raskt som regjeringen og FHI skulle ønske, selv om det ikke har stått på antall vaksinedoser Norge har tilgjengelig.

Nå reduserer de ventetiden for å få dose tre - igjen - i håp om at det hjelper. Frem til nå har ikke folk over 45 år kunne fått en tredje dose før det har gått fem måneder. Når de nå korter ned til 4,5 måneder, kan flere få dose tre. Frem

– Vi har satt som mål at alle over 45 skal få tilbud om oppfriskning innen midten av januar, sier Støre.

Varlser kompensasjonsordninger

Han påpeker at tiltakene særlig er tunge for utelivs- og serveringsbransjen.

– I morgen vil vi ha en pressekonferanse om ordningene, sier Støre.