Erna Solberg om Willoch: − Den største lederen Høyre har hatt

– Han var et elskverdig menneske som var opptatt av folk. En ordentlig gentleman, sier Solberg til VG mandag kveld.

Høyre-leder Erna Solberg møtte pressen mandag kveld i anledningen Kåre Willochs bortgang.

– Kåre er den lengste kontinuerlige og største lederen Høyre har hatt i moderne tid etter andre verdenskrig, sier hun til VG mandag kveld.

Hun sier at det viktigste Willoch gjorde, var moderniseringen av Norge.

– Som statsminister sto han for en samfunnsendring i det norske samfunnet. Folk husker ikke at butikkene stengte før klokken halv fem. Jeg husker jeg selv måtte gå på butikken for min mor fordi hun ikke rakk å gjøre det før hun var ferdig på jobb.

Solberg sier videre at han var opptatt av familiepolitikk, og opptatt av det norske folk.

– Han var en ordentlig gentleman. Veldig elskverdig, veldig smart, og veldig opptatt av å være elskverdig overfor Norge.

Willoch gikk bort mandag. Han sovnet stille inn i hjemmet sitt på Ullern. Willoch ble 93 år gammel.

Han var statsminister i Norge fra 1981 til 1986, og Høyres parlamentariske leder i elleve år før det. Han har også vært handelsminister.

– Han var bare 29 år gammel da han kom på Stortinget. Det er veldig ungt for å være på femtitallet, sier Solberg.

Solberg trekker fram reformer rundt butikkers åpningstider, regulering av boligmarkedet og fastrenten, og utbyggingen av telenettverket som viktige bidrag i Willochs modernisering av landet.

– Høyrebølgen dreide seg om at Arbeiderpartiet ikke hadde klart å modernisere samfunnet. Ting hadde stoppet opp, både den økonomiske utviklingen i Norge, men også befolkningens frihet. Da jeg flyttet hjemmefra var det to års ventetid på å få en fasttelefon. Det at regjeringen endret måten de finansierte Telenor på gjorde at de fikk bygget ut teletjenesten i Norge. Det var mange slike småting som gjorde at ting ble mye enklere.

Willoch var også en som snakket om den økonomiske trygge politikken, sier den tidligere statsministeren til VG.

– Han sørget for at vi fikk på plass en oljepolitikk i samarbeid med Arbeiderpartiet, og i stor grad klarte å beholde oljeinntektene i Norge.

Solberg sier at hun husker de nyere øyeblikkene med Willoch best.

– Jeg husker hvor flau han ble av trampeklapp på Høyres landsmøte og hvordan han ble rørt av at folk gikk rundt med t-skjorter med Kåre Willoch på selv 20 år etter han gikk av.

