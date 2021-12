RART: Sverre Hugo Rokstad fra Tromsø syntes det var rart at han ble bedt om å ta en coronatest innen 24 timer etter at han kom inn i landet. Da ville han i så fall vært to år på overtid fra sist han var på utenlandstur.

Denne meldingen fikk Sverre Hugo fra Helsedirektoratet: − Jeg skjønte ingenting

Fredag kveld fikk Sverre Hugo Rokstad (65) en SMS om at han måtte teste seg for corona etter utenlandsoppholdet, men det var bare ett problem: Han har ikke vært ute av landet på to år.

Av Ylva Schwenke

Publisert: Nå nettopp

– Jeg skjønte ingenting. Jeg satt i et hyggelig selskap fredag kveld da jeg fikk denne meldingen, og tenkte «hva er dette?», sier Rokstad til VG.

I meldingen fra Helsedirektoratet sto det følgende:

«Til deg som nettopp har kommet til Norge. Du har plikt til å ta en koronatest innen 24 timer. Det gjelder, selv om du har gyldig koronasertifikat. Se helsenorge.no/reise for mer informasjon. Hvis du ikke har registrert din innreise, gjør du det her: entrynorway.no.»

– Jeg har ikke vært i utlandet på to år, men hadde en telefonsamtale med noen i utlandet på fredag. Jeg lurte på om det kunne være med å påvirke det, men da jeg snakket med Entry Norway ble jeg fortalt at meldingen blir sendt ut etter hvor telefonen befinner seg, sier Rokstad, som bor og jobber i Tromsø.

Rokstad ler, og sier at en i selskapet lurte på om kanskje telefonen hadde vært i utlandet.

– Det hadde den jo ikke. Jeg tror det rett og slett er en feilsending, sier han.

– Litt ekkelt

Rokstad sier han ikke får tillit til myndighetene når en melding som dette kommer inn.

– Jeg syntes det var litt ekkelt å få den meldingen. Hva er verdien av en sånn melding? Man sitter igjen med en følelse av at man kan få både lensmann og prest på døren. Hvordan skal det følges opp? Corona er jo en alvorlig sak, sier Rokstad.

Han mener det kunne blitt sendt ut en melding for å klargjøre at dette ikke gjelder dersom du ikke har vært på reise utenlands. I tillegg lurer Rokstad på hvordan reglene skal håndheves, dersom Helsedirektoratet ikke har oversikt over hvem som har vært og ikke har vært i utlandet.

– Vi vet at du kan risikere bot for å bryte forskrifter, og jeg tror det er mange som kan sitte og være engstelig etter en sånn melding. Selv tar jeg det med knusende ro. Jeg har levd et langt liv, og det hadde vært artig om det hadde dukket opp en liten bot. Da hadde jeg kunnet laget litt leven, sier han og ler.

Ble sendt ut til rundt 150.000 telefoner

Beredskapsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet skriver i en e-post til VG at alle mobiltelefoner som befant seg i et grenseområde fredag fikk denne meldingen, og at dette anslagsvis dreier seg om 150.000 mobiltelefoner.

– Et grenseområde gjelder alle områder med flyplasser der det lander fly fra utlandet og områder der veier krysser grensen. Fergepassasjerer får også informasjon, men her har vi andre løsninger, skriver Olsen i e-posten.

Dette er en teknisk løsning som er valgt, da det 3. desember ble innført krav om at alle som kommer til landet skal teste seg. Hvis det ikke er kapasitet på grensestasjonen, må man registrere seg på Entry Norway og teste seg innen 24 timer. Alle som registrerer seg vil bli kontaktet, enten på telefon eller SMS.

Skal kun få melding én gang

Olsen skriver at det beste hadde vært om de kunne ha sendt meldingen til kun mobiltelefoner som kommer fra utlandet, men at det dessverre ikke er en mulighet.

– Det er viktig å gi folk som kommer fra utlandet informasjon om at de har plikt til å teste seg. Derfor valgte vi å gjøre det på denne måten, skriver beredskapsdirektøren.

Meldingen vil bli sendt ut til alle som kommer til et grenseområde, og man skal kun få den én gang. Olsen opplyser om at systemet er tillitsbasert og at folk bruker å være flinke til å følge reglene om de får god informasjon.

– Vi har skrevet i meldingen at den er til folk som nettopp har kommet til Norge. Målet med det er å fortelle dem som får denne meldingen at denne informasjonen bare gjelder for dem som nettopp har kommet til landet og at andre kan se bort fra denne meldingen, skriver Olsen.