Det er snødd en halvmeter siden i går og det er til dels store lokale utfordringer i østre del av Agder. Her på E18 Ved Tvedestrand står køen i mange kilometer retning østover tirsdag kveld.

Snøkaos på E18 – politiet setter krisestab for å igangsette evakuering

– Når ett vogntog har blitt berget, kommer det et nytt et som står fast. Sånn har det vært i hele dag.

Tirsdag kveld skriver politiet i Agder at de har satt krisestab i forbindelse med de kaotiske forholdene på E18 ved Tvedestrand kommune øst i fylket.

– Folk er kalde, og det viktigste for oss er å formidle til dem som sitter der ute at hjelp snart er på vei, sier politimester Kjerstin Askholt i Agder politidistrikt til VG.

Hun opplyser at flere elbilister har gått tom for strøm og mange holder på å gå tom. Disse vil være i førsterekken når det igangsettes evakuering, forteller Askholt.

– Vi vil få ut folk som ikke kan komme seg derfra på egen hånd, sier hun.

Har innkalt ressurser

Politimesteren opplyser at de nå i kveld har satt krisestab.

Politiet har igangsatt et samarbeid med Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner og Tvedestrand kommune for å behjelpe situasjonen. Også statsforvalteren er involvert, opplyser Askholt:

– Vi prøver primært nå å få trafikken i gang i samarbeid med Statens vegvesen. Hvis vi ikke får dette til, må vi enten evakuere eller starte med en redningsaksjon, sier hun til VG.

E18 forbi Tvedestrand har vært rammet av trafikkaos store deler av tirsdagen.

Kraftig snøfall fører til problemer for vogntog på veiene.

– Trafikken står stille i østgående felt mot Oslo, opplyser trafikkoperatør Ole-Petter Ruud til VG.

Agder-politiet meldte i 21-tiden at «det nok en gang er stans på E18 like øst for Fløyheitunnelen i østgående retning», men like etterpå meldte politiet at vogntoget skal være fjernet.

– Krevende

Nå opplyser Ruud ved veitrafikksentralen at nok et vogntog har satt seg fast utenfor Tvedestrand.

– Det stemmer nok at politiet sier vogntoget er fjernet, men problemet er at det går ti minutter før et nytt har satt seg fast. Det har vært problematikken i hele dag. Kapasiteten er sprengt. Det er krevende.

– Hvor mange vogntog har stått fast i løpet av dagen?

– Det tør jeg ikke svare på, men jeg tror det er et ganske høyt antall. Det må være tosifret pluss.

Han understreker at det er mange som bistår på E18 nå: Politi, brøytemannskap, bergingsmannskap, bedriftsentreprenører, tungbilgrupper.

LANGE: Det har vært lange, kontinuerlige køer på E18 Øst i Agder tirsdag.

Ruud sier det ikke er mengden snø som er det største problemet - snarere tilkommeligheten.

– Jeg håper dette ikke vedvarer utover natten, men jeg tør ikke anslå noen tid for når det løsner. Vi ser at når vogntogene blir fjernet, så kommer et nytt. Det er ikke akkurat mangel på vogntog heller.

Problemet er også at brøytemannskapene ikke kommer gjennom.

– Her er folk som har løftet ut biler i mange timer. Det er mye ressurser, og kapasiteten er sprengt.

Tomme for strøm

– I forbindelse med snøværet på Sørlandet er mannskaper fra Grenland og Vestmar forhåndsvarslet om å bistå med evakuering av bilister på E18. Vi har scooterekvipasjer i beredskap, klar til å bistå ved behov, skriver Telemark Røde Kors på Twitter.

Ifølge NRK begynner elbilister å gå tom for strøm.

– Jeg har full forståelse for at de er redde og fortvilte. I verste fall setter vi i gang evakuering, men nå er køen i litt bevegelse. Jeg håper det skal gå fint, men med dette været stoler jeg ikke helt på det. Vi er klare for tiltak, om køen blir stående, sa operasjonsleder Knut Odde i Agder-politiet til Fædrelandsvennen klokka 21.

Farevarsel

Det er sendt ut oransje farevarsel på grunn av mye snø i Telemark og Agder. Det kan komme opptil 80 centimeter snø. Meteorologisk institutt forlenget tirsdag farevarselet til å gjelde fram til fredag kveld.

Det var også tirsdag redusert fremkommelighet på E39 ved Nuland i Flekkefjord på grunn av et vogntog med problemer, meldte Veitrafikksentralen.

Og i forbindelse med av- og påkjøringen fra E18 i Risør var det lange køer av kjøretøyer som hadde problemer med å komme seg videre.

