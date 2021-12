Snøkaos på E18 natt til onsdag – politiet satte krisestab

Snø, skliende vogntog og lange køer førte til bom stopp for opp mot 2500 biler på E18 på Sørlandet langt inn i onsdagsnatten. Tidlig onsdag morgen er trafikken i gang igjen, etter at frivillige har brukt snøscooter for å vekke sovende bilister.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Litt før klokken fem onsdag morgen sier operasjonsleder Kjell Upsahl ved Agder politidistrikt at trafikken er i gang igjen.

– Fra å bruke et titalls politibiler på oppdraget står vi nå igjen med én i hver ende og nesten ikke kø. Med brøytebil, frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Sivilforsvaret har vi fått trafikken i gang igjen. De hadde blant annet med seg snøscooter, sier operasjonslederen til VG.

De frivillige måtte blant annet bistå med vekking av sjåfører.

– Ingen ble evakuert – ingen hadde behov for helsehjelp i bilene.

– Gikk noen biler tom for strøm?

– Det stemmer, men nå skal alt være greit, sier Upsahl.

2500 biler

Tirsdag kveld satte Agder-politiet krisestab i forbindelse med de kaotiske forholdene på E18 ved Tvedestrand kommune øst i fylket.

– Folk er kalde. De har sittet lenge og begynner å bli veldig slitne. Det viktigste for oss er å formidle til dem som sitter der ute at hjelp snart er på vei, sa politimester Kjerstin Askholt til VG rett etter klokken 23.00 tirsdag.

Det mest prekære var da elbiler som holdt på å gå tom for strøm.

– Vi vil få ut folk som ikke kan komme seg derfra på egen hånd, sa Askholt.

– Vi begynner å få en bedre oversikt over situasjonen, skrev politiet i en pressemelding 01.10.

– Det kan være så mye som opptil 2500 biler involvert. Dette er veldig mye og vi må innse at arbeidet vil ta tid. Av den grunn samarbeider vi med Sivilforsvaret for å få ut tepper, varm drikke og mat til de berørte, uttalte da politimester Kjerstin Askholt.

– Planen er å jobbe parallelt med å få åpnet sluser på E18 mot motgående kjørefelt for å få snudd deler av trafikken, fortsatte politimesteren. Politiet hadde da opprettet et senter for evakuerte, som et ledd i forberedelsene til eventuell evakuering av mennesker fra bilene.

NEDSNØDD: Det snødde en halvmeter forrige døgn, noe som skapte til dels store lokale utfordringer i østre del av Agder. Her på E18 Ved Tvedestrand sto køen i mange kilometer i østlig retning tirsdag kveld.

– Det villeste jeg har vært borti

Simen Plejderup sto fast i køen mellom Arendal og Tvedestrand sammen med samboer og barn på syv måneder. Han forteller at familien kjørte fra Kristiansand mot Oslo klokken 13.

– Dette er det villeste jeg har vært borti, uttalte han til VG.

Bilen deres sto nærmest bom stille i 9,5 time. Foran sto seks-syv vogntog, og bak sto brøytebiler som ikke kom frem.

– Sist vi flyttet på oss var for tre timer siden. Da kjørte vi cirka 300 meter før det var full stans igjen, fortalte Plejderup fra køen.

– Vi hadde heldigvis nok mat til sønnen vår.

UTSIKT: Slik var utsikten fra bilen til Simen Plejderup og familien. Familien sto i kø på E18 mellom Arendal og Tvedestrand i 9,5 time.

Rundt klokken 22.30 opplyste Ole-Petter Ruud ved Veitrafikksentralen at nok et vogntog hadde satt seg fast utenfor Tvedestrand.

– Hvor mange vogntog har stått fast i løpet av dagen?

– Det tør jeg ikke svare på, men jeg tror det er et ganske høyt antall. Det må være tosifret pluss, sa han og la til:

– Når ett vogntog har blitt berget, kommer det et nytt et som står fast. Sånn har det vært i hele dag.

LANGE KØER: Meteorologisk institutt sendte ut oransje farevarsel grunnet mye snø i Telemark og Agder.

Det er sendt ut oransje farevarsel på grunn av mye snø i Telemark og Agder. Det kan komme opptil 80 centimeter snø. Meteorologisk institutt forlenget tirsdag farevarselet til å gjelde frem til fredag kveld.